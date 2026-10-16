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16. októbra 2026

Eštokovo ministerstvo zavádza nový systém na detekciu dronov. Prvé pracoviská už spustili – FOTO


Tagy: bezpilotné lietadlá prvý štátny tajomník MV SR Remote ID Vzdušný priestor

Výhodou tohto systému je jeho modulárna architektúra, ktorá umožňuje integráciu neobmedzeného počtu detekčných antén do jednej softvérovej platformy.



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846570486_1777101873495847_8318885777494568643_n png 676x452 16.10.2026 (SITA.sk) - Výhodou tohto systému je jeho modulárna architektúra, ktorá umožňuje integráciu neobmedzeného počtu detekčných antén do jednej softvérovej platformy.


Ministerstvo vnútra SR zavádza moderný systém na detekciu bezpilotných lietadiel s cieľom posilniť bezpečnosť vzdušného priestoru a ochrániť obyvateľov. Prvé dve pracoviská systému Remote ID boli oficiálne spustené na Štefánikovej ulici v Bratislave a v areáli Základnej školy v Rovinke, kde ich predstavil prvý štátny tajomník ministerstva Patrik Krauspe.

Systém zavádzajú aj mimo veľkých miest


Ako informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, nnový systém Remote ID využíva technológiu, ktorá umožňuje automatickú detekciu a identifikáciu dronov vysielajúcich identifikačný signál, monitorovanie ich polohy a pohybu v reálnom čase. Systém tiež upozorňuje na vstup dronov do vopred definovaných zemepisných oblastí, čo poskytuje bezpečnostným zložkám dôležité informácie na včasnú identifikáciu potenciálnych rizík a umožňuje efektívnejšie zasahovanie proti neoprávnenej prevádzke bezpilotných lietadiel.

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„Jedno z prvých pracovísk sa nachádza v areáli základnej školy v Rovinke. Zavádzanie systému tak prináša moderné technologické riešenie aj mimo veľkých miest a vytvára predpoklady na posilňovanie bezpečnosti v ďalších lokalitách,“ uviedol prvý štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe pri predstavení projektu.

Celková hodnota obstarania 10 detekčných antén a integračného softvéru bola hodnote viac ako 55-tisíc eura vrátane DPH. „Cena jednej antény bola 2 546,58 eura s DPH a cena integračného softvéru 29 621,87 eura s DPH. Financovanie bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Plánuje budovať viacvrstvovú antidronovú ochranu


Výhodou tohto systému je jeho modulárna architektúra, ktorá umožňuje integráciu neobmedzeného počtu detekčných antén do jednej softvérovej platformy. To umožní postupné rozširovanie systému bez potreby nákupu ďalšieho základného softvéru, čím sa uľahčí budovanie rozsiahlej monitorovacej siete pokrývajúcej celé Slovensko.

Zavedenie technológie Remote ID predstavuje prvý krok k vybudovaniu komplexnej viacvrstvovej antidronovej ochrany na Slovensku. Ministerstvo vnútra plánuje postupne dopĺňať systém o ďalšie technologické riešenia, ktoré výrazne prispejú k ochrane obyvateľstva, verejných priestorov, významných štátnych objektov a kritickej infraštruktúry pred hrozbami spojenými s neoprávnenou prevádzkou dronov.


Zdroj: SITA.sk - Eštokovo ministerstvo zavádza nový systém na detekciu dronov. Prvé pracoviská už spustili – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpilotné lietadlá prvý štátny tajomník MV SR Remote ID Vzdušný priestor
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