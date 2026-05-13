Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Fico prijal eurokomisárku Kosovú, hovorili o rozširovaní Európskej únie aj postavení Srbska – FOTO
Premiér označil rozširovanie EÚ za strategickú investíciu do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe. Predseda vlády Robert Fico prijal v utorok 12. ...
Predseda vlády Robert Fico prijal v utorok 12. mája na Úrade vlády SR eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú, hlavnou témou rokovania bolo rozširovanie Európskej únie o krajiny západného Balkánu a východnej Európy. Premiér zdôraznil, že Slovensko dlhodobo podporuje vstup kandidátskych krajín do Európskej únie za predpokladu splnenia všetkých požadovaných kritérií.
"Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do Únie, ak splnia potrebné podmienky," uviedol Fico. Zároveň sa kriticky vyjadril k prístupu Európskej únie voči Srbsku. Podľa jeho slov si Srbsko takéto zaobchádzanie nezasluhuje.
Strategická investícia do mieru
Premiér označil rozširovanie EÚ za strategickú investíciu do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe. Zdôraznil však, že Slovensko odmieta akékoľvek výnimky alebo skracovanie prístupového procesu. Fico s eurokomisárkou diskutoval aj o možnostiach postupnej integrácie kandidátskych krajín do vnútorného trhu Európskej únie ešte pred ich plnoprávnym vstupom.
Podľa premiéra by mohli občania týchto krajín získať výhody, ako sú nižšie roamingové poplatky či jednoduchšie platby v eurách. "Tento proces však nemôže nahradiť plnohodnotný prístupový proces," skonštatoval predseda vlády.
Principiálna otázka
Diskusia sa dotkla aj zachovania práva veta v politikách, ktoré definujú zmluvy Európskej únie, vrátane Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. "Pre Slovensko je to principiálna otázka," zdôraznil Fico. Zrušenie práva veta v zásadnej agende Európskej únie by podľa Roberta Fica bol začiatkom konca Únie.
Eurokomisárka Kosová pricestovala na Slovensko v súvislosti so stretnutím neformálnej skupiny Priateľov západného Balkánu, ktoré v Bratislave hostí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Fico prijal eurokomisárku Kosovú, hovorili o rozširovaní Európskej únie aj postavení Srbska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Správy tajných služieb spochybnili Trumpove tvrdenia o zničení iránskeho obranného potenciálu
Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesiahajte, odkázal Danko. Varuje pred konfliktom na koaličnej rade – VIDEO
