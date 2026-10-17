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 24hod.sk    Šport

17. októbra 2026

Prešov je v extralige naďalej bez víťazstva, doma však získal bod s obhajcom titulu – VIDEO


Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027

Na čele tabuľky je Žilina o skóre pred Popradom, Slovan Bratislava prišiel o post lídra prehrou v Liptovskom Mikuláši. Aj po 11. kole slovenskej hokejovej extraligy platí, že hráči Prešova ešte ...



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462491565_1117290046439742_7037004668778087276_n 676x451 17.10.2026 (SITA.sk) - Na čele tabuľky je Žilina o skóre pred Popradom, Slovan Bratislava prišiel o post lídra prehrou v Liptovskom Mikuláši.


Aj po 11. kole slovenskej hokejovej extraligy platí, že hráči Prešova ešte nezvíťazili. Šarišania v domácom prostredí nestačili na majstrovskú Nitru, ktorej však uchmatli jeden bod za prehru 3:4 po predĺžení.

Pred vlastnými fanúšikmi ešte v 55. minúte viedli nad favoritom 3:2, potom však vyrovnal Matej Bača a v predĺžení rozhodol Zachary Osburn. Prešovčania preto zostali na dne tabuľky s troma bodmi, Nitra má z jedenástich duelov na konte 11 bodov a priebežne je desiata.



"Chlapci hrali tvrdo a zaslúžili sme si z tohto zápasu viac, tak ako už viackrát v tejto sezóne. Bol to jeden z našich najlepších výkonov od začiatku do konca. Pracujeme tvrdo, no nedostávame za to odmenu. Sme neskúsený mladý tím, ktorý sa neustále zlepšuje. Je to dlhý proces. Väčšina tímov v lige je skúsenejšia a staršia. Máme šírku kádra, ale chýbajú nám skúsenosti. Chlapci sa však zlepšujú a musíme ďalej pracovať a nájsť spôsob, ako zvíťaziť,“ komentoval prešovský kouč Ryan Colville podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Tím spod Zobora sa v aktuálnej sezóne v najvyššej domácej súťaži zatiaľ trochu trápi, preto mu zisk dvoch bodov isto padol vhod. "Súper od úvodu dobre napádal, čo nám robilo veľké problémy pri vychádzaní z pásma. Museli sme zjednodušiť našu hru, čo sa nám nie vždy darilo. Tretinu sme nakoniec vyhrali 1:0, za čo sme boli radi. Povedali sme si v šatni veci, ktoré musíme zlepšiť. Nezlepšili sme ich, robili sme chyby a súper to potrestal. Boli na nás dobre pripravení a sme radi, že sme to dokázali otočiť, lebo sme boli trochu bezradní. Vyrovnávajúci gól padol po situácii, ktorú si stále prízvukujeme – streľba a hráč pred brankárom. Bola to možná prvá situácia, kde sme to dodržali. Sme radi, že sme vyrovnali a v predĺžení rozhodli víťazným gólom,“ zhodnotil kormidelník Erik Čaládi.

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Medzi spomenutými tímami v tabuľke figuruje Zvolen, ktorý prehral v Žiline 2:3 a už v štyroch dueloch bez prerušenia nepozná chuť víťazstva. Práve Žilinčania sú na čele hodnotenia o skóre pred Popradom, ktorý triumfoval v Trenčíne 3:1.

O post lídra tabuľky prišiel Slovan Bratislava, ktorý prehral na ľade Liptovského Mikuláša 1:4. Hostia síce po druhej tretine viedli, no v tretej inkasovali štyri góly, až trikrát sa Liptáci presadili v presilovke.

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V zostávajúcich dvoch stretnutiach 11. kola naplno bodovali domáce kolektívy. Spišská Nová Ves zdolala Košice 3:0 a v hodnotení sa dostala pred svojho piatkového súpera na 4. pozíciu. Michalovce si poradili s Banskou Bystricou 3:2 a na 9. stupienku majú náskok jedného bodu pred desiatou Nitrou.


Zdroj: SITA.sk - Prešov je v extralige naďalej bez víťazstva, doma však získal bod s obhajcom titulu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027
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