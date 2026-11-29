Blanár pripomína solidaritu s Palestínčanmi. Slovensko posiela humanitárnu pomoc za státisíce eur
Juraj Blanár zdôraznil, že cestou k trvalému mieru medzi Izraelom a Palestínou zostáva riešenie založené na princípe dvoch štátov. Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Juraj Blanár zdôraznil, že cestou k trvalému mieru medzi Izraelom a Palestínou zostáva riešenie založené na princípe dvoch štátov.
Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom potvrdzuje podporu legitímnym snahám palestínskeho ľudu o dôstojnosť, slobodu, prosperitu a sebaurčenie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár zdôraznil, že cestou k trvalému mieru medzi Izraelom a Palestínou zostáva riešenie založené na princípe dvoch štátov.
„Stojíme pri všetkých riešeniach, ktorých cieľom je budúcnosť formovaná nie konfliktom a vysídľovaním, ale mierom a dôstojnosťou. V období, kedy vojenské konflikty naplno prejavujú svoje humanitárne dôsledky, je potrebné prejaviť solidaritu nielen slovami, ale aj konkrétnym úsilím o ochranu civilného obyvateľstva zabezpečením humanitárnej pomoci, podporou obnovy a rekonštrukcie a zachovaním perspektívy diplomatického riešenia. Slovenská republika preto pokračuje v aktívnej podpore mieru a zabezpečovaní humanitárnych zásielok,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Ako informoval, celková hodnota slovenskej humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy od októbra 2023 presiahla 780-tisíc eur. Zahŕňa finančný príspevok vo výške 100-tisíc eur pre Svetový potravinový program Organizácie Spojených národov, šesť zásielok materiálnej pomoci v hodnote vyše 240-tisíc eur a medicínske evakuácie v hodnote cez 440-tisíc eur. Zásielky s celkovou hmotnosťou viac ako 30 ton obsahovali potraviny, lieky, zdravotnícky materiál, deky, hygienické potreby, sušené mlieko pre deti či tablety na čistenie vody. Pomoc smerovala cez Egypt, Jordánsko a cyperský námorný koridor.
Minister Blanár súčasne poukázal na to, že tohtoročná pripomienka Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom prichádza viac ako rok po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy, pričom civilné obyvateľstvo naďalej čelí násiliu, rozsiahlemu vysídľovaniu a ničeniu základnej infraštruktúry. „Prímerie neznamená koniec utrpenia. Medzinárodné spoločenstvo musí preto naďalej robiť všetko pre to, aby sa pomoc dostala k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú,“ zdôraznil šéf zahraničných vecí SR.
Zdroj: SITA.sk - Blanár pripomína solidaritu s Palestínčanmi. Slovensko posiela humanitárnu pomoc za státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom potvrdzuje podporu legitímnym snahám palestínskeho ľudu o dôstojnosť, slobodu, prosperitu a sebaurčenie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár zdôraznil, že cestou k trvalému mieru medzi Izraelom a Palestínou zostáva riešenie založené na princípe dvoch štátov.
„Stojíme pri všetkých riešeniach, ktorých cieľom je budúcnosť formovaná nie konfliktom a vysídľovaním, ale mierom a dôstojnosťou. V období, kedy vojenské konflikty naplno prejavujú svoje humanitárne dôsledky, je potrebné prejaviť solidaritu nielen slovami, ale aj konkrétnym úsilím o ochranu civilného obyvateľstva zabezpečením humanitárnej pomoci, podporou obnovy a rekonštrukcie a zachovaním perspektívy diplomatického riešenia. Slovenská republika preto pokračuje v aktívnej podpore mieru a zabezpečovaní humanitárnych zásielok,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Ako informoval, celková hodnota slovenskej humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy od októbra 2023 presiahla 780-tisíc eur. Zahŕňa finančný príspevok vo výške 100-tisíc eur pre Svetový potravinový program Organizácie Spojených národov, šesť zásielok materiálnej pomoci v hodnote vyše 240-tisíc eur a medicínske evakuácie v hodnote cez 440-tisíc eur. Zásielky s celkovou hmotnosťou viac ako 30 ton obsahovali potraviny, lieky, zdravotnícky materiál, deky, hygienické potreby, sušené mlieko pre deti či tablety na čistenie vody. Pomoc smerovala cez Egypt, Jordánsko a cyperský námorný koridor.
Minister Blanár súčasne poukázal na to, že tohtoročná pripomienka Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom prichádza viac ako rok po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy, pričom civilné obyvateľstvo naďalej čelí násiliu, rozsiahlemu vysídľovaniu a ničeniu základnej infraštruktúry. „Prímerie neznamená koniec utrpenia. Medzinárodné spoločenstvo musí preto naďalej robiť všetko pre to, aby sa pomoc dostala k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú,“ zdôraznil šéf zahraničných vecí SR.
Zdroj: SITA.sk - Blanár pripomína solidaritu s Palestínčanmi. Slovensko posiela humanitárnu pomoc za státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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