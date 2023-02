Bývalý ruský dôstojník prehovoril o mučení a popravách Ukrajincov. Rusi podľa neho rabovali všetko, čo mohli

Teraz je na úteku z Ruska

Z Krymu išli do Melitopoľa

Tvrdenia sa nepodarilo overiť

2.2.2023 - Bývalý ruský dôstojník v rozhovore pre BBC opísal brutálne vypočúvanie, mučenie, vyhrážky znásilnením a popravy Ukrajincov.Konstantin Jefremov, najvyššie postavený príslušník ruskej armády, ktorý dosiaľ otvorene prehovoril, v exkluzívnom rozhovore okrem iného povedal, že pre Rusko je teraz zradca a dezertér.Na jednom mieste na južnej Ukrajine podľa neho „vypočúvanie a mučenie trvalo asi týždeň. Každý deň, v noci, niekedy dvakrát denne“.Jefremov sa vraj niekoľkokrát pokúsil odísť z armády a nakoniec ho vyhodili, pretože sa odmietal vrátiť na Ukrajinu. Momentálne je na úteku z Ruska.BBC na základe fotografií a armádnych dokumentov, ktoré im Jefremov poskytol, overila, že bol na Ukrajine v počiatočných fázach vojny - v Zaporižžskej oblasti, vrátane mesta Melitopoľ.Bývalý dôstojník, ktorého na Ukrajinu nasadili vlani, pre BBC opísal zločiny, ktorých tam bol svedkom, vrátane mučenia a nevhodného zaobchádzania s ukrajinskými väzňami, rabovania a brutálnych výsluchov, počas ktorých sa mužom vyhrážali zastrelením či znásilnením.Už pred deviatimi rokmi pritom podľa vlastných slov prišiel na Krym. Velil odmínovacej jednotke 42. motostreleckej divízie, ktorá zvyčajne pôsobila v Čečensku. Ako povedal, poslali ich tam v rámci „vojenských cvičení“.„V tom čase si nikto nemyslel, že bude vojna. Všetci si mysleli, že je to len cvičenie. Som si istý, že ani vyšší dôstojníci to nevedeli,“ opísal, pričom tvrdil, že sa nepodieľal na ruskej anexii Krymu ani bojoch na východe Ukrajiny, keď tam v Donbase pred deviatimi rokmi vypukla vojna.Tri dni po začiatku invázie, 27. februára ho spolu s jeho mužmi poslali z okupovaného Krymu na sever, pričom smerovali do Melitopoľa.Nasledujúcich desať dní strávili na leteckej základni, ktorú už predtým obsadili ruské jednotky. Tam podľa vlastných slov videl, ako ruskí vojaci vyrabovali všetko, čo mohli - vedrá, sekery, bicykle, jeden si dokonca vzal kosačku na trávu.V apríli ich prevelili na stráženie „logistického centra“ v meste Bilmak, severovýchodne od Melitopoľa. Tam bol podľa vlastných slov svedkom vypočúvania a zlého zaobchádzania s ukrajinskými väzňami.BBC nedokázalo nezávisle overiť konkrétne tvrdenia Konstantina Jefremova, no sú konzistentné s ďalšími tvrdeniami o mučení ukrajinských väzňov.Ruské ministerstvo obrany na žiadosti o odpoveď hneď nereagovalo.