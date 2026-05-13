 Meniny má Servác
13. mája 2026

Horiaci kamión zastavil dopravu na D2, smer do Bratislavy museli úplne uzavrieť – VIDEO


Tagy: bratislavský krajský policajný hovorca Diaľnica D2 dopravné obmedzenie Kamión Obchádzková trasa Požiar

Diaľnica D2 v smere do Bratislavy je aktuálne ...



sni mka obrazovky 2026 05 13 o 16.19.31 676x495 13.5.2026 (SITA.sk) - Obchádzková trasa je vedená po ceste I/2 cez Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre a Malacky.


Diaľnica D2 v smere do Bratislavy je aktuálne neprejazdná pre požiar nákladného motorového vozidla. K incidentu došlo na 22,5 kilometri diaľnice pri obci Veľké Leváre.

Ako informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff, na mieste zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorým polícia poskytuje súčinnosť a zároveň usmerňuje dopravu.


Obchádzková trasa je vedená po ceste I/2 cez Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre a Malacky. Príčiny požiaru zatiaľ nie sú známe. Pri udalosti sa nikto nezranil.


Zdroj: SITA.sk - Horiaci kamión zastavil dopravu na D2, smer do Bratislavy museli úplne uzavrieť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

