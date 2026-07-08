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08. júla 2026
Forbes ocenil 32 najlepších influencerov. Nie je im cudzia etika, spoločenská zodpovednosť, humor ani autenticita
Tagy: influenceri laureáti
"Dopyt po slušnosti a zodpovednosti je v našej spoločnosti obrovský" Forbes Slovensko opäť vybral 32 najlepších influencerov, ktorým ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - "Dopyt po slušnosti a zodpovednosti je v našej spoločnosti obrovský"
Forbes Slovensko opäť vybral 32 najlepších influencerov, ktorým nie je cudzia etika, autenticita, humor či spoločenská zodpovednosť. Instagramové osobnosti rozdelili do štyroch kategórií po osem mien. Výsledný zoznam podľa Forbes dokazuje, že domáca scéna sociálnych sietí má autority, ktoré sú schopné komunikovať aj komplexné či celospoločensky tabuizované témy s vysokou mierou odbornosti, nadhľadu a transparentnosti. „Už uvedenie minuloročného výberu najzodpovednejších influencerov potvrdilo, že dopyt po slušnosti a zodpovednosti je v našej spoločnosti obrovský,“ priblížila Miroslava Pánik, editorka Forbes Slovensko, ktorá je zodpovedná za zostavenie výberu.
V kategórii Spoločenské témy si svoje miesto získala Eva Petričková (Spolu AUT) s projektami zameranými na citlivú osvetu o autizme či profil psíka Pampi, ktorý s nadhľadom učí zodpovednosti k zvieratám. V kategórii figuruje aj herečka, spisovateľka, scenáristka a občianska aktivistka Kristína Tormová, ktorá sa pravidelne ako spíkerka zúčastňuje na občianskych protestoch na ochranu demokracie. Systematicky sa venuje aj témam materstva, sebalásky či postavenia žien v spoločnosti. Ďalej je to umelkyňa Ružena Babicová, ktorá je známa nápaditými a provokatívnymi ilustráciami, ktoré publikuje na profile Rosie Naive Art. Jej grafiky vtipne a ostro glosujú aktuálne dianie a poukazujú na dôležité témy nielen zo sveta politiky.
Do výberu v kategórii Spoločenské témy sa dostal aj aktivista Peter Jozefík, ktorý sa venuje témam z oblasti politológie a sociológie a tiež občianske združenie IPčko, ktoré prevádzkuje bezplatnú krízovú linku pre poskytovanie psychologickej pomoci. K najlepším influencerov v tejto kategórii patrí aj bývalá televízna moderátorka Lenka Šóošová. Tá Moderuje podcast Medúza, ktorý získal Novinársku cenu 2025 za zviditeľňovanie témy sexuálneho násilia a vedie aj podcast Čo nás spája o sile solidarity a vzájomnej pomoci. Miesto si v kategórii vyslúžila aj speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová, ktorá okrem hudby zverejňuje aj minimalistické ilustrácie zaoberajúce sa témami spolupatričnosti, porozumenia a sebalásky.
V kategórií Veda a vzdelávanie má svoje miesto učiteľ Michal Sivák, ktorý búra predsudky a ukazuje vzdelanie ako cestu z generačnej chudoby. Ďalej je to spisovateľ Daniel Hevier, ktorý motivuje deti k čítaniu. Robí tak aj prostredníctvom rapu. Do výberu sa dostal aj expert na AI Kamil Aujeský. Na svojom profile ukazuje, ako vyťažiť z nástrojov umelej inteligencie čo najviac, aby technológia ľuďom pomáhala. Zároveň tvorí aj podcat, v ktorom vysvetľuje AI ľudskou rečou. V kategórii Veda a vzdelávanie ďalej nájdeme aj „Urgenťákov", a teda lekárov Jozefa Fatrsíka a Lukáša Takáča, ktorí vysvetľujú fungovanie liekov či to, ako rozpoznať príznaky rôznych ochorení.
Do výberu Forbes sa dostal aj publicista a komunikačný expert Jakub Goda, ktorý sa venuje popularizácii mediálnej gramotnosti a tiež farmaceutka Karin Marček, ktorá od roku 2020 popularizuje témy z oblasti vedy, medicíny a farmácie. Medzi top influencerov v oblasti vedy a vzdelávania patrí aj molekulárny biológ Jakub Víglaský. Vo svojich príspevkoch podáva vedecký pohľad na zdravý životný štýl, cvičenie a vysvetľuje, ako každodenné rozhodnutia súvisia s evolúciou a genetikou. Miesto v kategórii si vyslúžil aj Tomáš Roško so svojím projektom Vedecký humor.
V kategórii Zdravie a well-being zahviezdil výživový expert Tomáš Imbrea, ktorý popularizuje vedecky podložené informácie o výžive, prevencii a zdravom životnom štýle. Ďalej je to Nikoleta Kováčová, známa aj ako Surová dcérka. Kováčová patrí medzi najvýraznejšie propagátorky rastlinnej stravy na Slovensku a v Česku. Do výberu sa ďalej dostala aj platforma Fitclan, ktorú založil Simon Kopunec a zameriava sa na fitness, zdravú výživu a aktívny životný štýl a tiež Kristína Suchánková, ktorá tvorí obsah pre ľudí s potravinovými intoleranciami a špecifickými stravovacími potrebami.
Do výberu v kategórií Zdravie a well-being jednoznačne patrí aj Simona Kozerawski s témami zdravého životného štýlu a pohybu. Do tohto výberu sa dostala aj Petra Milko so svojím profilom Doktorkou z lásky, na ktorom sa venuje zdravotnému životnému štýlu a budovaniu dlhodobo udržateľných návykov a tiež Michal Pečík, ktorý je známy ako Flydoc. Okrem užitočných informácií zo záchranárskeho prostredia tvorí aj obsah zameraný na pohyb a zdravý životný štýl. Do výberu Forbes sa dostala aj Rebecca Dubovská so svojim instagramovym profilom Vzťahová terapia.
Kategória Lifestyle a zábava prináša modernú slovenskú gastronómiu v podaní mladého Šimona Kána a tiež lifestyle obsah a zábavný kontent Alex Laury Kučerovej. Jej tvorba je postavená na prirodzenosti, nadhľade a schopnosti prepájať zábavu s úprimnými životnými príbehmi. Ďalej je to Prince Samuel, ktorý prepája tanec, fitness a zábavu a tiež Matúš Mahút, ktorý si získal fanúšikov svojou originálnou prácou so slovenčinou, slovnými hračkami a humorom. V kategórii Lifestyle a zábava má podľa Forbes svoje miesto aj Miroslav Zimerman - Cikindeles, ktorý je frontmanom metalovej kapely Patriarcha a zároveň je tvorcom zábavného obsahu. Jeho videá, paródie a skeče oslovujú publikum na Slovensku i v zahraničí.
V rebríčku nemôže chýbať ani komička, moderátorka a herečka Eva „Evelyn“ Kramerová a ani spisovateľka, scenáristka a autorka Hana Lasicová, ktorá je dôkazom toho, že aj online priestor môže byť kultivovaný a inšpiratívny. Autorka spája humor, literatúru a spoločenské témy a vytvára obsah, ktorý podporuje kritické myslenie. Kategória Lifestyle a zábava patrí aj Pánovi Tymiánovi, a teda Daliborovi Rákoczymu, ktorý spája kvalitnú gastronómiu, jednoduchosť a humor.
Zdroj: SITA.sk - Forbes ocenil 32 najlepších influencerov. Nie je im cudzia etika, spoločenská zodpovednosť, humor ani autenticita © SITA Všetky práva vyhradené.
Forbes Slovensko opäť vybral 32 najlepších influencerov, ktorým nie je cudzia etika, autenticita, humor či spoločenská zodpovednosť. Instagramové osobnosti rozdelili do štyroch kategórií po osem mien. Výsledný zoznam podľa Forbes dokazuje, že domáca scéna sociálnych sietí má autority, ktoré sú schopné komunikovať aj komplexné či celospoločensky tabuizované témy s vysokou mierou odbornosti, nadhľadu a transparentnosti. „Už uvedenie minuloročného výberu najzodpovednejších influencerov potvrdilo, že dopyt po slušnosti a zodpovednosti je v našej spoločnosti obrovský,“ priblížila Miroslava Pánik, editorka Forbes Slovensko, ktorá je zodpovedná za zostavenie výberu.
Spoločenské témy
V kategórii Spoločenské témy si svoje miesto získala Eva Petričková (Spolu AUT) s projektami zameranými na citlivú osvetu o autizme či profil psíka Pampi, ktorý s nadhľadom učí zodpovednosti k zvieratám. V kategórii figuruje aj herečka, spisovateľka, scenáristka a občianska aktivistka Kristína Tormová, ktorá sa pravidelne ako spíkerka zúčastňuje na občianskych protestoch na ochranu demokracie. Systematicky sa venuje aj témam materstva, sebalásky či postavenia žien v spoločnosti. Ďalej je to umelkyňa Ružena Babicová, ktorá je známa nápaditými a provokatívnymi ilustráciami, ktoré publikuje na profile Rosie Naive Art. Jej grafiky vtipne a ostro glosujú aktuálne dianie a poukazujú na dôležité témy nielen zo sveta politiky.
Do výberu v kategórii Spoločenské témy sa dostal aj aktivista Peter Jozefík, ktorý sa venuje témam z oblasti politológie a sociológie a tiež občianske združenie IPčko, ktoré prevádzkuje bezplatnú krízovú linku pre poskytovanie psychologickej pomoci. K najlepším influencerov v tejto kategórii patrí aj bývalá televízna moderátorka Lenka Šóošová. Tá Moderuje podcast Medúza, ktorý získal Novinársku cenu 2025 za zviditeľňovanie témy sexuálneho násilia a vedie aj podcast Čo nás spája o sile solidarity a vzájomnej pomoci. Miesto si v kategórii vyslúžila aj speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová, ktorá okrem hudby zverejňuje aj minimalistické ilustrácie zaoberajúce sa témami spolupatričnosti, porozumenia a sebalásky.
Veda a vzdelávanie
V kategórií Veda a vzdelávanie má svoje miesto učiteľ Michal Sivák, ktorý búra predsudky a ukazuje vzdelanie ako cestu z generačnej chudoby. Ďalej je to spisovateľ Daniel Hevier, ktorý motivuje deti k čítaniu. Robí tak aj prostredníctvom rapu. Do výberu sa dostal aj expert na AI Kamil Aujeský. Na svojom profile ukazuje, ako vyťažiť z nástrojov umelej inteligencie čo najviac, aby technológia ľuďom pomáhala. Zároveň tvorí aj podcat, v ktorom vysvetľuje AI ľudskou rečou. V kategórii Veda a vzdelávanie ďalej nájdeme aj „Urgenťákov", a teda lekárov Jozefa Fatrsíka a Lukáša Takáča, ktorí vysvetľujú fungovanie liekov či to, ako rozpoznať príznaky rôznych ochorení.
Do výberu Forbes sa dostal aj publicista a komunikačný expert Jakub Goda, ktorý sa venuje popularizácii mediálnej gramotnosti a tiež farmaceutka Karin Marček, ktorá od roku 2020 popularizuje témy z oblasti vedy, medicíny a farmácie. Medzi top influencerov v oblasti vedy a vzdelávania patrí aj molekulárny biológ Jakub Víglaský. Vo svojich príspevkoch podáva vedecký pohľad na zdravý životný štýl, cvičenie a vysvetľuje, ako každodenné rozhodnutia súvisia s evolúciou a genetikou. Miesto v kategórii si vyslúžil aj Tomáš Roško so svojím projektom Vedecký humor.
Zdravie a well-being
V kategórii Zdravie a well-being zahviezdil výživový expert Tomáš Imbrea, ktorý popularizuje vedecky podložené informácie o výžive, prevencii a zdravom životnom štýle. Ďalej je to Nikoleta Kováčová, známa aj ako Surová dcérka. Kováčová patrí medzi najvýraznejšie propagátorky rastlinnej stravy na Slovensku a v Česku. Do výberu sa ďalej dostala aj platforma Fitclan, ktorú založil Simon Kopunec a zameriava sa na fitness, zdravú výživu a aktívny životný štýl a tiež Kristína Suchánková, ktorá tvorí obsah pre ľudí s potravinovými intoleranciami a špecifickými stravovacími potrebami.
Do výberu v kategórií Zdravie a well-being jednoznačne patrí aj Simona Kozerawski s témami zdravého životného štýlu a pohybu. Do tohto výberu sa dostala aj Petra Milko so svojím profilom Doktorkou z lásky, na ktorom sa venuje zdravotnému životnému štýlu a budovaniu dlhodobo udržateľných návykov a tiež Michal Pečík, ktorý je známy ako Flydoc. Okrem užitočných informácií zo záchranárskeho prostredia tvorí aj obsah zameraný na pohyb a zdravý životný štýl. Do výberu Forbes sa dostala aj Rebecca Dubovská so svojim instagramovym profilom Vzťahová terapia.
Lifestyle a zábava
Kategória Lifestyle a zábava prináša modernú slovenskú gastronómiu v podaní mladého Šimona Kána a tiež lifestyle obsah a zábavný kontent Alex Laury Kučerovej. Jej tvorba je postavená na prirodzenosti, nadhľade a schopnosti prepájať zábavu s úprimnými životnými príbehmi. Ďalej je to Prince Samuel, ktorý prepája tanec, fitness a zábavu a tiež Matúš Mahút, ktorý si získal fanúšikov svojou originálnou prácou so slovenčinou, slovnými hračkami a humorom. V kategórii Lifestyle a zábava má podľa Forbes svoje miesto aj Miroslav Zimerman - Cikindeles, ktorý je frontmanom metalovej kapely Patriarcha a zároveň je tvorcom zábavného obsahu. Jeho videá, paródie a skeče oslovujú publikum na Slovensku i v zahraničí.
V rebríčku nemôže chýbať ani komička, moderátorka a herečka Eva „Evelyn“ Kramerová a ani spisovateľka, scenáristka a autorka Hana Lasicová, ktorá je dôkazom toho, že aj online priestor môže byť kultivovaný a inšpiratívny. Autorka spája humor, literatúru a spoločenské témy a vytvára obsah, ktorý podporuje kritické myslenie. Kategória Lifestyle a zábava patrí aj Pánovi Tymiánovi, a teda Daliborovi Rákoczymu, ktorý spája kvalitnú gastronómiu, jednoduchosť a humor.
Zdroj: SITA.sk - Forbes ocenil 32 najlepších influencerov. Nie je im cudzia etika, spoločenská zodpovednosť, humor ani autenticita © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: influenceri laureáti
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