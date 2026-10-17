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 24hod.sk    Šport

17. októbra 2026

Tréner Flick z FC Barcelona už má k dispozícii aj skúsenú dvojicu Raphinha a De Jong


Tagy: La Liga 2026/2027

Kouč FC Barcelona ohlásil zotavenie dvoch kľúčových hráčov pred zápasom proti Betisu Sevilla. Tréner Hansi Flick zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona potvrdil, že útočník Raphinha ...



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turkey_champions_league_soccer_2882_ 676x451 17.10.2026 (SITA.sk) - Kouč FC Barcelona ohlásil zotavenie dvoch kľúčových hráčov pred zápasom proti Betisu Sevilla.


Tréner Hansi Flick zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona potvrdil, že útočník Raphinha a stredopoliar Frenkie de Jong sa zotavili zo zranení a môžu nastúpiť už v sobotňajšom zápase La Ligy proti Betisu Sevilla. Katalánsky tím má v tejto sezóne zatiaľ stopercentnú bilanciu vo všetkých súťažiach, no čaká ho náročný zápas proti tretiemu tímu tabuľky.

"Ak sa ho opýtate, povie, že je pripravený nastúpiť, ale ideme krok za krokom. Máme veľa zápasov v krátkom čase a musíme to dobre manažovať,“ uviedol Flick deň pred spomenutým duelom na otázku o Raphinhovi. Ten v aktuálnej sezóne nastúpil zatiaľ osemkrát a zaznamenal v nich 14 gólov.

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Dvadsaťdeväťročný Brazílčan sa zranil počas nedávneho reprezentačného zrazu a nebol k dispozícii v zápasoch Blaugranas proti Getafe v La Lige a Galatasarayu Istanbul v Lige majstrov.

Rovnako 29-ročný holandský reprezentant De Jong absentoval od začiatku sezóny pre problémy s kolenom, ktoré si privodil počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike.

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"Prináša nám ďalšiu možnosť do stredu poľa a uvidíme, ako sa bude vyvíjať jeho forma. Trénuje dobre a je pripravený nastúpiť na niekoľko minút. Je veľmi sústredený a je to top hráč," pokračoval Flick.

Návrat týchto dvoch hviezd by mal uľahčiť tvorbu hry a streleckú zodpovednosť na ramenách mladíka Lamina Yamala, ktorý má iba 19 rokov a v lete viedol Španielov k zlatu na MS. Yamal odohral plných 90 minút vo ôsmich z desiatich tohtosezónnych zápasov Barcelony, v ďalších dvoch bol striedaný po hodine hry.

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"Je to výnimočný hráč. Musíme mu regulovať čas na ihrisku, no dôležité je, aby si hru užíval. Tak to momentálne funguje a nechcem to nijako narúšať," zdôraznil Flick.

Po sobotňajšom zápase na štadióne La Cartuja čaká Barcelonu náročný nasledujúci týždeň, počas ktorého sa predstaví v Lige majstrov proti obhajcovi titulu Parížu Saint-Germain a o päť dní neskôr vo vypredanom El Clásicu privíta Real Madrid.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Flick z FC Barcelona už má k dispozícii aj skúsenú dvojicu Raphinha a De Jong © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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