|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Čínsky BYD rokuje o prevzatí európskych fabrík Stellantisu a zvažuje aj kúpu Maserati
Najväčší svetový výrobca elektromobilov hľadá voľné výrobné kapacity v Európe. Čínsky BYD zvažuje aj kúpu tradičných automobilových značiek, vrátane luxusného Maserati.
Zdieľať
Čínsky výrobca elektromobilov BYD rokuje s automobilkou Stellantis aj ďalšími európskymi výrobcami o možnom prevzatí ich závodov v Európskej únii (EÚ), uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na viceprezidentku spoločnosti BYD Stellu Li.
„Nehovoríme len so Stellantisom, rokujeme aj s ďalšími spoločnosťami,“ povedala Li na automobilovej konferencii v Londýne. Dodala, že BYD „hľadá akýkoľvek dostupný závod v Európe“, pretože chce využiť neobsadené výrobné kapacity.
Európa sa spamätáva
Správa prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo Stellantis šokoval investorov odpisom vo výške 22 miliárd eur v segmente elektromobilov. Skupina priznala, že precenila dopyt po ekologických vozidlách.
Európsky automobilový trh sa stále úplne nespamätal z poklesu počas pandémie covidu a fabriky fungujú v priemere len na polovicu kapacity.
Zároveň čelia silnej konkurencii čínskych výrobcov, ktorí profitujú z nižších výrobných nákladov a rýchleho technologického pokroku.
Veľká expanzia
BYD sa po oslabení domáceho dopytu v Číne snaží expandovať do zahraničia. Li zároveň uviedla, že firma zvažuje aj kúpu tradičných európskych značiek, ktoré sa dostali do problémov. Luxusnú značku Maserati označila za „veľmi zaujímavú“.
Stellantis, pod ktorý patria značky Peugeot, Fiat či Jeep, sa k informáciám bezprostredne nevyjadril.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky BYD rokuje o prevzatí európskych fabrík Stellantisu a zvažuje aj kúpu Maserati © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Horiaci kamión zastavil dopravu na D2, smer do Bratislavy museli úplne uzavrieť – VIDEO
Opozičné strany kritizujú vládu. Po rokovaní „zdúchla ako gáfor“ a ekonomiku poslala ku dnu ako Titanic – VIDEO