Streda 20.8.2025
Archív správ
20. augusta 2025
Zdena Cháru uviedli do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja
Bývalý obranca s reprezentáciou získal dvakrát striebro z majstrovstiev sveta, v NHL vyhral Stanley Cup ako kapitán Bostonu Bruins.
Chára sa stal 39. členom Siene slávy slovenského hokeja. Tento rok bol uvedený i do Siene slávy IIHF a v novembri bude uvedený do Siene slávy NHL.
V NHL odohral 1680 zápasov v základnej časti, čo je rekord medzi obrancami. Trikrát bol vo finále, z toho raz vyhral. V sezóne 2008/09 sa stal najlepším obrancom súťaže. Najviac sa preslávil ako kapitán Bostonu Bruins, ale hral i za New York Islanders, Ottawu a Washington.
Za reprezentáciu nastúpil na siedmich majstrovstvách sveta a troch olympiádach.
„Bol som milo prekvapený a nesmierne poctený. Je obrovská česť byť v skupine výnimočných hokejistov a ľudí, ktorí sú uvedení v Sieni slávy slovenského hokeja. Prijal som to skromne, no veľmi si to vážim,“ uviedol.
Spoločne s ním uviedli do siene slávy počas galavečera Hokejista roka i dlhoročného metodika Pavla Siroťáka.
