 24hod.sk    Zo zahraničia

13. mája 2026

Čínsky BYD rokuje o prevzatí európskych fabrík Stellantisu a zvažuje aj kúpu Maserati


Najväčší svetový výrobca elektromobilov hľadá voľné výrobné kapacity v Európe. Čínsky BYD zvažuje aj kúpu tradičných automobilových značiek, vrátane luxusného Maserati.



13.5.2026 (SITA.sk) - Najväčší svetový výrobca elektromobilov hľadá voľné výrobné kapacity v Európe. Čínsky BYD zvažuje aj kúpu tradičných automobilových značiek, vrátane luxusného Maserati.

Čínsky výrobca elektromobilov BYD rokuje s automobilkou Stellantis aj ďalšími európskymi výrobcami o možnom prevzatí ich závodov v Európskej únii (EÚ), uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na viceprezidentku spoločnosti BYD Stellu Li.


„Nehovoríme len so Stellantisom, rokujeme aj s ďalšími spoločnosťami,“ povedala Li na automobilovej konferencii v Londýne. Dodala, že BYD „hľadá akýkoľvek dostupný závod v Európe“, pretože chce využiť neobsadené výrobné kapacity.



Európa sa spamätáva


Správa prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo Stellantis šokoval investorov odpisom vo výške 22 miliárd eur v segmente elektromobilov. Skupina priznala, že precenila dopyt po ekologických vozidlách.


Európsky automobilový trh sa stále úplne nespamätal z poklesu počas pandémie covidu a fabriky fungujú v priemere len na polovicu kapacity.


Zároveň čelia silnej konkurencii čínskych výrobcov, ktorí profitujú z nižších výrobných nákladov a rýchleho technologického pokroku.



Veľká expanzia


BYD sa po oslabení domáceho dopytu v Číne snaží expandovať do zahraničia. Li zároveň uviedla, že firma zvažuje aj kúpu tradičných európskych značiek, ktoré sa dostali do problémov. Luxusnú značku Maserati označila za „veľmi zaujímavú“.


Stellantis, pod ktorý patria značky Peugeot, Fiat či Jeep, sa k informáciám bezprostredne nevyjadril.




Zdroj: SITA.sk - Čínsky BYD rokuje o prevzatí európskych fabrík Stellantisu a zvažuje aj kúpu Maserati © SITA Všetky práva vyhradené.

