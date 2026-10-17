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 24hod.sk    Šport

17. októbra 2026

Ekvádorský vrchár Carapaz opúšťa tím EF Education-EasyPost a bude jazdiť za zoskupenie NSN Cycling


Tagy: UCI World Tour

Olympijský šampión z Tokia mení dres, získal ho švajčiarsky tím. Elitný ekvádorský vrchár Richard Carapaz po štyroch rokoch opúšťa cyklistický tím EF Education-EasyPost a od nasledujúcej ...



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853145537_122134667559394002_4620098886459720782_n 676x380 17.10.2026 (SITA.sk) - Olympijský šampión z Tokia mení dres, získal ho švajčiarsky tím.


Elitný ekvádorský vrchár Richard Carapaz po štyroch rokoch opúšťa cyklistický tím EF Education-EasyPost a od nasledujúcej sezóny bude súčasťou zoskupenia NSN Cycling. Niekdajší víťaz Giro d'Italia či OH v Tokiu podpísal so Švajčiarmi zmluvu na dva roky.

Tridsaťtriročný Carapaz bol dvakrát najlepším vrchárom na Tour de France (2024 a 2026), v kopcoch bol najlepší aj na Vuelte a Espaňa 2022.

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Manažér tímu NSN Cycling Kjell Carlström, ktorý vedie klub predtým známy pod názvom Israel-Premier Tech, o Carapazovom príchode uviedol: "Podpísanie Richarda Carapaza je významným momentom pre náš tím a dôležitým míľnikom vo vývoji nášho športového projektu. Richard je osvedčený šampión. Jeho úspechy hovoria samé za seba."

Carapaz je známy svojou agresívnou jazdou do kopcov a rovnakým prívlastkom možno opísať aj jeho štýlom pretekania. Stane sa kľúčovou postavou v ambíciách tímu na významných podujatiach.

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"Pre mňa je to obrovská príležitosť byť súčasťou tohto projektu a predovšetkým jedným z lídrov tímu. Som jednoducho veľmi nadšený a na spoluprácu sa naozaj teším,“ povedal Carapaz.

Ekvádorčan tiež v roku 2020 skončil druhý na Vuelte a počas svojej kariéry dosiahol desať etapových prvenstiev na všetkých troch Grand Tours. Dve z nich dosiahol na Tour de France 2026, konkrétne na stúpaniach Orcieres-Merlette a Alpe d'Huez.


Zdroj: SITA.sk - Ekvádorský vrchár Carapaz opúšťa tím EF Education-EasyPost a bude jazdiť za zoskupenie NSN Cycling © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: UCI World Tour
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