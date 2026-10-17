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17. októbra 2026
FIFA potvrdila trest pre Španielsko za rasistické pokriky fanúšikov počas prípravného zápasu proti Egyptu
Strešný orgán svetového futbalu zamietol odvolanie Španielov, tí plánujú podať podnet na Športový arbitrážny súd. Odvolacia komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zamietla podnet ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Strešný orgán svetového futbalu zamietol odvolanie Španielov, tí plánujú podať podnet na Športový arbitrážny súd.
Odvolacia komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zamietla podnet Španielska voči trestu za rasistické pokriky počas marcového prípravného duelu medzi výbermi Španielska a Egyptu 31. marca, ktorý sa konal na štadióne Cornellá v Barcelone.
Počas spomenutého stretnutia časť divákov skandovala frázu "kto neskáče, ten je moslim“, čo vyvolalo výraznú reakciu zo strany Španielskej futbalovej federácie (RFEF). Na základe týchto incidentov ešte v auguste udelila disciplinárna komisia FIFA pokutu 20-tisíc dolárov (cca 17800 eur) a tiež zákaz využiť minimálne 15 percent kapacity štadióna počas najbližšieho domáceho prípravného zápasu Španielov.
RFEF zdôraznila, že k nevhodnému správaniu došlo napriek opatreniam monitoringu zo strany federácie, ktorá už v priebehu zápasu prostredníctvom hlásení, polčasových výziev a obrazoviek na štadióne vyzývala fanúšikov, aby pokriky zastavili.
Federácia tiež plne spolupracovala pri identifikácii páchateľov, no zároveň oznámila, že sa odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS).
Na ihrisku bol v domácich farbách aj Lamine Yamal z FC Barcelona, ktorý sa nerodil neďaleko spomenutého štadióna Cornellá a vyznáva islam. Ten pokriky označil za „nedostatok rešpektu a niečo neúnosné“.
Tréner španielskeho výberu Luis de la Fuente odsúdil incident slovami: "Násilní jednotlivci zneužívajú futbal, aby si vybojovali priestor. Musia byť odstránení zo spoločnosti, identifikovaní a odsunutý čo najďalej od futbalu.“
Aj Egyptská futbalová asociácia vydala vyhlásenie, v ktorom "úplne odsúdila hnusný rasistický incident", ktorým niektorí diváci "prekročili hranice".
Zdroj: SITA.sk - FIFA potvrdila trest pre Španielsko za rasistické pokriky fanúšikov počas prípravného zápasu proti Egyptu © SITA Všetky práva vyhradené.
Odvolacia komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zamietla podnet Španielska voči trestu za rasistické pokriky počas marcového prípravného duelu medzi výbermi Španielska a Egyptu 31. marca, ktorý sa konal na štadióne Cornellá v Barcelone.
Počas spomenutého stretnutia časť divákov skandovala frázu "kto neskáče, ten je moslim“, čo vyvolalo výraznú reakciu zo strany Španielskej futbalovej federácie (RFEF). Na základe týchto incidentov ešte v auguste udelila disciplinárna komisia FIFA pokutu 20-tisíc dolárov (cca 17800 eur) a tiež zákaz využiť minimálne 15 percent kapacity štadióna počas najbližšieho domáceho prípravného zápasu Španielov.
RFEF zdôraznila, že k nevhodnému správaniu došlo napriek opatreniam monitoringu zo strany federácie, ktorá už v priebehu zápasu prostredníctvom hlásení, polčasových výziev a obrazoviek na štadióne vyzývala fanúšikov, aby pokriky zastavili.
Federácia tiež plne spolupracovala pri identifikácii páchateľov, no zároveň oznámila, že sa odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS).
Na ihrisku bol v domácich farbách aj Lamine Yamal z FC Barcelona, ktorý sa nerodil neďaleko spomenutého štadióna Cornellá a vyznáva islam. Ten pokriky označil za „nedostatok rešpektu a niečo neúnosné“.
Tréner španielskeho výberu Luis de la Fuente odsúdil incident slovami: "Násilní jednotlivci zneužívajú futbal, aby si vybojovali priestor. Musia byť odstránení zo spoločnosti, identifikovaní a odsunutý čo najďalej od futbalu.“
Aj Egyptská futbalová asociácia vydala vyhlásenie, v ktorom "úplne odsúdila hnusný rasistický incident", ktorým niektorí diváci "prekročili hranice".
Zdroj: SITA.sk - FIFA potvrdila trest pre Španielsko za rasistické pokriky fanúšikov počas prípravného zápasu proti Egyptu © SITA Všetky práva vyhradené.
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