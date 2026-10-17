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17. októbra 2026
Tebas prirovnal kroky Realu Madrid k metódam nacistického propagandistu, klub žiada jeho odstúpenie
Tagy: La Liga 2026/2027
"Biely balet" kritizuje šéfa La Ligy za nevhodné prirovnanie a vyzýva ho na okamžitý odchod. Španielsky futbalový klub Real Madrid vyzval šéfa La Ligy Javiera Tebasa na odstúpenie po jeho porovnaní ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - "Biely balet" kritizuje šéfa La Ligy za nevhodné prirovnanie a vyzýva ho na okamžitý odchod.
Španielsky futbalový klub Real Madrid vyzval šéfa La Ligy Javiera Tebasa na odstúpenie po jeho porovnaní snáh vedenia "bieleho baletu" zdiskreditovať rozhodcov s metódami nacistického propagandistu Josepha Goebbelsa.
Tebas na platforme X napísal, že klubová televízia Realu Madrid často naznačuje, že rozhodcovia sa snažia brániť víťazstvám klubu. "Tieto taktiky pripomínajú propagandistické mechanizmy využívané Goebbelsom," uviedol šéf španielskej ligy. Neskôr upresnil, že prirovnanie smerovalo k "týmto propagandistickým technikám" a nie k nacistickej ideológii.
Real Madrid v stanovisku označil Tebasove výroky za "hlboko urážlivé a morálne neprijateľné" a vyjadril presvedčenie, že nie je vhodný na to, aby zastupoval popredné španielske kluby. Klub preto žiada jeho "okamžité odstúpenie".
Tréner José Mourinho tiež uviedol, že klub je pravidelne nespravodlivo trestaný rozhodcami. Tebas a prezident Realu Florentino Pérez mali v minulosti časté konflikty, najmä kvôli plánom klubu pripojiť sa k projektu európskej Superligy v roku 2021.
Zdroj: SITA.sk - Tebas prirovnal kroky Realu Madrid k metódam nacistického propagandistu, klub žiada jeho odstúpenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Real Madrid vyzval šéfa La Ligy Javiera Tebasa na odstúpenie po jeho porovnaní snáh vedenia "bieleho baletu" zdiskreditovať rozhodcov s metódami nacistického propagandistu Josepha Goebbelsa.
Tebas na platforme X napísal, že klubová televízia Realu Madrid často naznačuje, že rozhodcovia sa snažia brániť víťazstvám klubu. "Tieto taktiky pripomínajú propagandistické mechanizmy využívané Goebbelsom," uviedol šéf španielskej ligy. Neskôr upresnil, že prirovnanie smerovalo k "týmto propagandistickým technikám" a nie k nacistickej ideológii.
Real Madrid v stanovisku označil Tebasove výroky za "hlboko urážlivé a morálne neprijateľné" a vyjadril presvedčenie, že nie je vhodný na to, aby zastupoval popredné španielske kluby. Klub preto žiada jeho "okamžité odstúpenie".
Tréner José Mourinho tiež uviedol, že klub je pravidelne nespravodlivo trestaný rozhodcami. Tebas a prezident Realu Florentino Pérez mali v minulosti časté konflikty, najmä kvôli plánom klubu pripojiť sa k projektu európskej Superligy v roku 2021.
Zdroj: SITA.sk - Tebas prirovnal kroky Realu Madrid k metódam nacistického propagandistu, klub žiada jeho odstúpenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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