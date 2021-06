Black Pumas vystúpia na Pohode 2022

Vystúpili azda v každej známej televíznej show, vďaka légii fanúšikov známych ako Puma Pack vypredali turné v Európe i v Severnej Amerike a začiatkom júla 2022 zahrajú Black Pumas svoj mix psychedelického soulu a R&B aj na letisku Trenčín.

Teflón, mikrovlnná rúra, nanuk či Black Pumas… najlepšie veci vznikajú náhodou.

Kalifornský busker a hudobný nomád Eric Burton si to v roku 2017 namieril do texaského Austinu. Spevák, ktorý začínal v kostolnom zbore či hudobnom divadle sa rozložil na rohu Kongresovej a Šiestej ulice. V tom istom čase hľadal producent Adrian Quesada (držiteľ Grammy a gitarista kapely Grupo Fantasma) ľudí na kolaboráciu do svojho nového projektu. Čo sa mu nepodarilo v LA či v Londýne, našiel napokon neďaleko svojho rodiska. Spoločný priateľ oboch muzikantov spomenul Quesadovi, že v živote nepočul lepšieho speváka než Burton. Quesada ho teda kontaktoval, no Burtonovi chvíľu trvalo, než sa mu ozval späť. Zavolal mu a zaspieval cez telefón, o čom Quesada neskôr povedal: „Okamžite som si zamiloval jeho energiu a vedel som, že na nahrávke by znel neskutočne dobre.“

Quesada hral v kapelách Grupo Fantasma či Brownout a sprevádzal umelcov ako Prince či Daniel Johnston, pričom s Burtonom našiel perfektnú zhodu v tom, kam sa chce ďalej v hudbe uberať. Americká stanica KCRW opísala ich zvuk slovami „Wu-Tang Clan sa spojil s Jamesom Brownom.” Od chvíle, keď vošli do štúdia a Burton naspieval „Black Moon Rising“ (pieseň, ktorú nahral Quesada počas zatmenia slnka), bolo obom všetko jasné. Toto nie je jednorázová nahrávacia session, album či projekt, ale vznik novej kapely. Výsledky tohto spojenia si môžete vypočuť na ich rovnomennom debute z roku 2019. Magazín Rolling Stone ocenil „neúnavnú, charizmatickú energiu speváka Erica Burtona“ a podľa Pitchforku je „talent dua pre drámu tak strhujúci, že pôsobia priam filmovo.“ The Guardian napísal, že ide o „tak dokonale zrealizovaný debut, až premýšľate, čo môže prísť potom.“ Potom prišla napríklad reakcia poslucháčov. Ich hymnický singel „Colors“ si pozreli ľudia na Youtube doposiaľ vyše 100 miliónkrát a na Spotify 56 miliónkrát.

Burtonov hlas rozhodne pripomína atmosféru 70. rokov. Na poslucháčov tak môžu Black Pumas chvíľami pôsobiť ako stroj času, evokovať niečo už počuté. V ich prípade však nejde len o retro-imitácie, skôr originálne nové diela a akúsi reinterpretáciu špičkovej produkčnej práce muzikantov a zvukových majstrov zo štúdií Motown. V ich tvorbe však reflektujú aj to, kam sa hudba posunula počas dekád od zlatej éry soulu po dnešok.

V čase, keď mali zverejnenú jedinú pieseň, získali Black Pumas rezidenciu v Austinskom klube C-Boy’s Heart & Soul, kde sa stali okamžite lokálnym fenoménom s frontami na lístky okolo celého bloku. To im v roku 2019 prinieslo ocenenie Best New Band na Austin Music Awards 2019. Krátko nato boli v rovnakej kategórii nominovaní aj na Grammy (zvíťazila Billie Eilish) a následne kompletne vypredali turné v Európe a v Severnej Amerike. Po vydaní Deluxe edície albumu Black Pumas v roku 2020 získali ďalšie tri nominácie na Grammy v kategóriách Album roka, Nahrávka roka a Najlepšie American Roots vystúpenie. Black Pumas zahrali aj na inauguračnom online evente prezidenta Joea Bidena s umelcami ako Bruce Springsteen, Lady Gaga, Katy Perry či Foo Fighters.

Podľa Burtona je pre nich aktuálne najdôležitejšie pokračovať v hľadaní nových zvukov, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Ako vraví: „Zakaždým, keď sa stretneme, je to lepšie ako naposledy.“ Rok je síce dlhá doba, no toto tvrdenie frontmana Black Pumas je o to väčším prísľubom pred ich koncertom na Pohode 2022.

