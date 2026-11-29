Netanjahu ponúkol rivalovi premiérske kreslo. V snahe prelomiť politický pat navrhuje vládu národnej jednoty
Obaja politici sa v nedeľu dopoludnia stretnú na koaličných rokovaniach v pobrežnom meste Herzlija, oznámila v sobotu večer Netanjahuova strana Likud. Dočasný izraelský premiér
29.11.2026 (SITA.sk) - Obaja politici sa v nedeľu dopoludnia stretnú na koaličných rokovaniach v pobrežnom meste Herzlija, oznámila v sobotu večer Netanjahuova strana Likud.
Dočasný izraelský premiér Benjamin Netanjahu ponúkol svojmu politickému rivalovi Gadimu Eisenkotovi vytvorenie vlády národnej jednoty, v ktorej by sa obaja vystriedali na poste predsedu vlády. Netanjahu je pripravený prenechať premiérske kreslo v prvej časti funkčného obdobia svojmu súperovi.
Obaja politici sa v nedeľu dopoludnia stretnú na koaličných rokovaniach v pobrežnom meste Herzlija, oznámila v sobotu večer Netanjahuova strana Likud.
Októbrové parlamentné voľby v Izraeli nepriniesli jednoznačný výsledok, keďže ani jeden z dvoch hlavných politických blokov nezískal väčšinu. Prezident Jicchak Herzog po konzultáciách s politickými stranami poveril zostavením vlády Eisenkota.
Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády sa odvtedy usiluje vytvoriť koalíciu, ktorá by ukončila Netanjahuovo pôsobenie na čele vlády. Naráža však na rozpory týkajúce sa možnej spolupráce so stranami zastupujúcimi izraelských Arabov či ústupkov potrebných na získanie podpory ultraortodoxných židovských strán.
„Moja zodpovednosť ako lídra si vyžaduje, aby som všetko odložil bokom a súhlasil s tým, že Gadi Eisenkot bude premiérom ako prvý, zatiaľ čo ja budem na začiatku funkčného obdobia zastávať funkciu alternujúceho premiéra,“ uviedol na sociálnej sieti Netanjahu, ktorý je najdlhšie slúžiacim predsedom vlády v dejinách Izraela.
Eisenkot na ponuku reagoval opatrne. „Ak je Likud pripravený na skutočnú jednotu, som pripravený počas nasledujúcich 24 hodín zistiť, nakoľko vážne to myslí,“ vyhlásil. Ešte v piatok prisľúbil, že oznámi vytvorenie novej vlády do stanoveného termínu 6. decembra bez využitia možnosti predĺžiť lehotu o ďalších 14 dní. Likud zároveň obvinil zo zámerného zdržiavania koaličných rokovaní v snahe vyvolať ďalšie voľby.
Netanjahuovi ďalší politickí odporcovia reagovali na jeho ponuku skepticky. Bývalý premiér a spolupredseda centristickej strany Beyachad Jair Lapid ju označil za „ďalší priehľadný podvod sériového podvodníka, ktorý oklamal každého partnera a porušil každú dohodu“. Líder prevažne arabskej Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín zase vyzval na zosadenie Netanjahua už v nadchádzajúcom týždni.
Eisenkotova centristická strana Jašar dosiaľ dosiahla koaličné dohody s ľavicovo orientovanými Demokratmi a pravicovou stranou Jisrael Bejtejnu. Spoločne však disponujú iba 36 mandátmi, pričom na získanie väčšiny v 120-člennom izraelskom parlamente potrebujú najmenej 61 poslancov.
Nové možnosti na zostavenie vlády by Eisenkotovi mohol otvoriť aj sobotňajší krok lídra arabskej strany Raam Mansúra Abbása, ktorý nepriamo uznal palestínske hnutie Hamas za teroristickú organizáciu. Odsúdenie Hamasu je jednou z Eisenkotových podmienok účasti v jeho koalícii. Abbás vyjadril pripravenosť vstúpiť do takejto vlády hneď pri jej vzniku alebo sa k nej pripojiť neskôr.
Abbás v rozhovore pre izraelskú televíziu Channel 12 poukázal na to, že obe prevažne arabské strany tento týždeň podporili návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie, ktorá by sa zaoberala bezpečnostnými zlyhaniami zo 7. októbra 2023. V návrhu zákona bol Hamas označený za teroristickú organizáciu. Abbás vysvetlil, že v minulosti sa takémuto explicitnému vyjadreniu vyhýbal pre možné negatívne dôsledky v rámci arabskej komunity v Izraeli a vo vzťahoch s Palestínčanmi na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu ponúkol rivalovi premiérske kreslo. V snahe prelomiť politický pat navrhuje vládu národnej jednoty © SITA Všetky práva vyhradené.
Dočasný izraelský premiér Benjamin Netanjahu ponúkol svojmu politickému rivalovi Gadimu Eisenkotovi vytvorenie vlády národnej jednoty, v ktorej by sa obaja vystriedali na poste predsedu vlády. Netanjahu je pripravený prenechať premiérske kreslo v prvej časti funkčného obdobia svojmu súperovi.
Obaja politici sa v nedeľu dopoludnia stretnú na koaličných rokovaniach v pobrežnom meste Herzlija, oznámila v sobotu večer Netanjahuova strana Likud.
Netanjahu ponúkol Eisenkotovi premiérske kreslo
Októbrové parlamentné voľby v Izraeli nepriniesli jednoznačný výsledok, keďže ani jeden z dvoch hlavných politických blokov nezískal väčšinu. Prezident Jicchak Herzog po konzultáciách s politickými stranami poveril zostavením vlády Eisenkota.
Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády sa odvtedy usiluje vytvoriť koalíciu, ktorá by ukončila Netanjahuovo pôsobenie na čele vlády. Naráža však na rozpory týkajúce sa možnej spolupráce so stranami zastupujúcimi izraelských Arabov či ústupkov potrebných na získanie podpory ultraortodoxných židovských strán.
„Moja zodpovednosť ako lídra si vyžaduje, aby som všetko odložil bokom a súhlasil s tým, že Gadi Eisenkot bude premiérom ako prvý, zatiaľ čo ja budem na začiatku funkčného obdobia zastávať funkciu alternujúceho premiéra,“ uviedol na sociálnej sieti Netanjahu, ktorý je najdlhšie slúžiacim predsedom vlády v dejinách Izraela.
Eisenkot reagoval na ponuku opatrne
Eisenkot na ponuku reagoval opatrne. „Ak je Likud pripravený na skutočnú jednotu, som pripravený počas nasledujúcich 24 hodín zistiť, nakoľko vážne to myslí,“ vyhlásil. Ešte v piatok prisľúbil, že oznámi vytvorenie novej vlády do stanoveného termínu 6. decembra bez využitia možnosti predĺžiť lehotu o ďalších 14 dní. Likud zároveň obvinil zo zámerného zdržiavania koaličných rokovaní v snahe vyvolať ďalšie voľby.
Netanjahuovi ďalší politickí odporcovia reagovali na jeho ponuku skepticky. Bývalý premiér a spolupredseda centristickej strany Beyachad Jair Lapid ju označil za „ďalší priehľadný podvod sériového podvodníka, ktorý oklamal každého partnera a porušil každú dohodu“. Líder prevažne arabskej Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín zase vyzval na zosadenie Netanjahua už v nadchádzajúcom týždni.
Raam môže Eisenkotovi pomôcť zostaviť vládu
Eisenkotova centristická strana Jašar dosiaľ dosiahla koaličné dohody s ľavicovo orientovanými Demokratmi a pravicovou stranou Jisrael Bejtejnu. Spoločne však disponujú iba 36 mandátmi, pričom na získanie väčšiny v 120-člennom izraelskom parlamente potrebujú najmenej 61 poslancov.
Nové možnosti na zostavenie vlády by Eisenkotovi mohol otvoriť aj sobotňajší krok lídra arabskej strany Raam Mansúra Abbása, ktorý nepriamo uznal palestínske hnutie Hamas za teroristickú organizáciu. Odsúdenie Hamasu je jednou z Eisenkotových podmienok účasti v jeho koalícii. Abbás vyjadril pripravenosť vstúpiť do takejto vlády hneď pri jej vzniku alebo sa k nej pripojiť neskôr.
Abbás v rozhovore pre izraelskú televíziu Channel 12 poukázal na to, že obe prevažne arabské strany tento týždeň podporili návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie, ktorá by sa zaoberala bezpečnostnými zlyhaniami zo 7. októbra 2023. V návrhu zákona bol Hamas označený za teroristickú organizáciu. Abbás vysvetlil, že v minulosti sa takémuto explicitnému vyjadreniu vyhýbal pre možné negatívne dôsledky v rámci arabskej komunity v Izraeli a vo vzťahoch s Palestínčanmi na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu ponúkol rivalovi premiérske kreslo. V snahe prelomiť politický pat navrhuje vládu národnej jednoty © SITA Všetky práva vyhradené.