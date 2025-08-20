Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 24hod.sk    Šport

20. augusta 2025

Zdena Cháru uviedli do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja


Zdeno Chára

Bývalý obranca s reprezentáciou získal dvakrát striebro z majstrovstiev sveta, v NHL vyhral Stanley Cup ako kapitán Bostonu Bruins.



Zdena Cháru uviedli do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja

Chára sa stal 39. členom Siene slávy slovenského hokeja. Tento rok bol uvedený i do Siene slávy IIHF a v novembri bude uvedený do Siene slávy NHL.

V NHL odohral 1680 zápasov v základnej časti, čo je rekord medzi obrancami. Trikrát bol vo finále, z toho raz vyhral. V sezóne 2008/09 sa stal najlepším obrancom súťaže. Najviac sa preslávil ako kapitán Bostonu Bruins, ale hral i za New York Islanders, Ottawu a Washington.

Za reprezentáciu nastúpil na siedmich majstrovstvách sveta a troch olympiádach.

„Bol som milo prekvapený a nesmierne poctený. Je obrovská česť byť v skupine výnimočných hokejistov a ľudí, ktorí sú uvedení v Sieni slávy slovenského hokeja. Prijal som to skromne, no veľmi si to vážim,“ uviedol.

Spoločne s ním uviedli do siene slávy počas galavečera Hokejista roka i dlhoročného metodika Pavla Siroťáka.

 


Tagy: Zdeno Chára
