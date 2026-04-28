Utorok 28.4.2026
Meniny má Jarmila
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
28. apríla 2026
NHL: Pittsburgh sa opäť udržal v sérii s Philadelphiou, rozhodol Letang
Penguins viedli na domácom ľade 2:0, no hostia ešte v druhej tretine vyrovnali.
Hokejisti Pittsburghu zvíťazili nad Philadelphiou 3:2 v nočnom zápase 1. kola play off NHL a aj druhýkrát odvrátili koniec sezóny. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. O triumfe „tučniakov“ rozhodol obranca Kris Letang. Hráči Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade Utahu 5:4 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2:2.
Penguins viedli na domácom ľade 2:0, no hostia ešte v druhej tretine vyrovnali. Prvý gól Philadelphie strelil 22-ročný útočník Alex Bump, pre ktorého to bol prvý zápas v play off v kariére. Letang v 38. minúte vystrelil na bránku Dana Vladařa, ktorý puk nezachytil lapačkou, ten sa následne odrazil od zadného mantinelu k dezorientovanému českému brankárovi a od jeho korčúľ sa odrazil do bránky. Letang si pripísal víťazný gól aj v predošlom zápase, v ktorom upravil na priebežných 3:1 a Penguins napokon zvíťazili 4:2. Bol to pre neho siedmy víťazný gól v zápasoch play off. Spomedzi obrancov ich viac strelili iba Nicklas Lidström (11), Paul Coffey, Scott Stevens a Scott Niedermayer (všetci po 8). Zároveň sa stal vo veku 39 rokov a 12 dní štvrtým najstarším obrancom s víťazným gólom v play off. Najstarším bol slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý v roku 2019 rozhodol duel proti Torontu vo veku 42 rokov a 30 dní.
Pre Letanga to bol 25. gól v play off, čo je najviac spomedzi aktívnych obrancov. Po zápase hovoril o zlepšujúcich sa výkonoch svojho tímu: „V prvých troch zápasoch sme hrali pomaly. V play off je však potrebné hrať s väčšou energiou. Vo štvrtom a piatom zápase sme zrýchlili našu hru a hrali tak, ako v základnej časti.“ Kapitán Sidney Crosby asistoval pri dvoch góloch Pittsburghu a dosiahol 100. víťazný zápas v play off. „V uplynulých dvoch zápasoch sme sa dostali na správnu cestu. Môžeme mať z nich dobrý pocit, no v každej sérii sa musíte zlepšovať každým zápasom. Stále sú veci, ktoré môžeme robiť lepšie,“ poznamenal Crosby. Obranca Philadelphie Travis Sanheim verí, že „letci“ na tretí pokus využijú príležitosť postúpiť do 2. kola. Ich výhodou môže byť aj domáci ľad. „Musíme sa vzchopiť a vydať zo seba to najlepšie. Myslím si, že pred zápasom v našej hale sme stále v dobrej pozícii,“ uviedol Sanheim podľa nhl.com.
Hrdinom tímu Vegas Golden Knights sa stal obranca Shea Theodore. Gólom v 80. minúte predĺženia rozhodol o triumfe svojho tímu. Hostia viedli na ľade Utahu už 3:0, no domáci dokázali otočiť na 4:3. Útočník Brett Howden však v 3. tretine vyrovnal svojím druhým gólom v zápase. Hostia sa prvýkrát radovali z víťazstva v 71. minúte, no gól Pavla Dorofejeva neplatil po trénerskej výzve. Theodore však napokon predsa zabezpečil vyrovnanie série. Stal sa prvým obrancom v histórii klubu, ktorý skóroval v predĺžení v zápase play off. „Jednoducho sme sa nevzdali. Bolo dobré, že sme neprestali v našej snahe. Škoda, že nám neuznali už ten prvý gól v predĺžení, no na konci dňa je skvelé, že sme to dotiahli do víťazného konca,“ povedal Theodore podľa nhl.com. Trénera Utahu Andreho Tourignyho mrzelo, že tím nedokonal obrat. „Som však hrdý na to, ako naši chlapci reagovali na nepriaznivý vývoj. Bol to ťažký zápas. Vieme, akú kvalitu má súper a najmä v druhej polovici zápasu sme na to správne reagovali,“ poznamenal Tourigny. Séria sa presunie na 5. zápas na ľad Vegas.
NHL - sumáre
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly: 3. Söderblom (Mantha, Wotherspoon), 24. Dewar (Crosby, Lizotte), 38. Letang (Crosby, Shea) - 24. Bump (Ristolainen, Cates), 36. Sanheim (Ristolainen, Konecny). Brankári: Šilovs - Vladař, strely na bránku: 21:20.
/stav série: 2:3/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 4:5 pp (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 29. Schmaltz (Crouse, Sergačov), 29. Cole (Durzi), 42. Carcone (Guenther, Sergačov), 46. Keller (Schmaltz, Sergačov) - 2. Dorofejev (Barbašov, Eichel), 19. Howden (Marner), 24. C. Smith (Hanifin, Sissons), 51. Howden (Hanifin, Eichel), 80. Theodore (Eichel, Howden). Brankári: Vejmelka - Hart, strely na bránku: 31:36.
/stav série: 2:2/
