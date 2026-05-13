Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Messi je naďalej najlepšie plateným hráčom zámorskej MLS. Aký má plat?
Argentínčan Lionel Messi si udržal pozíciu s platom 25 miliónov dolárov ročne. Argentínčan Lionel Messi zostáva najlepšie plateným hráčom v zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) s ročným ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Argentínčan Lionel Messi si udržal pozíciu s platom 25 miliónov dolárov ročne.
Argentínčan Lionel Messi zostáva najlepšie plateným hráčom v zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) s ročným základným platom 25 miliónov dolárov, čo je viac než dvojnásobok platu druhého najviac plateného hráča. Ním je juhokórejský útočník Son Heung-min.
Táto skutočnosť vychádza z najnovšieho zoznamu platov hráčov, ktorý zverejnila Asociácia hráčov MLS. Reflektuje predĺženie zmluvy, ktoré Messi podpísal s tímom Inter Miami v októbri 2025. Kontrakt zabezpečí jeho pôsobenie vo floridskom klube až do sezóny 2028.
Podľa dostupných údajov sa Messimu základný plat zdvojnásobil, pričom celkové garantované príjmy z kontraktu dosiahnu 28,3 milióna dolárov.
Son Heung-min, ktorý vlani v auguste prestúpil z anglického Tottenhamu Hotspur do tímu Los Angeles FC za rekordnú čiastku 26 miliónov dolárov, má základný plat 10,36 milióna dolárov a celkové garantované príjmy na úrovni 11,2 milióna dolárov.
Tieto sumy nezahŕňajú doplnkové príjmy ani Messiho možnosť stať sa spoluvlastníkom floridského klubu, ktorého spolumajiteľom je aj David Beckham. Messi do tímu prišiel v roku 2023.
Očakáva sa, že 38-ročný Messi na blížiacich sa MS povedie reprezentáciu Argentínu pri obhajobe titulu majstra sveta už nasledujúci mesiac. Na konte má 59 gólov v 64 zápasoch základnej časti MLS za Inter Miami. V minulej sezóne bol s 29 presnými zásahmi lídrom súťaže a druhý rok po sebe bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča.
Jeho spoluhráč z Interu Miami aj argentínskej reprezentácie Rodrigo De Paul je na treťom mieste s garantovanou odmenou 9,7 milióna dolárov. Na štvrtom mieste je Mexičan Hirving „Chucky“ Lozano so sumou 9,3 milióna dolárov, hoci od novembra za San Diego nenastúpil. Päťku najlepšie platených hráčov MLS uzatvára Miguel Almirón z Atlanty s garantovaným platom 7,9 milióna dolárov.
Celkové garantované odmeny v lige dosiahli 631 miliónov dolárov, pričom priemerná garantovaná odmena stúpla o 8,9 percenta na 688 816 dolárov v porovnaní s údajmi z októbra minulého roka.
Zdroj: SITA.sk - Messi je naďalej najlepšie plateným hráčom zámorskej MLS. Aký má plat? © SITA Všetky práva vyhradené.
