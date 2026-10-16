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16. októbra 2026
Mŕtvy muž, ktorého našli slovenskí policajti pri Myjave, je podozrivý z pokusu o vraždu
15. októbra večer boli slovenskí hasiči privolaní k požiaru osobného auta v lese a po uhasení plameňov objavili vo vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávacou značkou telo bez hlavy. Mŕtvy muž, ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - 15. októbra večer boli slovenskí hasiči privolaní k požiaru osobného auta v lese a po uhasení plameňov objavili vo vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávacou značkou telo bez hlavy.
Mŕtvy muž, ktorého vo štvrtok 15. októbra našli slovenskí policajti pri Myjave, je podozrivý z pokusu o vraždu v okrese Uherské Hradiště v Českej republike. Informovala o tom televízia Joj na portáli noviny.sk s tým, že na prípade spolupracujú kriminalisti z Česka aj zo Slovenska.
„Pátranie po 43-ročnom Radkovi Galuškovi, ktorého polícia podozrieva zo stredajšieho pokusu o vraždu, vyhlásila polícia vo štvrtok ráno,“ napísali noviny.sk. Radek predtým zaútočil na svoju bývalú manželku, ktorá ho údajne opustila pre jeho alkoholizmus a agresivitu.
„Na ženu, ktorá sa snažila začať nový život v Uherskom Ostrohu, Radek vo štvrtok podľa všetkého čakal v blízkosti parku na ulici Svobodova. Útok bol mimoriadne surový,“ uviedla TV Joj s tým, že útočník svojej bývalej manželke prerazil lebku, spôsobil krvácanie do mozgu a navyše ju vážne pobodal. „Záchranári previezli napadnutú ženu do nemocnice v kritickom, život ohrozujúcom stave,“ informovala televízia.
Radek následne o tom, čo spravil, informoval svojho syna prostredníctvom SMS správy. „V texte mu napísal, čo urobil jeho matke, a dokonca uviedol miesto, kde by mal nájsť jej telo. Po tomto desivom oznámení sa prípadom začala okamžite zaoberať polícia,“ uviedla televízia Joj na noviny.sk
Vo štvrtok 15. októbra večer boli slovenskí hasiči privolaní k požiaru osobného auta v lese a po uhasení plameňov objavili vo vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávacou značkou telo bez hlavy. „Hlava sa nachádzala niekoľko metrov od auta,“ doplnila TV Joj s tým, že by malo ísť práve o hľadaného Radka.
Zdroj: SITA.sk - Mŕtvy muž, ktorého našli slovenskí policajti pri Myjave, je podozrivý z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
Mŕtvy muž, ktorého vo štvrtok 15. októbra našli slovenskí policajti pri Myjave, je podozrivý z pokusu o vraždu v okrese Uherské Hradiště v Českej republike. Informovala o tom televízia Joj na portáli noviny.sk s tým, že na prípade spolupracujú kriminalisti z Česka aj zo Slovenska.
Polícia pátrala po 43-ročnom mužovi
„Pátranie po 43-ročnom Radkovi Galuškovi, ktorého polícia podozrieva zo stredajšieho pokusu o vraždu, vyhlásila polícia vo štvrtok ráno,“ napísali noviny.sk. Radek predtým zaútočil na svoju bývalú manželku, ktorá ho údajne opustila pre jeho alkoholizmus a agresivitu.
„Na ženu, ktorá sa snažila začať nový život v Uherskom Ostrohu, Radek vo štvrtok podľa všetkého čakal v blízkosti parku na ulici Svobodova. Útok bol mimoriadne surový,“ uviedla TV Joj s tým, že útočník svojej bývalej manželke prerazil lebku, spôsobil krvácanie do mozgu a navyše ju vážne pobodal. „Záchranári previezli napadnutú ženu do nemocnice v kritickom, život ohrozujúcom stave,“ informovala televízia.
Synovi poslal správu o útoku
Radek následne o tom, čo spravil, informoval svojho syna prostredníctvom SMS správy. „V texte mu napísal, čo urobil jeho matke, a dokonca uviedol miesto, kde by mal nájsť jej telo. Po tomto desivom oznámení sa prípadom začala okamžite zaoberať polícia,“ uviedla televízia Joj na noviny.sk
Vo štvrtok 15. októbra večer boli slovenskí hasiči privolaní k požiaru osobného auta v lese a po uhasení plameňov objavili vo vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávacou značkou telo bez hlavy. „Hlava sa nachádzala niekoľko metrov od auta,“ doplnila TV Joj s tým, že by malo ísť práve o hľadaného Radka.
Zdroj: SITA.sk - Mŕtvy muž, ktorého našli slovenskí policajti pri Myjave, je podozrivý z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
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