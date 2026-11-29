Fico stále obhajuje zrušenie voľby poštou zo zahraničia, vláda sa chce podľa neho vyhnúť ďalším kontroverzným návrhom– VIDEO
Vládnej koalícii a spolupracujúcim poslancom predseda vlády poďakoval za to, v akej náročnej atmosfére opozičnej nenávisti a urážok udržujú chod parlamentu. Predseda vlády
29.11.2026 (SITA.sk) - Vládnej koalícii a spolupracujúcim poslancom predseda vlády poďakoval za to, v akej náročnej atmosfére opozičnej nenávisti a urážok udržujú chod parlamentu.
Predseda vlády Robert Fico obhajuje zákaz voľby poštou zo zahraničia, ktorý prijala vládna koalícia.
„Všetci dobre vedia, že voľba poštou sa dá ľahko zneužiť a nič nedemokratické nie je na tom, ak od slovenských voličov v zahraničí očakávame, že musia urobiť aktívne kroky k tomu, aby mohli rozhodovať o novej vláde na Slovensku, v krajine, v ktorej mnohí z nich reálne ani nežijú,“ povedal Fico v tradičnom sobotnom príhovore. Vláda už podľa neho nemá záujem okrem bežnej agendy predkladať do Národnej rady SR politicky kontroverzné návrhy.
Vládnej koalícii a spolupracujúcim poslancom predseda vlády poďakoval za to, v akej náročnej atmosfére opozičnej nenávisti a urážok udržujú chod parlamentu. Osobitne vyzdvihol „najstabilnejší a najdisciplinovanejší“ klub SMERu– SSD.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ostro kritizovali všetky opozičné strany. Za správny krok ho nepovažuje ani generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dôsledkom bude sťaženie prístupu občanov k volebnému právu.
Zdroj: SITA.sk - Fico stále obhajuje zrušenie voľby poštou zo zahraničia, vláda sa chce podľa neho vyhnúť ďalším kontroverzným návrhom– VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico obhajuje zákaz voľby poštou zo zahraničia, ktorý prijala vládna koalícia.
„Všetci dobre vedia, že voľba poštou sa dá ľahko zneužiť a nič nedemokratické nie je na tom, ak od slovenských voličov v zahraničí očakávame, že musia urobiť aktívne kroky k tomu, aby mohli rozhodovať o novej vláde na Slovensku, v krajine, v ktorej mnohí z nich reálne ani nežijú,“ povedal Fico v tradičnom sobotnom príhovore. Vláda už podľa neho nemá záujem okrem bežnej agendy predkladať do Národnej rady SR politicky kontroverzné návrhy.
Vládnej koalícii a spolupracujúcim poslancom predseda vlády poďakoval za to, v akej náročnej atmosfére opozičnej nenávisti a urážok udržujú chod parlamentu. Osobitne vyzdvihol „najstabilnejší a najdisciplinovanejší“ klub SMERu– SSD.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ostro kritizovali všetky opozičné strany. Za správny krok ho nepovažuje ani generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dôsledkom bude sťaženie prístupu občanov k volebnému právu.
Zdroj: SITA.sk - Fico stále obhajuje zrušenie voľby poštou zo zahraničia, vláda sa chce podľa neho vyhnúť ďalším kontroverzným návrhom– VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.