Chára sa vrátil do Bostonu Bruins, mal by pôsobiť ako konzultant

Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa pripojil ku klubu Boston Bruins, v ktorom bude pôsobiť ako konzultant. Informoval o tom denník Boston Globe.



"Klub Boston Bruins je nadšený, že môže privítať Zdena Cháru v úlohe poradcu, v ktorej bude podporovať našich hráčov a trénerov. Máme prebiehajúci dialóg so Zdenom o návrate s určitými kompetenciami, z ktorých budú mať obe strany a jeho rodina dobrý pocit," uviedol generálny manažér Don Sweeney. Práve s ním a prezidentom Camom Neelym by mal Chára úzko spolupracovať. "Zdeno nedávno naznačil, že má záujem pomôcť a byť zaangažovaný. Hoci jeho pozícia sa stále rieši, veríme, že môže mať pozitívny vplyv na našu organizáciu ako mentor našich hráčov a poradca našich trénerov," povedal Sweeney. Chára prišiel do Bostonu v roku 2006 a napokon v jeho drese odohral 14 sezón, všetky s kapitánskym "C." V roku 2011 doviedol tím k triumfu v Stanleyho pohári.