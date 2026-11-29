Slafkovský skóroval pri prehre Montrealu, Fehérváry asistoval. Myklucha vo Fínsku zažiaril tromi bodmi
Zo slovenských hokejistov v zahraničných súťažiach sa strelecky presadili aj Martin Chromiak v AHL a Pavol Regenda vo Švédsku. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský skóroval v sobotňajšom ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Zo slovenských hokejistov v zahraničných súťažiach sa strelecky presadili aj Martin Chromiak v AHL a Pavol Regenda vo Švédsku.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský skóroval v sobotňajšom zápase zámorskej NHL, jeho Montreal Canadiens však prehral na ľade Vegas Golden Knights vysoko 2:6. Dvadsaťdvaročný Košičan v 14. minúte vyrovnal na 1:1, na ľade strávil 17:35 min a zaznamenal aj dva bodyčeky.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý asistenciou pri góle Iľju Protasa už v úvodnej minúte prispel k víťazstvu Washingtonu Capitals na ľade St. Louis Blues 4:1. Slovenský zadák odohral 22:16 min. Za domácich nenastúpil útočník Dalibor Dvorský.
Calgary Flames prehrali na ľade New Yorku Rangers tesne 0:1. Martin Pospíšil počas 14:37 min na ľade zaznamenal až deväť bodyčekov, obranca Šimon Nemec odohral 20:47 min a pripísal si dve trestné minúty. Samuel Honzek nefiguroval v zostave Calgary. Tampa Bay Lightning bez slovenského obrancu Erika Černáka uspela vo floridskom derby na ľade Panthers 2:1.
V nižšej zámorskej súťaži AHL sa strelecky presadil Martin Chromiak z tímu Ontario Reign, ktorý v 17. minúte využil presilovú hru a otvoril skóre duelu na ľade Calgary Wranglers. Jeho mužstvo napokon zvíťazilo 5:1.
Vo švédskej najvyššej súťaži skóroval Pavol Regenda, ktorý v 52. minúte spečatil domáce víťazstvo HV71 nad tímom IF Björklöven 3:1. Z víťazstiev svojich mužstiev sa tešili aj Marián Studenič, Sebastián Čederle a Peter Cehlárik, do kanadského bodovania sa však nezapísali. Vo Švajčiarsku Tomáš Tatar a Martin Gernát pomohli Zugu k triumfu nad Davosom 2:1, obaja bez bodového zápisu.
Mimoriadne vydarený zápas absolvoval vo fínskej najvyššej súťaži Oleksij Myklucha. Útočník tímu Pelicans Lahti zaznamenal až tri asistencie pri jednoznačnom víťazstve nad KooKoo Kouvola 7:1.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský skóroval pri prehre Montrealu, Fehérváry asistoval. Myklucha vo Fínsku zažiaril tromi bodmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský skóroval v sobotňajšom zápase zámorskej NHL, jeho Montreal Canadiens však prehral na ľade Vegas Golden Knights vysoko 2:6. Dvadsaťdvaročný Košičan v 14. minúte vyrovnal na 1:1, na ľade strávil 17:35 min a zaznamenal aj dva bodyčeky.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý asistenciou pri góle Iľju Protasa už v úvodnej minúte prispel k víťazstvu Washingtonu Capitals na ľade St. Louis Blues 4:1. Slovenský zadák odohral 22:16 min. Za domácich nenastúpil útočník Dalibor Dvorský.
Calgary Flames prehrali na ľade New Yorku Rangers tesne 0:1. Martin Pospíšil počas 14:37 min na ľade zaznamenal až deväť bodyčekov, obranca Šimon Nemec odohral 20:47 min a pripísal si dve trestné minúty. Samuel Honzek nefiguroval v zostave Calgary. Tampa Bay Lightning bez slovenského obrancu Erika Černáka uspela vo floridskom derby na ľade Panthers 2:1.
V nižšej zámorskej súťaži AHL sa strelecky presadil Martin Chromiak z tímu Ontario Reign, ktorý v 17. minúte využil presilovú hru a otvoril skóre duelu na ľade Calgary Wranglers. Jeho mužstvo napokon zvíťazilo 5:1.
Vo švédskej najvyššej súťaži skóroval Pavol Regenda, ktorý v 52. minúte spečatil domáce víťazstvo HV71 nad tímom IF Björklöven 3:1. Z víťazstiev svojich mužstiev sa tešili aj Marián Studenič, Sebastián Čederle a Peter Cehlárik, do kanadského bodovania sa však nezapísali. Vo Švajčiarsku Tomáš Tatar a Martin Gernát pomohli Zugu k triumfu nad Davosom 2:1, obaja bez bodového zápisu.
Mimoriadne vydarený zápas absolvoval vo fínskej najvyššej súťaži Oleksij Myklucha. Útočník tímu Pelicans Lahti zaznamenal až tri asistencie pri jednoznačnom víťazstve nad KooKoo Kouvola 7:1.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský skóroval pri prehre Montrealu, Fehérváry asistoval. Myklucha vo Fínsku zažiaril tromi bodmi © SITA Všetky práva vyhradené.