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15. októbra 2026
Slovensko a Austrália chcú užšie spolupracovať v Bezpečnostnej rade OSN aj v oblasti obchodu
Tagy: Dohoda o voľnom obchode Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Obranný priemysel Spolupráca
Za jeden z najdôležitejších výsledkov rokovaní označil Blanár záujem Austrálie vyslať na Slovensko podnikateľskú delegáciu. Slovensko a Austrália chcú koordinovať svoje kandidatúry na nestále ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Za jeden z najdôležitejších výsledkov rokovaní označil Blanár záujem Austrálie vyslať na Slovensko podnikateľskú delegáciu.
Slovensko a Austrália chcú koordinovať svoje kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN). Zosúladia tiež svoje priority na rok 2029, keď by v nej mali pôsobiť spoločne. Dohodli sa na tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár a šéfka austrálskej diplomacie Penny Wongová počas rokovania v Canberre. Témami stretnutí šéfa slovenskej diplomacie s predstaviteľmi austrálskej vlády boli aj obchod, obrana, výskum a medziľudské vzťahy.
„S pani ministerkou sme sa dohodli, že budeme užšie spolupracovať už v prípravnom procese v rámci kandidatúry, že budeme konzultovať mnohé kroky, ale rovnako, že si priblížime naše spoločné priority, aby sme v tom roku, ktorý sa prekrýva a v ktorom budeme v prípade úspechu spoločne pôsobiť v Bezpečnostnej rade, mohli využiť danú synergiu,“ uviedol Blanár.
Slovensko sa uchádza o členstvo na obdobie rokov 2028 až 2029, Austrália na roky 2029 až 2030. Krajiny sa dohodli na vzájomnej podpore. Ministri hovorili aj o potrebe reformy Bezpečnostnej rady OSN a dodržiavaní medzinárodného práva.
Diskutovali tiež o umelej inteligencii. Slovensko sa tejto oblasti venovalo aj na podujatí BratislavAI Forum, ktoré vlani organizovalo v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Keďže Austrália v súčasnosti OECD predsedá, krajiny chcú využiť priestor na spoluprácu aj v tejto oblasti.
O možnostiach rozvoja vzájomného obchodu rokoval Blanár s austrálskym ministrom obchodu a cestovného ruchu Donom Farrellom. Priestor na jeho rozšírenie by mala priniesť pripravovaná dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorá je podľa podkladov v záverečnej fáze. Slovenským exportérom má okrem iného umožniť vyhnúť sa päťpercentnému clu na automobily.
Otvorenou otázkou zostávajú tarify na luxusné vozidlá, ktorých úprava by mala byť súčasťou vnútornej legislatívy Austrálie. Tá sa podľa informácií austrálskej strany ešte len pripravuje. Témou ministerskej diskusie bolo tiež mierové využívanie jadrovej energie a výskum, ktorý môže podporiť program EÚ Horizont Európa, ako aj otázky v potravinárstve či poľnohospodárstve.
Za jeden z najdôležitejších výsledkov rokovaní označil Blanár záujem Austrálie vyslať na Slovensko podnikateľskú delegáciu. Reagovala by tak na historicky prvú návštevu slovenskej podnikateľskej misie v Austrálii.
„Pán minister vyjadril ochotu, že by zástupcovia austrálskych firiem uskutočnili takúto návštevu v Slovenskej republike. Dovtedy by sme nechali priestor na to, aby sa identifikovali oblasti, kde si máme vzájomne čo ponúknuť. Myslím si, že to bolo to najdôležitejšie, na čom sme sa dohodli,“ uviedol Blanár.
S austrálskym podpredsedom vlády a ministrom obrany Richardom Marlesom diskutoval o možnostiach spolupráce v obrannom priemysle. Príležitosti pre slovenské firmy podľa neho otvárajú partnerstvo EÚ a Austrálie v oblasti bezpečnosti a obrany aj nová austrálska stratégia obranného priemyslu. Marles zároveň prejavil záujem stretnúť sa so slovenským podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom.
Medziľudským vzťahom sa Blanár venoval na stretnutí s námestníkom austrálskeho ministra zahraničných vecí a obchodu Mattom Thistlethwaiteom, ktorý má na starosti aj agendu imigrácie. Informoval ho o opätovnom otvorení programu Work and Holiday, ktorý umožňuje mladým ľuďom do 30 rokov pracovať a cestovať v Austrálii.
Blanár túto možnosť privítal a zdôraznil význam osobných kontaktov aj pre rozvoj obchodných vzťahov. Zdôraznil, že Slovensko má v Austrálii najsilnejšie diplomatické zastúpenie od svojho vzniku. Pôsobí tam veľvyslanectvo v Canberre, generálny konzulát v Sydney a tri honorárne konzuláty, pričom otvorenie štvrtého sa pripravuje.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Austrália chcú užšie spolupracovať v Bezpečnostnej rade OSN aj v oblasti obchodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Austrália chcú koordinovať svoje kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN). Zosúladia tiež svoje priority na rok 2029, keď by v nej mali pôsobiť spoločne. Dohodli sa na tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár a šéfka austrálskej diplomacie Penny Wongová počas rokovania v Canberre. Témami stretnutí šéfa slovenskej diplomacie s predstaviteľmi austrálskej vlády boli aj obchod, obrana, výskum a medziľudské vzťahy.
Krajiny sa dohodli na vzájomnej podpore
„S pani ministerkou sme sa dohodli, že budeme užšie spolupracovať už v prípravnom procese v rámci kandidatúry, že budeme konzultovať mnohé kroky, ale rovnako, že si priblížime naše spoločné priority, aby sme v tom roku, ktorý sa prekrýva a v ktorom budeme v prípade úspechu spoločne pôsobiť v Bezpečnostnej rade, mohli využiť danú synergiu,“ uviedol Blanár.
Slovensko sa uchádza o členstvo na obdobie rokov 2028 až 2029, Austrália na roky 2029 až 2030. Krajiny sa dohodli na vzájomnej podpore. Ministri hovorili aj o potrebe reformy Bezpečnostnej rady OSN a dodržiavaní medzinárodného práva.
Diskutovali tiež o umelej inteligencii. Slovensko sa tejto oblasti venovalo aj na podujatí BratislavAI Forum, ktoré vlani organizovalo v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Keďže Austrália v súčasnosti OECD predsedá, krajiny chcú využiť priestor na spoluprácu aj v tejto oblasti.
O možnostiach rozvoja vzájomného obchodu rokoval Blanár s austrálskym ministrom obchodu a cestovného ruchu Donom Farrellom. Priestor na jeho rozšírenie by mala priniesť pripravovaná dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorá je podľa podkladov v záverečnej fáze. Slovenským exportérom má okrem iného umožniť vyhnúť sa päťpercentnému clu na automobily.
Vyslanie podnikateľskej delegácie
Otvorenou otázkou zostávajú tarify na luxusné vozidlá, ktorých úprava by mala byť súčasťou vnútornej legislatívy Austrálie. Tá sa podľa informácií austrálskej strany ešte len pripravuje. Témou ministerskej diskusie bolo tiež mierové využívanie jadrovej energie a výskum, ktorý môže podporiť program EÚ Horizont Európa, ako aj otázky v potravinárstve či poľnohospodárstve.
Za jeden z najdôležitejších výsledkov rokovaní označil Blanár záujem Austrálie vyslať na Slovensko podnikateľskú delegáciu. Reagovala by tak na historicky prvú návštevu slovenskej podnikateľskej misie v Austrálii.
„Pán minister vyjadril ochotu, že by zástupcovia austrálskych firiem uskutočnili takúto návštevu v Slovenskej republike. Dovtedy by sme nechali priestor na to, aby sa identifikovali oblasti, kde si máme vzájomne čo ponúknuť. Myslím si, že to bolo to najdôležitejšie, na čom sme sa dohodli,“ uviedol Blanár.
Spolupráca v obrannom priemysle
S austrálskym podpredsedom vlády a ministrom obrany Richardom Marlesom diskutoval o možnostiach spolupráce v obrannom priemysle. Príležitosti pre slovenské firmy podľa neho otvárajú partnerstvo EÚ a Austrálie v oblasti bezpečnosti a obrany aj nová austrálska stratégia obranného priemyslu. Marles zároveň prejavil záujem stretnúť sa so slovenským podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom.
Medziľudským vzťahom sa Blanár venoval na stretnutí s námestníkom austrálskeho ministra zahraničných vecí a obchodu Mattom Thistlethwaiteom, ktorý má na starosti aj agendu imigrácie. Informoval ho o opätovnom otvorení programu Work and Holiday, ktorý umožňuje mladým ľuďom do 30 rokov pracovať a cestovať v Austrálii.
Blanár túto možnosť privítal a zdôraznil význam osobných kontaktov aj pre rozvoj obchodných vzťahov. Zdôraznil, že Slovensko má v Austrálii najsilnejšie diplomatické zastúpenie od svojho vzniku. Pôsobí tam veľvyslanectvo v Canberre, generálny konzulát v Sydney a tri honorárne konzuláty, pričom otvorenie štvrtého sa pripravuje.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Austrália chcú užšie spolupracovať v Bezpečnostnej rade OSN aj v oblasti obchodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dohoda o voľnom obchode Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Obranný priemysel Spolupráca
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