Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
|Denník - Správy
13. mája 2026
Chára sledoval strieborné ťaženie Slovákov na MS hokejistov do 18 rokov. Čo na úspech povedala legenda? – VIDEO
Zisk prvej medaily na tomto fóre po 23 rokoch nebol samozrejmosťou. Niekdajšieho skvelého obrancu potešilo, že na Slovensku rastú hokejové talenty. Slovenskou verejnosťou nedávno výrazne zarezonovalo ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Zisk prvej medaily na tomto fóre po 23 rokoch nebol samozrejmosťou. Niekdajšieho skvelého obrancu potešilo, že na Slovensku rastú hokejové talenty.
Slovenskou verejnosťou nedávno výrazne zarezonovalo úspešné účinkovanie reprezentácie hokejistov do 18 rokov na domácich majstrovstvách sveta. Tím tréner Martina Dendisa si v Trenčíne vybojoval striebro, vo finále nestačil na rovesníkov zo Švédska.
Mimoriadny úspech mal ohlasy aj v zámorí. Práve tam to sledovala slovenská hokejová legenda Zdeno Chára.
"Chlapci hrali vynikajúco ako tím a bol som milo prekvapený, ako dokázali hrať efektívne a zdolať veľmi kvalitné družstvá. Hlavne v úvode turnaja zdolali Kanadu a absolvovali aj veľmi dobrý finálový duel aj proti Švédom," povedal Chára prostredníctvom videohovoru z amerického Bostonu.
Zisk prvej medaily na tomto fóre po 23 rokoch nebol samozrejmosťou. "Tam už nie sú ľahké zápasy. Obrovská gratulácia k tomuto úspechu. Som veľmi rád, že máme takúto generáciu mladých hráčov, ktorí raz budú dopĺňať káder seniorskej reprezentácie," pokračoval Chára.
Niekdajšieho skvelého obrancu potešilo, že na Slovensku rastú hokejové talenty. "Teším sa z toho, pretože sme tam mali hluché obdobie, kedy sme mali trošku problémy, no teraz to zase nejak nabieha a je vidieť, že tie generácie silnejú a dosahujú veľmi dobré výsledky. Je to veľmi potešujúce pre nás všetkých," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Chára sledoval strieborné ťaženie Slovákov na MS hokejistov do 18 rokov. Čo na úspech povedala legenda? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
