Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. februára 2026

Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne


Tagy: Marco Rubio

Dodal, že americké zbrane sa ďalej predávajú na podporu ukrajinského vojnového úsilia a že sa dosiahol určitý pokrok smerom k zabezpečeniu mierovej dohody.



Zdieľať
Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne

Spojené štáty si nie sú isté, či to Rusko s ukončením vojny na Ukrajine myslí vážne, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. 


Nevieme, či Rusi myslia ukončenie vojny vážne,“ odpovedal Rubio na otázku, či má Kremeľ skutočný záujem o zmysluplný mier. Minister dodal, že otázky o ukončení vojny na Ukrajine patria k tým najťažším na zodpovedanie. Dodal však, že Spojené štáty sú odhodlané „otestovať“, na akých podmienkach sa Kyjev a Moskva môžu dohodnúť.

Pripomenul, že Spojené štáty uvalili na ruskú ropu ďalšie sankcie, India sa po rozhovoroch so Spojenými štátmi zaviazala prestať nakupovať ďalšiu ruskú ropu a Európa podnikla tiež ďalšie vlastné kroky. Dodal, že americké zbrane sa ďalej predávajú na podporu ukrajinského vojnového úsilia a že sa dosiahol určitý pokrok smerom k zabezpečeniu mierovej dohody.

Rubio počas svojho prejavu venoval ostrú kritiku Organizácii Spojených národov (OSN), ktorá podľa jeho slov nezohrala „prakticky žiadnu úlohu“ pri riešení konfliktov. Dodal, že OSN nevyriešilo vojnu na Ukrajine a že to boli práve Spojené štáty, ktoré dokázali priviesť obe strany k rokovaciemu stolu, aby diskutovali o mierovej dohode.


Tagy: Marco Rubio
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára (11. 2. 2026)
 Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou (1. 12. 2025)
 Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine (23. 11. 2025)
 Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
 Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu (20. 11. 2025)
 Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku (22. 10. 2025)
 R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy (17. 10. 2025)
 Medvedev: Drony sú pre Európanov pripomienkou nebezpečenstva vojny (6. 10. 2025)
 Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV (22. 9. 2025)
 Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače (22. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Košice oslávia Valentín na ľade aj medzi knihami, podujatia potrvajú až do pondelka
<< predchádzajúci článok
SNS žiada preverenie občianstva partnerky Jeffreyho Epsteina, ak nemala nárok, chce jeho odňatie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 