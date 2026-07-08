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08. júla 2026
Slovensko sa nebude podieľať na balíku vojenskej pomoci Ukrajine, podľa Pellegriniho si aj tak plníme záväzky v rámci NATO – VIDEO, FOTO
Hlava štátu zdôraznila, že napriek očakávaniam o možných rozporoch prebiehalo rokovanie v konštruktívnej atmosfére. Severoatlantická ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Hlava štátu zdôraznila, že napriek očakávaniam o možných rozporoch prebiehalo rokovanie v konštruktívnej atmosfére.
Severoatlantická aliancia zostáva jednotná a Slovenská republika patrí medzi spojencov, ktorí si svoje záväzky dlhodobo plnia a aktívne prispievajú k posilňovaniu spoločnej bezpečnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na brífingu po stredajších rokovaniach spojencov na samite NATO v tureckej Ankare. Hlava štátu zdôraznila, že napriek očakávaniam o možných rozporoch prebiehalo rokovanie v konštruktívnej atmosfére.
„Samit jasne ukázal, že NATO je jednotné a pripravené spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy,“ informoval prezident a zároveň pripomenul, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých a dôveryhodných spojencov.
„Slovensko dnes nemá na samite žiadny problém obhájiť svoje záväzky. Patríme ku krajinám, ktoré už prekračujú hranicu dvoch percent a majú jasne stanovenú trajektóriu ďalšieho rozvoja do roku 2035,“ vyzdvihol Pellegrini s tým, že nárast obranných výdavkov bude postupný a zohľadní sa v ňom najmä efektivita a reálny prínos investícií.
Významnou témou plenárneho zasadnutia samitu NATO bola podľa hlavy štátu podpora obranného priemyslu. Prezident v tejto súvislosti poukázal na to, že Slovensko sa v posledných rokoch zaradilo medzi lídrov vo výrobe veľkokalibrovej munície a disponuje kapacitami, ktoré majú význam nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre kolektívnu obranu aliancie.
„Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu. Dnes patríme k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície a sme pripravení ponúknuť nielen výrobu, ale aj transfer technológií našim aliančným partnerom,“ zdôraznil Pellegrini.
Prezident tiež poukázal na možnosti zapojenia slovenských spoločností do rámcových kontraktov programu SAFE, ako aj na pripravenosť Slovenska zdieľať svoje technológie, skúsenosti a výrobné kapacity s aliančnými partnermi pri strategických projektoch, ktoré zvyšujú obranyschopnosť Európy a celej Severoatlantickej aliancie.
Ako uviedol, Slovensko bude naďalej aktívne prispievať ku kolektívnej obrane NATO. Tiež priblížil, že od roku 2027 plánuje nasadiť lietadlá F-16 v rámci misie Air Policing na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín a pokračovať bude aj v pôsobení v mnohonárodných jednotkách NATO vrátane posilňovania svojej prítomnosti v Lotyšsku.
Na plenárnom zasadnutí hlava štátu poukázala aj na význam posilňovania personálnych kapacít Ozbrojených síl SR. Prezident vyzdvihol, že po rokoch stagnácie dochádza k opätovnému nárastu počtu profesionálnych vojakov a predstavil aj projekt Národných obranných síl (NOS), ktorý sa stretol s výrazným záujmom u aliančných partnerov.
O skúsenosti Slovenska s vytváraním a fungovaním tohto projektu prejavili podľa Pellegriniho záujem napríklad Portugalsko a Slovinsko, pričom o fungovanie NOS sa zaujímajú aj predstavitelia velenia NATO.
V otázke podpory Ukrajiny prezident potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej, logistickej a energetickej pomoci, ako aj v poskytovaní odmínovacích technológií a podpore budovania ochranných prístreškov. Zároveň zdôraznil, že Slovensko sa nebude finančne podieľať na aliančnom balíku vojenskej pomoci vo výške 70 miliárd eur.
„Budeme pokračovať vo všetkej doterajšej nesmrtiacej pomoci Ukrajine. Zároveň platí, že rozhodnutie o finančných príspevkoch na vojenskú pomoc je výlučne suverénnym rozhodnutím jednotlivých členských štátov. Slovensko sa na tomto balíku finančne podieľať nebude,“ poznamenal Pellegrini. Hlava štátu zároveň ocenila rastúcu pripravenosť európskych spojencov preberať väčší podiel zodpovednosti za spoločnú obranu.
„Slovensko je pripravené byť súčasťou silnejšej európskej zodpovednosti v rámci NATO. Sme stabilný, dôveryhodný a rešpektovaný partner, ktorý svoje záväzky nielen plní, ale prináša aj konkrétne riešenia, kapacity a skúsenosti prospešné pre celú Alianciu,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa nebude podieľať na balíku vojenskej pomoci Ukrajine, podľa Pellegriniho si aj tak plníme záväzky v rámci NATO – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Severoatlantická aliancia zostáva jednotná a Slovenská republika patrí medzi spojencov, ktorí si svoje záväzky dlhodobo plnia a aktívne prispievajú k posilňovaniu spoločnej bezpečnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na brífingu po stredajších rokovaniach spojencov na samite NATO v tureckej Ankare. Hlava štátu zdôraznila, že napriek očakávaniam o možných rozporoch prebiehalo rokovanie v konštruktívnej atmosfére.
Spoľahlivý a dôveryhodný partner
„Samit jasne ukázal, že NATO je jednotné a pripravené spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy,“ informoval prezident a zároveň pripomenul, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých a dôveryhodných spojencov.
„Slovensko dnes nemá na samite žiadny problém obhájiť svoje záväzky. Patríme ku krajinám, ktoré už prekračujú hranicu dvoch percent a majú jasne stanovenú trajektóriu ďalšieho rozvoja do roku 2035,“ vyzdvihol Pellegrini s tým, že nárast obranných výdavkov bude postupný a zohľadní sa v ňom najmä efektivita a reálny prínos investícií.
Zapojenie do programu SAFE
Významnou témou plenárneho zasadnutia samitu NATO bola podľa hlavy štátu podpora obranného priemyslu. Prezident v tejto súvislosti poukázal na to, že Slovensko sa v posledných rokoch zaradilo medzi lídrov vo výrobe veľkokalibrovej munície a disponuje kapacitami, ktoré majú význam nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre kolektívnu obranu aliancie.
„Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu. Dnes patríme k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície a sme pripravení ponúknuť nielen výrobu, ale aj transfer technológií našim aliančným partnerom,“ zdôraznil Pellegrini.
Prezident tiež poukázal na možnosti zapojenia slovenských spoločností do rámcových kontraktov programu SAFE, ako aj na pripravenosť Slovenska zdieľať svoje technológie, skúsenosti a výrobné kapacity s aliančnými partnermi pri strategických projektoch, ktoré zvyšujú obranyschopnosť Európy a celej Severoatlantickej aliancie.
Záujem u aliančných partnerov
Ako uviedol, Slovensko bude naďalej aktívne prispievať ku kolektívnej obrane NATO. Tiež priblížil, že od roku 2027 plánuje nasadiť lietadlá F-16 v rámci misie Air Policing na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín a pokračovať bude aj v pôsobení v mnohonárodných jednotkách NATO vrátane posilňovania svojej prítomnosti v Lotyšsku.
Na plenárnom zasadnutí hlava štátu poukázala aj na význam posilňovania personálnych kapacít Ozbrojených síl SR. Prezident vyzdvihol, že po rokoch stagnácie dochádza k opätovnému nárastu počtu profesionálnych vojakov a predstavil aj projekt Národných obranných síl (NOS), ktorý sa stretol s výrazným záujmom u aliančných partnerov.
O skúsenosti Slovenska s vytváraním a fungovaním tohto projektu prejavili podľa Pellegriniho záujem napríklad Portugalsko a Slovinsko, pričom o fungovanie NOS sa zaujímajú aj predstavitelia velenia NATO.
Pripravenosť európskych spojencov
V otázke podpory Ukrajiny prezident potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej, logistickej a energetickej pomoci, ako aj v poskytovaní odmínovacích technológií a podpore budovania ochranných prístreškov. Zároveň zdôraznil, že Slovensko sa nebude finančne podieľať na aliančnom balíku vojenskej pomoci vo výške 70 miliárd eur.
„Budeme pokračovať vo všetkej doterajšej nesmrtiacej pomoci Ukrajine. Zároveň platí, že rozhodnutie o finančných príspevkoch na vojenskú pomoc je výlučne suverénnym rozhodnutím jednotlivých členských štátov. Slovensko sa na tomto balíku finančne podieľať nebude,“ poznamenal Pellegrini. Hlava štátu zároveň ocenila rastúcu pripravenosť európskych spojencov preberať väčší podiel zodpovednosti za spoločnú obranu.
„Slovensko je pripravené byť súčasťou silnejšej európskej zodpovednosti v rámci NATO. Sme stabilný, dôveryhodný a rešpektovaný partner, ktorý svoje záväzky nielen plní, ale prináša aj konkrétne riešenia, kapacity a skúsenosti prospešné pre celú Alianciu,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa nebude podieľať na balíku vojenskej pomoci Ukrajine, podľa Pellegriniho si aj tak plníme záväzky v rámci NATO – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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