Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Francesco Calzona nebude ďalej viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu
Calzona končí na lavičke reprezentácie Slovenska
Členovia odbornej komisie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa na rokovaniach nedohodli na pokračovaní spolupráce s 57-ročným talianskym koučom, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022. Zmluva so SFZ mu vypršala 31. marca.
Trénerskou otázkou sa v pondelok zaoberala štvorčlenná komisia, ktorú tvoria viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, viceprezident SFZ pre profesionálny futbal Ivan Kozák, člen výkonného výboru za trénerov Ján Kocian a technický riaditeľ asociácie Oto Brunegraf. „Slovenský futbalový zväz a Francesco Calzona sa na dnešnom stretnutí nedohodli na podmienkach ďalšej spolupráce. Slovenský futbalový zväz mu ponúkol zmluvu na dvojročný cyklus, ktorú odmietol, keďže jeho predstava bola na dlhšie obdobie. Rokovania o jeho ďalšom pokračovaní pri slovenskej futbalovej reprezentácii boli preto ukončené. SFZ sa chce aj týmto spôsobom jemu a jeho tímu poďakovať za činnosť pre našu reprezentáciu a takisto aj za prínos, ktorý priniesli pre hru a aj dosiahnuté výsledky. Spomeniem predovšetkým vynikajúce účinkovanie našej reprezentácie na ME 2024, alebo aj víťazstvo nad Nemeckom v kvalifikácii v septembri minulého roka. Komisia pre výber reprezentačného trénera bude kontinuálne pokračovať vo svojej činnosti v zmysle svojho predchádzajúceho plánu, počítajúceho aj s týmto variantom. O jeho priebehu a výsledkoch bude SFZ priebežne informovať futbalovú a aj širokú verejnosť,“ uviedol na pondelkovom brífingu tlačový hovorca SFZ Juraj Čurný.
Päťdesiatsedemročný Calzona sa stal trénerom slovenskej reprezentácie 30. augusta 2022. Pred dvomi rokmi sa s ňou prebojoval do osemfinále ME v Nemecku, v ktorom „sokoli“ prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení. V kvalifikácii MS 2026 obsadilo Slovensko druhé miesto v A-skupine za Nemeckom a druhú šancu na postup dostalo v baráži. Po domácej prehre 3:4 s Kosovom v semifinále play off sa však druhýkrát v histórii na finálový turnaj MS nekvalifikovalo. Neúspech v baráži znamenal, že neprišlo k automatickému predĺženiu Calzonovho kontraktu, ktorý vypršal 31. marca. Taliansky kouč v tento deň ešte viedol mužstvo v prípravnom zápase s Rumunskom (2:0). „Bude určite ešte dosť priestoru, ale ja by som mu chcel tu a teraz za slovenský futbal poďakovať za robotu, ktorú na pozícii reprezentačného trénera odviedol od leta 2022,“ uviedol Belaník podľa SFZ.
SFZ tak hľadá nového reprezentačného kouča. Či už má vyhliadnuté nejaké meno, nekonkretizoval. „To je v rukách komisie, ktorá pracuje tak, aby proces výberu nezaťažovali rôzne nánosy. Nebude zverejňovať nič, čo nejakým spôsobom nie je relevantné alebo potvrdené, ale iba veci, ktoré majú zmysel. Komisia má za úlohu nájsť reprezentačného trénera a tomu podriadi všetko,“ doplnil Čurný.
Slovenskú reprezentáciu čakajú po skončení klubových sezón dva prípravné zápasy. Najskôr 1. júna v Dunajskej Strede privíta Maltu, 5. júna si v Košiciach zmeria sily s Čiernou Horou. Od septembra do novembra ju v 3. skupine C-divízie Ligy národov čakajú konfrontácie s Moldavskom, Faerskými ostrovmi a Kazachstanom.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi A-skupiny na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov
Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi A-skupiny na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov