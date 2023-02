Europoslanci vyzývajú na urýchlenie vojenskej pomoci Ukrajine a volajú po 10. balíku sankcií voči Rusku

Potvrdenie záväzku

Komplexný balík obnovy

2.2.2023 - Europoslanci vyzývajú Európsku úniu (EÚ) , aby pracovala na začiatku prístupových rokovaní a podporila plán, ktorý načrtne ďalšie kroky na umožnenie vstupu Ukrajiny na jednotný trh Únie.Uvádza sa to v uznesení, ktoré Európsky parlament (EP) prijal deň pred významným samitom EÚ s Ukrajinou v Kyjeve. Parlament o tom informuje na svojej webstránke.V uznesení členovia EP znova potvrdili svoj záväzok voči budúcemu členstvu Ukrajiny v eurobloku. Poslanci zdôraznili, že pristúpenie je proces založený na zásluhách, ktorý zahŕňa dodržiavanie príslušných postupov, plnenie reforiem súvisiacich s EÚ a prístupových kritérií.Vyzvali ukrajinské orgány, aby čo najskôr zaviedli podstatné reformy na účinné zosúladenie s kritériami členstva v EÚ.Parlament tiež v dokumente naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby zvýšili a urýchlili svoju vojenskú pomoc Ukrajine. Urobiť by tak mali najmä pri poskytnutí zbraní, ale aj zásadnej politickej hospodárskej, infraštruktúrnej, finančnej a humanitárnej podpore.Vedúci predstavitelia by podľa europoslancov mali na zmienenom samite uprednostniť komplexný balík obnovy pre Ukrajinu, ktorý sa musí zamerať na pomoc a obnovu v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Podpora by ďalej mala pomôcť naštartovať hospodársky rast na Ukrajine po vojne.Parlament opätovne vyzval, aby sa zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky a ruských oligarchov použili na financovanie povojnovej rekonštrukcie.Uznesenie okrem toho vyzýva členské štáty, aby čo najskôr prijali desiaty balík sankcií voči Rusku a aby neustále a proaktívne navrhovali nové sektory a jednotlivcov na zacielenie.Sankcionované by podľa parlamentu mali byť aj spoločnosti ako Lukoil a Rosatom, ktoré sú stále prítomné na trhu EÚ, i úradníci zapojení do širokej škály nezákonných činností vrátane nútených deportácií a správy falošných referend na okupovanom ukrajinskom území.Poslanci tiež zopakovali výzvu na okamžité a úplné embargo na dovoz fosílnych palív a uránu z Ruska do EÚ a na úplné ukončenie projektov plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori.