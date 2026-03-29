 24hod.sk    Z domova

29. marca 2026

Šimečka nevylučuje širšiu koalíciu, aby neprepadli opozičné hlasy. Reagovať bude na prípadné zmeny volebného kvóra


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia Parlamentné voľby Predseda Progresívneho Slovenska

Existuje niekoľko „kombinácií", ktoré majú zabezpečiť, aby neprepadli opozičné hlasy v najbližších parlamentných ...



29.3.2026 (SITA.sk) -



Existuje niekoľko „kombinácií", ktoré majú zabezpečiť, aby neprepadli opozičné hlasy v najbližších parlamentných voľbách vrátane tej, že sa spoja menšie stany. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že takého uvažovanie odporúča všetkým, u ktorých existuje riziko prepadnutia hlasov.

„Primárne je to otázka na tých, ktorí sú pri tej päť percentnej hranici," vyhlásil Šimečka a dodal, že progresívci v tom môžu byť súčinní, primárne je to však zodpovednosťou predmetných strán. „My cítime tú zodpovednosť za zmenu a budeme sa s nimi o tom rozprávať, ale to musia chcieť aj oni," zdôraznil predseda PS.

Iná situácia by podľa Šimečku nastala, ak by sa vládna koalícia rozhodla zvýšiť kvórum potrebné pre účasť v parlamente. V takom prípade by PS podľa Šimečku bolo pripravené ponúknuť partnerom aj širšiu koalíciu „Ale uvidíme, či sa na to odhodlajú páni z koalície, potom sa o tom môžeme rozprávať," dodal Šimečka.

Predseda parlamentu Richard Raši na margo prípadnej spolupráce po ďalších voľbách pripomenul, že jeho strana Hlas-SD ešte nemala snem, na ktorom by prijala rozhodnutie, s kým do prípadnej koalície pôjde a s kým nie. Osobne si však nevie predstaviť spoluprácu s hnutím Slovensko a ani s opozičnou Republikou. „Na sneme, ktorý sa bude týkať spolupráce, to odznie jasne," povedal Raši.







Zdroj: SITA.sk - Šimečka nevylučuje širšiu koalíciu, aby neprepadli opozičné hlasy. Reagovať bude na prípadné zmeny volebného kvóra © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Hlas navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov, veľké šetrenie to však podľa Erika Tomáša nie je
<< predchádzajúci článok
Ferenčák video z garáže musí vyriešiť s políciou, Raši odmieta, že by poslanca koalícia držala v šachu

