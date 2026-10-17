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17. októbra 2026
Ekvádorský vrchár Carapaz opúšťa tím EF Education-EasyPost a bude jazdiť za zoskupenie NSN Cycling
Tagy: UCI World Tour
Olympijský šampión z Tokia mení dres, získal ho švajčiarsky tím. Elitný ekvádorský vrchár Richard Carapaz po štyroch rokoch opúšťa cyklistický tím EF Education-EasyPost a od nasledujúcej ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Olympijský šampión z Tokia mení dres, získal ho švajčiarsky tím.
Elitný ekvádorský vrchár Richard Carapaz po štyroch rokoch opúšťa cyklistický tím EF Education-EasyPost a od nasledujúcej sezóny bude súčasťou zoskupenia NSN Cycling. Niekdajší víťaz Giro d'Italia či OH v Tokiu podpísal so Švajčiarmi zmluvu na dva roky.
Tridsaťtriročný Carapaz bol dvakrát najlepším vrchárom na Tour de France (2024 a 2026), v kopcoch bol najlepší aj na Vuelte a Espaňa 2022.
Manažér tímu NSN Cycling Kjell Carlström, ktorý vedie klub predtým známy pod názvom Israel-Premier Tech, o Carapazovom príchode uviedol: "Podpísanie Richarda Carapaza je významným momentom pre náš tím a dôležitým míľnikom vo vývoji nášho športového projektu. Richard je osvedčený šampión. Jeho úspechy hovoria samé za seba."
Carapaz je známy svojou agresívnou jazdou do kopcov a rovnakým prívlastkom možno opísať aj jeho štýlom pretekania. Stane sa kľúčovou postavou v ambíciách tímu na významných podujatiach.
"Pre mňa je to obrovská príležitosť byť súčasťou tohto projektu a predovšetkým jedným z lídrov tímu. Som jednoducho veľmi nadšený a na spoluprácu sa naozaj teším,“ povedal Carapaz.
Ekvádorčan tiež v roku 2020 skončil druhý na Vuelte a počas svojej kariéry dosiahol desať etapových prvenstiev na všetkých troch Grand Tours. Dve z nich dosiahol na Tour de France 2026, konkrétne na stúpaniach Orcieres-Merlette a Alpe d'Huez.
Zdroj: SITA.sk - Ekvádorský vrchár Carapaz opúšťa tím EF Education-EasyPost a bude jazdiť za zoskupenie NSN Cycling © SITA Všetky práva vyhradené.
Elitný ekvádorský vrchár Richard Carapaz po štyroch rokoch opúšťa cyklistický tím EF Education-EasyPost a od nasledujúcej sezóny bude súčasťou zoskupenia NSN Cycling. Niekdajší víťaz Giro d'Italia či OH v Tokiu podpísal so Švajčiarmi zmluvu na dva roky.
Tridsaťtriročný Carapaz bol dvakrát najlepším vrchárom na Tour de France (2024 a 2026), v kopcoch bol najlepší aj na Vuelte a Espaňa 2022.
Manažér tímu NSN Cycling Kjell Carlström, ktorý vedie klub predtým známy pod názvom Israel-Premier Tech, o Carapazovom príchode uviedol: "Podpísanie Richarda Carapaza je významným momentom pre náš tím a dôležitým míľnikom vo vývoji nášho športového projektu. Richard je osvedčený šampión. Jeho úspechy hovoria samé za seba."
Carapaz je známy svojou agresívnou jazdou do kopcov a rovnakým prívlastkom možno opísať aj jeho štýlom pretekania. Stane sa kľúčovou postavou v ambíciách tímu na významných podujatiach.
"Pre mňa je to obrovská príležitosť byť súčasťou tohto projektu a predovšetkým jedným z lídrov tímu. Som jednoducho veľmi nadšený a na spoluprácu sa naozaj teším,“ povedal Carapaz.
Ekvádorčan tiež v roku 2020 skončil druhý na Vuelte a počas svojej kariéry dosiahol desať etapových prvenstiev na všetkých troch Grand Tours. Dve z nich dosiahol na Tour de France 2026, konkrétne na stúpaniach Orcieres-Merlette a Alpe d'Huez.
Zdroj: SITA.sk - Ekvádorský vrchár Carapaz opúšťa tím EF Education-EasyPost a bude jazdiť za zoskupenie NSN Cycling © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: UCI World Tour
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