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17. októbra 2026
Fanúšikovia Hajduku Split pobúrili verejnosť pronacistickými a antisemitskými pokrikmi – VIDEO
Fanúšikovia chorvátskeho tímu sa nevhodne prezentovali pred duelom Európskej konferenčnej ligy proti holandskému Ajaxu Amsterdam. Pronacistické a antisemitské pokriky fanúšikov chorvátskeho Hajduku ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia chorvátskeho tímu sa nevhodne prezentovali pred duelom Európskej konferenčnej ligy proti holandskému Ajaxu Amsterdam.
Pronacistické a antisemitské pokriky fanúšikov chorvátskeho Hajduku Split pred ich zápasom Európskej konferenčnej ligy proti holandskému Ajaxu Amsterdam vyvolali pobúrenie v Chorvátsku a šok na veľvyslanectve Izraela. Skupiny fanúšikov Hajduku, známe ako Torcida, prešli pobrežným mestom s pokrikmi: "Porazte Židov", "Povstaň Adolf (Hitler)" a "Poďme Ustaša", čo odkazuje na chorvátsky pronacistický režim počas druhej svetovej vojny. Informovali o tom miestne médiá.
Desiatky fanúšikov boli pred zápasom zadržané pre násilnosti. Počas duelu fanúšikovia zo skupiny Torcida zapálili dymovnice a pyrotechniku na tribúnach, čo viedlo k prerušeniu zápasu na viac než desať minút. Polícia uviedla, že bolo otvorené vyšetrovanie spomenutých pokrikov a zatiaľ boli zadržané tri osoby podozrivé z "verejného podnecovania k násiliu a nenávisti".
V piatok tento incident odsúdili krajinskí lídri, opozičné strany, ľudskoprávne organizácie aj židovská komunita. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič označil túto udalosť za "neakceptovateľnú a hanebnú" a vyzval na rýchle kroky proti páchateľom, aby sa ukázalo, že v Chorvátsku nie je miesto pre oslavovanie nacizmu a ustašizmu.
Veľvyslanectvo Izraela v Záhrebe v stanovisku pre agentúru AFP vyjadrilo "hlboký šok nad závažným antisemitickým incidentom, ktorý sa stal v Splite".
Konzervatívny premiér Andrej Plenkovič tiež odsúdil "správy o antisemitizme, ktoré sú úplne v rozpore s hodnotami, ktoré chceme v chorvátskej spoločnosti presadzovať".
Hajduk Split, ktorý zápas vyhral 2:1, sa v stanovisku ospravedlnil Európskej futbalovej únii (UEFA) aj Ajaxu Amsterdam za "scény, ktoré nechceme, aby si Európa pamätala". Chorvátsky futbalový zväz sa tiež pridal k odsúdeniu incidentu.
Chorvátski ultra-nacionalistickí fanúšikovia poškodzujú obraz krajiny roky, najmä skandovaním profašistických hesiel a používaním ustašizmov. Tento režim počas druhej svetovej vojny zavraždil a prenasledoval stovky tisíc etnických Srbov, Židov, Rómov a protifašistických Chorvátov.
Chorvátsko bolo od UEFA potrestané odpočítaním jedného bodu, keď v roku 2015 fanúšikovia namaľovali na ihrisko svastiku pred kvalifikačným zápasom na ME 2016 proti Taliansku. Páchateľov sa nikdy nepodarilo nájsť.
Líder židovskej komunity v Chorvátsku Ognjen Kraus uviedol, že ho incident neprekvapuje, "pretože je to prirodzený dôsledok toho, čo sa v krajine deje už roky". Jeho názor zdieľa aj chorvátsky srbský líder Milorad Pupovac, ktorý povedal médiám, že "bolo len otázkou času, kedy sa niečo také stane".
V posledných rokoch sa v Chorvátsku zvyšuje tolerancia voči svojej pronacistickej minulosti a kritici obviňujú úrady z nedostatočného trestania používania ustašizmov.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia Hajduku Split pobúrili verejnosť pronacistickými a antisemitskými pokrikmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pronacistické a antisemitské pokriky fanúšikov chorvátskeho Hajduku Split pred ich zápasom Európskej konferenčnej ligy proti holandskému Ajaxu Amsterdam vyvolali pobúrenie v Chorvátsku a šok na veľvyslanectve Izraela. Skupiny fanúšikov Hajduku, známe ako Torcida, prešli pobrežným mestom s pokrikmi: "Porazte Židov", "Povstaň Adolf (Hitler)" a "Poďme Ustaša", čo odkazuje na chorvátsky pronacistický režim počas druhej svetovej vojny. Informovali o tom miestne médiá.
Desiatky fanúšikov boli pred zápasom zadržané pre násilnosti. Počas duelu fanúšikovia zo skupiny Torcida zapálili dymovnice a pyrotechniku na tribúnach, čo viedlo k prerušeniu zápasu na viac než desať minút. Polícia uviedla, že bolo otvorené vyšetrovanie spomenutých pokrikov a zatiaľ boli zadržané tri osoby podozrivé z "verejného podnecovania k násiliu a nenávisti".
V piatok tento incident odsúdili krajinskí lídri, opozičné strany, ľudskoprávne organizácie aj židovská komunita. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič označil túto udalosť za "neakceptovateľnú a hanebnú" a vyzval na rýchle kroky proti páchateľom, aby sa ukázalo, že v Chorvátsku nie je miesto pre oslavovanie nacizmu a ustašizmu.
Veľvyslanectvo Izraela v Záhrebe v stanovisku pre agentúru AFP vyjadrilo "hlboký šok nad závažným antisemitickým incidentom, ktorý sa stal v Splite".
Konzervatívny premiér Andrej Plenkovič tiež odsúdil "správy o antisemitizme, ktoré sú úplne v rozpore s hodnotami, ktoré chceme v chorvátskej spoločnosti presadzovať".
Hajduk Split, ktorý zápas vyhral 2:1, sa v stanovisku ospravedlnil Európskej futbalovej únii (UEFA) aj Ajaxu Amsterdam za "scény, ktoré nechceme, aby si Európa pamätala". Chorvátsky futbalový zväz sa tiež pridal k odsúdeniu incidentu.
Chorvátski ultra-nacionalistickí fanúšikovia poškodzujú obraz krajiny roky, najmä skandovaním profašistických hesiel a používaním ustašizmov. Tento režim počas druhej svetovej vojny zavraždil a prenasledoval stovky tisíc etnických Srbov, Židov, Rómov a protifašistických Chorvátov.
Chorvátsko bolo od UEFA potrestané odpočítaním jedného bodu, keď v roku 2015 fanúšikovia namaľovali na ihrisko svastiku pred kvalifikačným zápasom na ME 2016 proti Taliansku. Páchateľov sa nikdy nepodarilo nájsť.
Líder židovskej komunity v Chorvátsku Ognjen Kraus uviedol, že ho incident neprekvapuje, "pretože je to prirodzený dôsledok toho, čo sa v krajine deje už roky". Jeho názor zdieľa aj chorvátsky srbský líder Milorad Pupovac, ktorý povedal médiám, že "bolo len otázkou času, kedy sa niečo také stane".
V posledných rokoch sa v Chorvátsku zvyšuje tolerancia voči svojej pronacistickej minulosti a kritici obviňujú úrady z nedostatočného trestania používania ustašizmov.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia Hajduku Split pobúrili verejnosť pronacistickými a antisemitskými pokrikmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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