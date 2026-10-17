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17. októbra 2026
Musk navrhol, Trump súhlasil. Za problémy so Starlinkom na Ukrajine nesú zodpovednosť obaja, tvrdí The Telegraph
Tagy: Pentagon ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Ukrajinská protivzdušná obrana Ukrajinské drony Vojna na Ukrajine
Britský denník sa odvoláva na štyri zdroje blízke diskusiám. Obmedzenie rýchlosti satelitnej komunikácie Starshield na Ukrajine, ktoré následne negatívne ovplyvnilo schopnosť
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17.10.2026 (SITA.sk) - Britský denník sa odvoláva na štyri zdroje blízke diskusiám.
Obmedzenie rýchlosti satelitnej komunikácie Starshield na Ukrajine, ktoré následne negatívne ovplyvnilo schopnosť ukrajinských síl brániť sa ruským vzdušným útokom, navrhol americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi majiteľ spoločnosti SpaceX Elon Musk. Referuje o tom portál Euromaidanpress s odvolaním sa na článok britského denníka The Telegraph.
Podľa denníka, ktorý cituje štyri zdroje blízke diskusiám, Trump s návrhom súhlasil, čím otvoril cestu k obmedzeniam systému, ktorý je vojenskou verziou siete Starlink prevádzkovanej Muskovou spoločnosťou. Informácie denníka popierajú predchádzajúce verejné vyjadrenia Muska aj predstaviteľov americkej administratívy.
Musk predtým tvrdil, že prípadné obmedzenia systému určovala americká armáda a v konečnom dôsledku prezident USA. Trump následne poprel, že by on alebo Musk niesli zodpovednosť za zníženie dostupnosti služby. Anonymný americký predstaviteľ zároveň agentúre AFP povedal, že prezident nepožiadal o obmedzenie služieb.
Ukrajinské ozbrojené sily využívajú Starshield na komunikáciu na bojisku, riadenie bezpilotných lietadiel aj ďalšie operácie. Podľa The Telegraph boli ukrajinské drony po zavedení obmedzení limitované rýchlosťou približne 160 kilometrov za hodinu, čo výrazne sťažovalo ich nasadenie proti ruským dronom a raketám pohybujúcim sa približne dvojnásobnou rýchlosťou.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského rýchlostné obmedzenia narušili viaceré vojenské operácie vrátane snáh o zachytávanie ruských bezpilotných lietadiel Geran s prúdovým pohonom, ktoré útočia na ukrajinské mestá.
„Keď bola rýchlosť znížená, neboli sme schopní zachytiť určitý počet prúdových ‘šáhidov‘,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že ukrajinské jednotky počas trvania obmedzení stratili schopnosť vykonávať niektoré operácie.
Pentagon dôvody zavedených obmedzení verejne nevysvetlil.
Zdroj: SITA.sk - Musk navrhol, Trump súhlasil. Za problémy so Starlinkom na Ukrajine nesú zodpovednosť obaja, tvrdí The Telegraph © SITA Všetky práva vyhradené.
Obmedzenie rýchlosti satelitnej komunikácie Starshield na Ukrajine, ktoré následne negatívne ovplyvnilo schopnosť ukrajinských síl brániť sa ruským vzdušným útokom, navrhol americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi majiteľ spoločnosti SpaceX Elon Musk. Referuje o tom portál Euromaidanpress s odvolaním sa na článok britského denníka The Telegraph.
Nikto nie je zodpovedný?
Podľa denníka, ktorý cituje štyri zdroje blízke diskusiám, Trump s návrhom súhlasil, čím otvoril cestu k obmedzeniam systému, ktorý je vojenskou verziou siete Starlink prevádzkovanej Muskovou spoločnosťou. Informácie denníka popierajú predchádzajúce verejné vyjadrenia Muska aj predstaviteľov americkej administratívy.
Musk predtým tvrdil, že prípadné obmedzenia systému určovala americká armáda a v konečnom dôsledku prezident USA. Trump následne poprel, že by on alebo Musk niesli zodpovednosť za zníženie dostupnosti služby. Anonymný americký predstaviteľ zároveň agentúre AFP povedal, že prezident nepožiadal o obmedzenie služieb.
Ukrajinské ozbrojené sily využívajú Starshield na komunikáciu na bojisku, riadenie bezpilotných lietadiel aj ďalšie operácie. Podľa The Telegraph boli ukrajinské drony po zavedení obmedzení limitované rýchlosťou približne 160 kilometrov za hodinu, čo výrazne sťažovalo ich nasadenie proti ruským dronom a raketám pohybujúcim sa približne dvojnásobnou rýchlosťou.
Nižšia rýchlosť, menej zachytených útokov
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského rýchlostné obmedzenia narušili viaceré vojenské operácie vrátane snáh o zachytávanie ruských bezpilotných lietadiel Geran s prúdovým pohonom, ktoré útočia na ukrajinské mestá.
„Keď bola rýchlosť znížená, neboli sme schopní zachytiť určitý počet prúdových ‘šáhidov‘,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že ukrajinské jednotky počas trvania obmedzení stratili schopnosť vykonávať niektoré operácie.
Pentagon dôvody zavedených obmedzení verejne nevysvetlil.
Zdroj: SITA.sk - Musk navrhol, Trump súhlasil. Za problémy so Starlinkom na Ukrajine nesú zodpovednosť obaja, tvrdí The Telegraph © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pentagon ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Ukrajinská protivzdušná obrana Ukrajinské drony Vojna na Ukrajine
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