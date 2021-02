MS: Vlhová po super-G do kombinácie na siedmej priečke, obhajuje striebornú medailu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po super-G do alpskej kombinácie na majstrovstvách sveta na siedmej priečke. V pondelňajšej súťaži v Cortine d'Ampezzo zaostávala za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou o 40 stotín sekundy. Priebežne druhá bola ďalšia domáca reprezentantka Elena Curtoniová (+0,01 s) a na tretiu pozíciu sa zaradila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaostala iba o 0,06 s. Slalomové kolo je na programe o 14.10 h.





Pre počasím spôsobené zmeny v programe šampionátu sa kombinácia žien išla až o týždeň neskôr. Trať na zjazdovke Olympia delle Tofane bola priamejšia ako v špeciálnej súťaži superobrovského slalomu. Vlhová skončila vo štvrtok deviata a dobre si viedla aj tentoraz so štartovým číslom 26. Vyvarovala sa akejkoľvek chyby, ktorá by zmarila jej medailové šance pred slalomovou časťou. "Stále som v hre. Bude to tesné, slalom rozhodne. Budem musieť ísť naplno, dám do toho všetko a uvidíme, čo z toho bude," povedala Vlhová pre ČT sport.Hneď po 25-ročnej Slovenke sa na trať vydala Shiffrinová, ktorá predvádzala čisté oblúky a ťažila predovšetkým z precíznej vrchnej pasáže. V porovnaní s ďalšími top slalomárkami zimy si vypracovala najlepšiu východiskovú pozíciu. Na Vlhovú získala 34 stotín, medzi nimi bola úradujúca olympijská šampiónka Michelle Gisinová zo Švajčiarska, ktorá na piatom mieste stratila na Shiffrinovú dve desatiny a pred Vlhovou mala náskok 0,14 s. Slalomové kolo sa nepôjde v obrátenom poradí, takže pred svojou jazdou už bude mať Vlhová informácie, ako išli Shiffrinová aj Gisinová.Brignoneová je s piatimi víťazstvami v pretekoch Svetového pohára najúspešnejšia aktívna lyžiarka v súťaži alpskej všestrannosti. Na medzičasoch síce zaostávala za dovtedy vedúcou Češkou Ester Ledeckou, no išla čisto a v cieli sa dostala do zelených čísiel a potvrdila svoju príslušnosť k okruhu spolufavoritiek. "Je veľmi pozitívne, že som sa v prvej časti dostala na čelo. Aj v slalome však budem musieť útočiť. Som zvedavá, ako to nakoniec dopadne," citoval Talianku portál laola1.at.