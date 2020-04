Festival Pohoda 2020 zrušili, presúva sa na ďalší rok

Bude špeciálna verzia

„Všetky vstupenky z tohto roka ostávajú v platnosti. Zároveň tým, ktorí to potrebujú, garantujeme vrátenie plnej sumy za lístok. Úžasná atmosféra živého stretnutia nám bude veľmi chýbať, rovnako ako pozitívna energia, ktorá na letisku ostáva po festivale. Sme však optimisti, a preto veríme, že si zameškané vynahradíme v budúcnosti s ešte väčšou radosťou,“ povedal Michal Kaščák.

Rozhodnutie padlo na základe konzultácií s epidemiológmi, ktorí potvrdili, že šanca na usporiadanie festivalu s kapacitou 30 000 ľudí je v júlovom termíne na Slovensku nulová.

Pohoda už v polovica marca na svoj web pridala samostatnú sekciu s názvom COVID-19, kde otvorene komunikovala o všetkých najčastejších otázkach. Tá sa teraz zmenila na sekciu Pohoda 2020 – 2021.

Počas „pohodovského“ víkendu bude akcia Pohoda In the Air. Charakter podujatia sa pomaly črtá, plánujú zapojiť aj trenčianske letisko, pripravujú rôzne aktivity, prenosy, koncerty, archívne materiály. Jeho podobu konzultujú aj s miestnou hygienou a autoritami, zachovanie opatrení, ktoré budú v tom čase platiť, považujú za samozrejmosť. Viac informácií zverejnia čoskoro.

Presun festivalu znamená, že mnohé mená z tohto ročníka budú podľa organizátorov s istotou hrať aj v roku 2021. Prvými opätovne potvrdenými umelcami sú: The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Archive, black midi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Bazzookas. Ďalšie mená budú nasledovať čoskoro, pridajú sa k nim aj doposiaľ nezverejnení umelci, tých začnú zverejňovať už 20. apríla. Pre rok 2021 sa nedá garantovať rovnaký program, ale organizátori chcú urobiť všetko preto, aby bol ešte silnejší.

„Napriek tomu, že sa neuvidíme toto leto na Pohode, ostávame optimistami. Nevídaná vlna spolupatričnosti, ktorá ide naprieč hudobnou scénou a celým kultúrnym prostredím, sa musí pozitívne vrátiť. Aj po španielskej chrípke nastala doslova explózia umenia, vznikali tančiarne a ľudia sa radi stretávali. Veríme, že to bude podobne aj teraz. Nevieme sa dočkať, kedy sa otvoria kluby, rozbehnú sa koncerty a potom i festivaly. Dovtedy budeme robiť veci tak, ako nám situácia dovolí, a, samozrejme, budeme pracovať na tom, aby Pohoda 2021 bola opäť silným osobným stretnutím plným skvelého umenia,“ dodáva šéf festivalu Michal Kaščák.

Tím Pohody opäť pripravuje špeciálnu edíciu Koncertu pre Martinu a Jána. Bude 3. mája v Gregorovciach, na výročie plánovanej svadby mladého páru. Okrem toho ešte plánujú cyklus online klubových debát a koncertov po celom Slovensku, ktorými by chceli poukázať na pestrosť zamestnaní v zákulisí kultúry, ukázať dobré priestory, dobré kapely a skvelých ľudí, ktorí sú za nimi.

Pohoda bola v doterajšej histórii zrušená iba raz. V polovici ročníka 2009 po páde stanu. Čo znamená presun ročníka 2020 na budúci rok po ekonomickej stránke?

„Oveľa dôležitejšie ako ekonomické straty sú straty kultúrne. Je nám veľmi ľúto, že ľudia sa nemôžu stretávať, že nemôžu zdieľať radosť z hudby, radosť z umenia. Oveľa horšie ako festivaly sú na tom kluby, dodávatelia, zvukári, technici, brigádnici v baroch, celé zázemie hudobnej scény. Práve na ľudí zo zákulisia by sa teraz mala zamerať naša pozornosť. Čo sa týka nás, tak straty budú rádovo vo výške niekoľko stotisíc eur. Ide o náklady spojené s prípravou tohto ročníka a so zálohovými platbami, ktoré boli vyplatené, a nevieme povedať, či sa k nim v prípade presunutia ročníka na rok 2021 dostaneme. Ekonomické straty budeme riešiť neskôr, až keď k nim reálne príde,“ uviedli organizátori.

Ako sú na tom iné festivaly

V roku 2018 si najväčší európsky hudobný open air festival Glastonbury dal pauzu. Bolo to jeho vlastné rozhodnutie, rovnaké už spravil aj šesť rokov predtým. Miestom konania sú totiž farmárske pozemky, ktorým dá 200-tisíc návštevníkov pravidelne v júni zabrať. Zakladateľ festivalu Michael Eavis vtedy vyhlásil, že by to mohol zmeniť jedine reunion istej kapely, ktorú nechcel prezradiť.

Už 18. marca oznámili, že tento rok je zrušený. Pritom mali potvrdených Paula McCartneyho, Lanu del Rey, Kendricka Lamara, Taylor Swiftovú či Pet Shop Boys.

„V obdobiach tejto bezprecedentnej neistoty – to je teraz naša jediná realizovateľná možnosť,“ uviedla vo vyhlásení rodina Eavisovcov. Najskôr dúfala, že situácia vo Veľkej Británii sa zlepší, no pripraviť tento festivalový kolos znamená stráviť tri mesiace v areáli s veľkým množstvom ľudí. Zachovali sa zodpovedne napriek tomu, že tento rok mal byť špeciálny:

„Tešili sme sa, že vás všetkých privítame na 50. výročie zostavením fantastických umelcov a interpretov, na ktorých sme boli neuveriteľne hrdí. Je nám ľúto, že sme museli prijať toto rozhodnutie. Ale nebolo na výber,“ dodali.

Podľa denníka The Guardian to bude veľký zásah do rozpočtu Glastonbury, s odhadovanými škodami vo výške 100 miliónov libier.

Druhú možnosť naznačili Američania a Španieli. Coachella sa mala konať počas práve uplynulého víkendu, no organizátori mesiac pred začiatkom museli oznámiť, že festival presúvajú na októbrový termín. V Kalifornii vtedy ešte zvykne byť príjemné počasie na outdoorovú akciu. Nový termín už má aj barcelonský Primavera Sound. Namiesto prelomu mája a júna bude na konci augusta.

Tradičné augustové akcie ako maďarský Sziget či piešťanský Grape zatiaľ vyčkávajú na ďalší vývoj situácie okolo koronavírusu. Ten sa pravdepodobne bude líšiť v jednotlivých krajinách a v optimistickom variante sa môže prejaviť úpravami účasti niektorých zahraničných mien.

Ako sú na tom české festivaly? Metronome Prague, ktorý otvára sezónu veľkých open air festivalov u našich susedov, už v polovici marca oznámil nový termín – namiesto júna polovica septembra. Bude to test logistiky a diárov umelcov – zatiaľ tvrdia, že program by sa mohol z väčšej časti zachovať.

V polovici júna má, naopak, stále platný termín Rock For People. Ten zvolil vyčkávaciu taktiku s odkazom „radi by sme mali o prípadnej nutnosti preloženia jasno do konca apríla“.

Colors of Ostrava, ktorý sa koná týždeň po Pohode, je na tom podobne. „Presný termín nášho rozhodnutia zatiaľ povedať nedokážeme, ale chceme mať jasno do 1. mája. Všetko bude záležať na vývoji rozhodnutia českej vlády o povolení akcií veľkého rozsahu a otvorení štátnych hraníc. V tejto chvíli pevne veríme, a podobne s nami aj ďalšie festivaly u nás aj v Európe, že v lete sa akcie uskutočnia. Naše prípravy preto pokračujú naplno.“

Česká anketa bola zverejnená pred Veľkou nocou, kam sa posunula, sa môžete dozvedieť vo štvrtok 16. apríla večer. Česká televízia pripravila debatu Hudobné festivaly v čase koronavírusu, kde budú rozprávať Zlata Holušová (Colors of Ostrava), Michal Thomes (Rock For People), David Gaydečka (Metronome Prague), Zdeněk Souček (Let It Roll) aj Michal Kaščák.