 Z domova

17. októbra 2025

R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy



Na stretnutí sa bude napríklad riešiť, ako bude SR postupovať pri pomoci s odmínovaním území na Ukrajine aj ďalšími vecami, ktoré humanitárne pomáhajú.



R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy

Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy. Pred spoločným rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády to uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Vláda SR podľa neho pripravovala pre Ukrajinu ďalšiu humanitárnu pomoc.


Na stretnutí sa bude napríklad riešiť, ako bude SR postupovať pri pomoci s odmínovaním území na Ukrajine aj ďalšími vecami, ktoré humanitárne pomáhajú. Rozoberať budú aj ochranu proti dronom či posilnenie obrany Slovenska, priblížil Kaliňák.

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš si od medzivládneho rokovania sľubuje perspektívu lepšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovensko chce podľa jeho slov ukrajinskej strane predniesť viacero projektov, z ktorých môže Ukrajina benefitovať. „V rámci MIRRI chceme oznámiť ukrajinskej strane, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s programom OSN pre ľudské sídla UN-Habitat, ktoré bude pomáhať so znovu osídlením zdevastovaných sídiel Ukrajiny,“ uviedol Šalitroš s tým, že UN-Habitat bude súčasťou regionálneho centra MIRRI v Košiciach.

V Košiciach sú v programe viaceré bilaterálne konzultácie - rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia, rezortné stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, obranného priemyslu i obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ i oblasť poľnohospodárstva a oblasť školstva. Rovnako sa uskutoční aj bilaterálne rokovanie predsedu vlády SR Roberta Fica s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.

