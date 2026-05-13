Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Opozičné strany kritizujú vládu. Po rokovaní „zdúchla ako gáfor“ a ekonomiku poslala ku dnu ako Titanic – VIDEO
„Robert Fico sľuboval, že ľuďom nezoberú žiadne výhody, a dnes chcú opäť len brať. My im hovoríme jasne: prestaňte kradnúť, zvýšte trestné sadzby pre podvodníkov a naháňajte tých, ktorí okrádajú ...
Opozičné strany kritizujú vládu za to, že po svojom stredajšom rokovaní nepredstavila žiadne konkrétne riešenia na podporu ekonomického rastu a nepredstúpila ani pred médiá. Členovia kabinetu namiesto toho odišli zadným vchodom.
Opoziční poslanci hovoria o chaose vo vládnej koalícii, neriešení problémov krajiny, a tiež o šikanovaní podnikateľov zo strany finančnej správy. Člen finančného výboru NR SR Július Jakab vyhlásil, že vláda „zdúchla ako gáfor“ a občanom po rokovaní nepovedala nič.
Mäkčeň v slove langoš
„V zákulisí súčasnej vlády sa žerú medzi sebou ako psy. Je tam totálny chaos. Nevedia sa dohodnúť ani na prorastových opatreniach, ktoré sľubujú už mesiace. Ekonomiku poslali ku dnu ako Titanic a jediné, čo vedia robiť, je siahať ľuďom do peňaženiek,“ povedal Jakab. Podľa neho sa koalícia sporí aj o zachovanie transakčnej dane či rušenie športových poukazov.
„Robert Fico sľuboval, že ľuďom nezoberú žiadne výhody, a dnes chcú opäť len brať. My im hovoríme jasne: prestaňte kradnúť, zvýšte trestné sadzby pre podvodníkov a naháňajte tých, ktorí okrádajú štát o miliardy,“ dodal.
Jakab zároveň kritizoval postup Finančnej správy SR voči podnikateľovi, ktorý dostal pokutu 1 500 eur za chýbajúci mäkčeň v slove „langoš“. Podľa opozičného poslanca išlo o neprimeraný zásah. Hnutie zároveň vyzvalo prezidenta finančnej správy Jozefa Kišša na odstúpenie a avizovalo podanie trestného oznámenia.
Podpora ekonomického rastu
„Finančná správa namiesto ospravedlnenia začala podnikateľa verejne očierňovať a naznačovať podozrenia z daňových podvodov. Ja som si osobne prešiel rozhodnutie finančnej správy s právnikmi – nie je tam ani zmienka o porušení DPH alebo daňových povinností. Je to bohapusté klamstvo. Je to pokuta 1 500 eur za mäkčeň v slove langoš,“ poukázal Jakab.
Aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizovala stredajšie rokovanie vlády, na ktorom podľa nej neboli prijaté žiadne opatrenia na podporu ekonomického rastu a zlepšenie podnikateľského prostredia.
Opozičná strana zároveň označila za absurdné a zbabelé, že členovia kabinetu po rokovaní neodpovedali na otázky médií a odišli zadným vchodom. Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že vláda sa namiesto riešenia ekonomiky venuje sama sebe.
Novela trestných kódexov
„Opäť ďalšia fraška, opäť ďalšia vláda, kde sa neprijalo absolútne nič. Čakáme mesiace na prorastové opatrenia, zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Vláda miesto toho rieši len seba,“ vyhlásil Gröhling. Pripomenul posledné rokovanie vlády, na ktorom kabinet schválil ďalšiu novelu trestných kódexov týkajúcu sa kajúcnikov.
„Keď ide o mafiu, vedia sa dohodnúť veľmi rýchlo. Keď ide o ľudí a ekonomiku, hádajú sa mesiace,“ povedal. Dodal, že strana SaS opakovane predkladá konkrétne opatrenia na podporu ekonomického rastu, ktoré môže koalícia podporiť.
Zdroj: SITA.sk - Opozičné strany kritizujú vládu. Po rokovaní „zdúchla ako gáfor“ a ekonomiku poslala ku dnu ako Titanic – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
