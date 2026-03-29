Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
29. marca 2026
Taraba si podal prihlášku do SNS, je však podľa neho možné, že ho nepríjmu
Minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý je vo vláde nominantom SNS, si podal do strany prihlášku. Ako však ...
29.3.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý je vo vláde nominantom SNS, si podal do strany prihlášku. Ako však uviedol v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, je možné, že ho do strany nepríjmu.
Minister zdôraznil, že prihlášku do SNS si podal na okresnej organizácii strany, pričom má záujem o pozíciu radového člena. Z vyjadrení vedenia strany však podľa neho vyplýva, že ho skôr nepríjmu. „Ale členská základňa ma práve kontaktuje s úplne opačným, že kedy vstúpim," povedal Taraba.
Zároveň pripomenul, že v ďalších parlamentných voľbách budú môcť za národniarov kandidovať len členovia strany. „Ja určite nepôjdem na kandidátku SNS, ak ma nezoberú za člena. Nechcem žiadne čestné miesto," vyhlásil minister. Taraba doplnil, že je možné, že strana bude rozhodnutie o jeho členstve namiesto okamžitého odmietnutia „donekonečna odkladať". „Od SNS očakávam, aby sa vyjadrili," dodal Taraba.
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling v tejto súvislosti uviedol, že vnímal ako hotovú vec spoločnú kandidátku Tarabu, predsedu Sme rodina Borisa Kollára, Richarda Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej. „Že boli aj nejaké stretnutia neviem kde, na Donovaloch," povedal Gröhling s tým, že Tarabova prihláška do SNS ho preto prekvapila. „Vyjadrujem sa k tomu iba preto, lebo sa nás to aj dotýka," zdôraznil s poukazom na Sulíka a Cigánikovú, ktorí sú členmi SaS. „Musím sa teda na to pozrieť iným pohľadom," dodal šéf SaS.
Zdroj: SITA.sk - Tarab si podal prihlášku do SNS, je však podľa neho možné, že ho nepríjmu © SITA Všetky práva vyhradené.
