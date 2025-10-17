|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. októbra 2025
R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy
Na stretnutí sa bude napríklad riešiť, ako bude SR postupovať pri pomoci s odmínovaním území na Ukrajine aj ďalšími vecami, ktoré humanitárne pomáhajú.
Zdieľať
Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy. Pred spoločným rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády to uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Vláda SR podľa neho pripravovala pre Ukrajinu ďalšiu humanitárnu pomoc.
Na stretnutí sa bude napríklad riešiť, ako bude SR postupovať pri pomoci s odmínovaním území na Ukrajine aj ďalšími vecami, ktoré humanitárne pomáhajú. Rozoberať budú aj ochranu proti dronom či posilnenie obrany Slovenska, priblížil Kaliňák.
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš si od medzivládneho rokovania sľubuje perspektívu lepšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovensko chce podľa jeho slov ukrajinskej strane predniesť viacero projektov, z ktorých môže Ukrajina benefitovať. „V rámci MIRRI chceme oznámiť ukrajinskej strane, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s programom OSN pre ľudské sídla UN-Habitat, ktoré bude pomáhať so znovu osídlením zdevastovaných sídiel Ukrajiny,“ uviedol Šalitroš s tým, že UN-Habitat bude súčasťou regionálneho centra MIRRI v Košiciach.
V Košiciach sú v programe viaceré bilaterálne konzultácie - rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia, rezortné stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, obranného priemyslu i obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ i oblasť poľnohospodárstva a oblasť školstva. Rovnako sa uskutoční aj bilaterálne rokovanie predsedu vlády SR Roberta Fica s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.
Súvisiace články:
Medvedev: Drony sú pre Európanov pripomienkou nebezpečenstva vojny (6. 10. 2025)
Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko (22. 9. 2025)
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti (22. 9. 2025)
Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV (22. 9. 2025)
Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače (22. 9. 2025)
Video: Rusi podnikli najväčší vzdušný útok od začiatku vojny, v Kyjive prvýkrát zasiahli úrad vlády (7. 9. 2025)
Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska (7. 9. 2025)
Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci. (2. 9. 2025)
Nemecký kancelár Friedrich Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby (2. 9. 2025)
Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov (14. 8. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Maškarovú v pondelok čaká verejné vypočutie na brannobezpečnostnom výbore
Maškarovú v pondelok čaká verejné vypočutie na brannobezpečnostnom výbore
<< predchádzajúci článok
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast