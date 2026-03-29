Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 29.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. marca 2026

Ferenčák video z garáže musí vyriešiť s políciou, Raši odmieta, že by poslanca koalícia držala v šachu


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12

Video z garáže s údajnou pôžičkou poslanca Jána Ferenčáka sa stal ešte za minulej vlády v septembri roku 2023, nie je to teda žiadne prenasledovanie alebo pomsta zo strany tej ...



Zdieľať
29.3.2026 (SITA.sk) - Video z garáže s údajnou pôžičkou poslanca Jána Ferenčáka sa stal ešte za minulej vlády v septembri roku 2023, nie je to teda žiadne prenasledovanie alebo pomsta zo strany tej súčasnej vlády. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň kritizoval, že niektoré médiá robia z poslanca, ktorý bol vylúčený zo strany Hlas, pomaly hrdinu.


„Platí, že padni komu padni a je na ňom, aby to vysvetlil," vyhlásil Raši. Ako ďalej povedal, keby sa toto stalo niekomu inému, médiá by ho zlikvidovali za dva dni. „Takže nech to vysvetlí, je to jeho problém, ak sa to stalo, a musí si to vydiskutovať s orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedol Raši s tým, že predmetné video si každý môže pozrieť. Zároveň opätovne odmietol, že by išlo o komplot zo strany vládnej koalície a držanie poslanca „v šachu".

Pokiaľ ide o ďalšiu kauzu, konkrétne týkajúcu sa vylúčeného člena Progresívneho Slovenska Martina Pekára, ktorý strane požičal 400-tisíc eur a daroval ďalších približne 50-tisíc, podľa šéfa progresívcov Michala Šimečku konal dotyčný v rozpore s etickým kódexom strany v mnohých aspektoch. Keď na jeseň 2025 prišiel externý podnet na Pekára týkajúci sa pôvodu peňazí, ktoré požičal alebo daroval strane, vec podľa Šimečku začali riešiť.

„Tam boli aj iné problémy, ovplyvňovanie výboru pre kontrolu Národného bezpečnostného úradu, nevhodné správanie voči našim zamestnankyniam," zdôraznil Šimečka s tým, že Pekárovi následne vrátili požičané aj darované peniaze. „Konfrontovali sme toho človeka, nevedel to vysvetliť, tak sme museli konať," doplnil Šimečka.


Zdroj: SITA.sk - Ferenčák video z garáže musí vyriešiť s políciou, Raši odmieta, že by poslanca koalícia držala v šachu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 