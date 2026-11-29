Recenzia: Karel Kryl by nás možno chcel naučiť uvažovať
V Divadle Aréna sa 28. novembra predstavil Zdeněk Lambor ako Karel Kryl. Jana Jurkovičová v recenzii zlínskej inscenácie píše o chvíľach, keď sa za hlasom známych piesní ozve syn, ktorý sa z exilu nestihol vrátiť k umierajúcim rodičom.
Najväčšie sklamanie zažíva vždy človek pri strate viery v priateľov, kedy už porážku svojho srdca nemôže oprieť o rozum, ale stráca srdce samo. Keď už ani hnevať sa nedokáže a vystrieda ho sklamanie. A, ak je to sklamanie po tak sklamávanom živote ako bol Karla Kryla, tak jeho neustále plačúce oči sa týmto vysvetľujú.
To sa stalo osudom Karlovi Krylovi a nebol sám, k nemu patril u nás v tej dobe okrem iných aj Anton Srholec.
Inscenácia o mágovi s gitarou, básnikovi, pokrývajúca najmä obdobie zápalistého boja ducha o spravodlivosť, otvorené oči a rozum s jednoduchým názvom ako slovo samo – Kryl, zavítala cez víkend na bratislavské javisko Divadla Aréna, aby nám pripomenula, čo stála ľudí pred nami naša dnešná možnosť vytlačiť, trebárs tony kníh, dnes najmä pre masu, aby sa masou ešte väčšou stala a neustále sa jej povrchnosť prehlbovala. Sloboda za konvenčnosť a predovšetkým pohodlnosť. Ó, mlčania sa dnes, ako kedysi v dobe totality aj Kryl, báť nemusíme, kriku je všade naokolo, aj vplyvu, aj jeho tokov na nete.
Predovšetkým vplývajúceho na našu mládež, ktorá sa ale pomaly dostáva do obdobia, kedy preberá ona sama povinnosť rozhodovať o osude generácií, čo prídu po nás. Je teda načase tento tok až prílišnej hluchoty slova usmerniť, a pripomenúť, že za každé jedno si aj ponesieme zodpovednosť. Aj za nevypovedané. Nemusíme mať obavu.
V inscenácii odzneli nádherné myšlienky, možno aj jedna, ktorá mi utkvela, že „najčistejšou modlitbou je polemika s Pánom Bohom“ . Že netreba súhlasiť, treba si nájsť stred a v ňom aj otvoriť svoje oči a cez seba sa dívať na druhého.
Predstavenie Mestského divadla zo Zlína, autorov Petra Pavlaca a Patrika Lančariča, v hlavnej úlohe s vynikajúcim Zdenkom Lamborom, ktorý skutočne úplne dopodrobna preskúmal Krylovu osobu, kým sa do jej stvárnenia pustil, je ukážkovým pohľadom do Krylovho vnútra. Dokonca, zdá sa mi, až k jeho aorte, ktorá by sa možno, ak by dnes ešte žil a mal to šťastie „vidieť sa takto,“ aj v tom správnom rytme naplnila a našla správny rytmus.
Záber na malého chlapca, ktorému už v otcovej duši skameneli slzy, až po muža, čo slzy na tom istom mieste, kde ich vtedy zakopal, aj našiel. Akurát, kým pri odchode mal jeho „Anjel – strážca“ viac energie, a nazad sa vrátil už , „povedzme, trochu unavený".
Veď, aj čo to spolu vo svete prežili. Ale áno, aj ten si napokon spomenul na náznak, prečo to ten Boh takto chcel a vrátil po úvahe svoje prsty do pôvodného nastavenia náznaku Michelangelovho obrazu Stvorenia Adama, hoci je tam skôr pochybnosť, či vôbec na to ísť, keď to takto končí..
Karel Kryl, názorovo zdravý človek, ktorý svoj život niesol ako vrecúško plné krvi a rán, ako mu aj priateľ kňaz povedal, že by mal byť srdcom, ktoré sa zasadí do priestoru v cudzom svete, a aj napriek životu exulanta, v ňom zakorení. Karlovi sa to nepodarilo. Z domu ho vyhnala totiž slepota, ktorá už pravdu doma nechcela vidieť. On v tej pravde doma už ale nechal dušu a bez nej nenašiel vo svete pokoj. Nebol pri umierajúcom otcovi ani na jeho pohrebe. Ani mamu nedržal vo chvíli odchodu z tohto sveta za ruku. Ona ale chcela mať syna pri sebe. Umrela v období prevratu roku 1989, a keď jej syn prichádzal na pohreb, bol vyzvaný hrať už na prevratovom námestí v Prahe. Spievať hymnu. Predsa. Hoci nebol o tom presvedčený.
Aj autori a inscenačný tím toto obdobie položili pred diváka ako telo na katafalk. Ale, s pompézne vyzdobenou rakvou. Ako umelec – vyhovel! Myslieť ho už ale „počuť“ nechceli a nenechali.
Ale mama predsa túžila mať aspoň po svojej smrti syna, ktorého pre jeho zanovitosť a zaťatosť musela najviac chrániť, pri sebe.
Peter Pavlac a Patrik Lančarič vytvorili obraz človeka, ktorého sme si mohli nedávno priblížiť aj snímkou STV z Košíc z roku 1990 s názvom Slovíčka, kde Kryl hovorí sám o svojom živote.
A, čo sa mi najviac na umeleckom stvárnení Kryla hercom Zdenkom Lamborom páčilo je, že sa skutočne jeho tvár zmenila na tvár s očami plnými sĺz a sklamania, presne takými, ktoré Kryl už v tom období v deväťdesiatom roku mal.
O Krylovom porevolučnom sklamaní z niekdajších priateľov som vedela, ale dôvod jeho predčasnej smrti – infarkt... Neustále utlmovaný pocit prejavu pravdivej emócie, jeho nemožnosť pre strach o bezpečnosť, jeho tvrdosť, ktorú si ako chlapec musel vybudovať. Nekompromisný muž, ktorého myšlienka, že skutočne život sa musí žiť, a ak ho aj stratiť pre vyšší princíp, tak určite nie svojím pričinením, je znakom svetla jeho viery v to, že je potrebné, kým človek môže, kráčať. Nesmie zabudnúť ale pri tom myslieť. Až do bodky.
Krásne texty hry, krása Krylovej poézie a piesňovej tvorby ale rovnako krása knihy, ktorá toto slovo nesie, ku ktorej rodinu viedol už starý otec, tlačiar. Tlačiareň z Nového Jičína museli presťahovať v roku 1939 do Kroměříža.
Otec o ňu prišiel tiež pre pravdu, pretože po vojne tlačil knihy nepohodlné komunistickému režimu. Syn Karel nestratil ale vieru v umenie, pretože tú zachoval každý jeden ním zapísaný list papiera a neskôr aj internet. Treba si síce vedieť vybrať, ale práve umenie môže aj už spomínaného mladého človeka, ktorý sa dnes vo svojej generácii dostáva do vedenia, usmerniť.
Text recenzie: Jana Jurkovičová
Inscenačný tím
KRYL
Peter Pavlac, Patrik Lančarič – Kryl
Režie – Patrik Lančarič
Dramaturgie – Vladimír Fekar
Scéna – Michal Syrový
Kostýmy – Michaela Semotánová
Hudba – Karel Kryl – Vladislav Šarišský
Pohybová spolupráce – Hana Achilles
Osoby a obsazení
Kryl – Zdeněk Lambor
Kryl (chlapec) – Matěj Kubela, j. h. / Samuel M. Grombíř, j. h.
Otec – Rostislav Marek
Matka – Helena Čermáková
Dědeček – Pavel Leicman
Anastáz Opasek – Luděk Randár
Jirous (Magor) – Pavel Vacek
Král – Radoslav Šopík
Šašek – Marek Příkazký
Soudce / Kat – Jan Leflík
Pilát – Gustav Řezníček
Anděl – Marie Vojtěchová
Emigrantka (Dáša) – Petra Králová
Redaktor (Jiří) – Adam Kořán
V dalších rolích – Marta Bačíková, Tamara Kotrbová, Karolína Vlčková, Terezie Holubová, Josef Koller, Vojtěch Obdržálek, Marek Macej* a studenti a studentky ZSVOŠU
*student ZSVOŠU
Premiéra: 25. apríla 2026 Veľká sála Městského divadla Zlín
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