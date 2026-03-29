|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 29.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. marca 2026
Ferenčák video z garáže musí vyriešiť s políciou, Raši odmieta, že by poslanca koalícia držala v šachu
Video z garáže s údajnou pôžičkou poslanca Jána Ferenčáka sa stal ešte za minulej vlády v septembri roku 2023, nie je to teda žiadne prenasledovanie alebo pomsta zo strany tej súčasnej vlády.
Zdieľať
29.3.2026 (SITA.sk) - Video z garáže s údajnou pôžičkou poslanca Jána Ferenčáka sa stal ešte za minulej vlády v septembri roku 2023, nie je to teda žiadne prenasledovanie alebo pomsta zo strany tej súčasnej vlády. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň kritizoval, že niektoré médiá robia z poslanca, ktorý bol vylúčený zo strany Hlas, pomaly hrdinu.
„Platí, že padni komu padni a je na ňom, aby to vysvetlil," vyhlásil Raši. Ako ďalej povedal, keby sa toto stalo niekomu inému, médiá by ho zlikvidovali za dva dni. „Takže nech to vysvetlí, je to jeho problém, ak sa to stalo, a musí si to vydiskutovať s orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedol Raši s tým, že predmetné video si každý môže pozrieť. Zároveň opätovne odmietol, že by išlo o komplot zo strany vládnej koalície a držanie poslanca „v šachu".
Pokiaľ ide o ďalšiu kauzu, konkrétne týkajúcu sa vylúčeného člena Progresívneho Slovenska Martina Pekára, ktorý strane požičal 400-tisíc eur a daroval ďalších približne 50-tisíc, podľa šéfa progresívcov Michala Šimečku konal dotyčný v rozpore s etickým kódexom strany v mnohých aspektoch. Keď na jeseň 2025 prišiel externý podnet na Pekára týkajúci sa pôvodu peňazí, ktoré požičal alebo daroval strane, vec podľa Šimečku začali riešiť.
„Tam boli aj iné problémy, ovplyvňovanie výboru pre kontrolu Národného bezpečnostného úradu, nevhodné správanie voči našim zamestnankyniam," zdôraznil Šimečka s tým, že Pekárovi následne vrátili požičané aj darované peniaze. „Konfrontovali sme toho človeka, nevedel to vysvetliť, tak sme museli konať," doplnil Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák video z garáže musí vyriešiť s políciou, Raši odmieta, že by poslanca koalícia držala v šachu © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Šimečka nevylučuje širšiu koalíciu, aby neprepadli opozičné hlasy. Reagovať bude na prípadné zmeny volebného kvóra
Šimečka nevylučuje širšiu koalíciu, aby neprepadli opozičné hlasy. Reagovať bude na prípadné zmeny volebného kvóra
<< predchádzajúci článok
Taraba si podal prihlášku do SNS, je však podľa neho možné, že ho nepríjmu
Taraba si podal prihlášku do SNS, je však podľa neho možné, že ho nepríjmu