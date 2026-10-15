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15. októbra 2026
Frederiksenová kritizovala dohodu USA s Ruskom o nafte, bulharský premiér ju však podporil
Tagy: ruská nafta samit EÚ
Európski lídri sa na samite EÚ rozchádzajú v hodnotení americko-ruskej dohody. Dánska premiérka varuje pred oslabením podpory Ukrajiny, Bulharsko zdôrazňuje potrebu znížiť ceny pohonných ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Európski lídri sa na samite EÚ rozchádzajú v hodnotení americko-ruskej dohody. Dánska premiérka varuje pred oslabením podpory Ukrajiny, Bulharsko zdôrazňuje potrebu znížiť ceny pohonných hmôt.
Dohoda o nafte medzi Spojenými štátmi a Ruskom vyvolala medzi európskymi lídrami rozdielne reakcie. Dánska premiérka Mette Frederiksenová ju pred štvrtkovým samitom Európskej únie označila za nepriateľský signál voči Ukrajine, zatiaľ čo bulharský premiér Rumen Radev ju podporil s odvolaním sa na vysoké ceny pohonných hmôt. Írsky premiér medzitým zdôraznil, že Európa zostáva lídrom medzinárodnej podpory Kyjeva. Informoval o tom portál Euronews.
„Dnes sa stretávame na samite EÚ na pozadí signálov z USA, ktoré sú nepriateľské voči Ukrajine,“ vyhlásila Frederiksenová po príchode na samit. Kritizovala dohodu, ktorú minulý týždeň oznámil americký prezident Donald Trump, pretože podľa nej oslabuje spoločný postup západných spojencov voči Moskve.
„My, západná aliancia, sme teraz v horšej pozícii ako pred pár dňami,“ povedala dánska premiérka. „My v Európe veľmi dobre vieme, že keď kupujeme čokoľvek od Rusov, financujeme zabíjanie Európanov.“
Frederiksenová zároveň upozornila na bezpečnostné riziká spojené so závislosťou európskych ozbrojených síl od amerických technológií. V súvislosti so satelitnou internetovou službou Starlink vyzvala na obnovenie jej prevádzky a označila za hlboko problematické, že Európa je odkázaná na súkromný komunikačný systém. „Je to ďalší príklad toho, ako technologickí giganti získali príliš veľa moci a príliš veľa vplyvu,“ uviedla.
Podľa dánskej premiérky musí Európa pokračovať v podpore Ukrajiny aj z dôvodu vlastnej bezpečnosti. „Ak dovolíme, aby Ukrajina padla, som presvedčená, že tým otvoríme dvere Rusom, aby sa presunuli do iných častí Európy, a preto musíme Ukrajinu naďalej považovať za našu obrannú líniu pre Európu,“ zdôraznila.
Írsky premiér odmietol tvrdenia, že Európa zostala pri podpore Ukrajiny osamotená. Poukázal na spoluprácu s Kanadou a Spojeným kráľovstvom a zároveň vyzval na zachovanie dialógu so Spojenými štátmi napriek súčasným nezhodám. Pripomenul, že transatlantické spory sa v minulosti podarilo prekonať vzájomnou spoluprácou.
Za dôležitý krok považuje aj pokrok v prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie. „Najzákladnejšia vec, ktorú môžeme v Európe teraz urobiť, je opätovne sa zaviazať k otvoreniu všetkých klastrov v súvislosti so žiadosťou Ukrajiny. To by vyslalo silný signál ukrajinskému ľudu, že Európa skutočne napreduje na ceste k pristúpeniu,“ vyhlásil.
Odlišný postoj zaujal bulharský premiér Rumen Radev, ktorý americko-ruskú dohodu o nafte privítal. „Viete, aký je teraz náš problém v Európe? Vysoké ceny pohonných hmôt. Oceníme akýkoľvek krok k zníženiu cien pohonných hmôt a zaručeniu našej konkurencieschopnosti,“ povedal.
Radev sa zároveň postavil proti ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie. Odmietol však aj ruské útoky na ukrajinské elektrárne, pričom upozornil na dôsledky poškodzovania energetickej infraštruktúry pre ceny energií v Európe. „Nepodporujem útoky na žiadne rafinérie. Nepodporujem útoky na žiadne elektrárne, ako napríklad ruské útoky na elektrárne na Ukrajine, pretože sa nám to vymstí,“ uviedol.
Bulharský premiér namiesto ďalšej eskalácie vyzval na intenzívnejšie diplomatické úsilie. „Mali by sme viesť viac dialógu a snažiť sa o viac dialógu a mieru,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Frederiksenová kritizovala dohodu USA s Ruskom o nafte, bulharský premiér ju však podporil © SITA Všetky práva vyhradené.
Dohoda o nafte medzi Spojenými štátmi a Ruskom vyvolala medzi európskymi lídrami rozdielne reakcie. Dánska premiérka Mette Frederiksenová ju pred štvrtkovým samitom Európskej únie označila za nepriateľský signál voči Ukrajine, zatiaľ čo bulharský premiér Rumen Radev ju podporil s odvolaním sa na vysoké ceny pohonných hmôt. Írsky premiér medzitým zdôraznil, že Európa zostáva lídrom medzinárodnej podpory Kyjeva. Informoval o tom portál Euronews.
„Dnes sa stretávame na samite EÚ na pozadí signálov z USA, ktoré sú nepriateľské voči Ukrajine,“ vyhlásila Frederiksenová po príchode na samit. Kritizovala dohodu, ktorú minulý týždeň oznámil americký prezident Donald Trump, pretože podľa nej oslabuje spoločný postup západných spojencov voči Moskve.
„My, západná aliancia, sme teraz v horšej pozícii ako pred pár dňami,“ povedala dánska premiérka. „My v Európe veľmi dobre vieme, že keď kupujeme čokoľvek od Rusov, financujeme zabíjanie Európanov.“
Frederiksenová zároveň upozornila na bezpečnostné riziká spojené so závislosťou európskych ozbrojených síl od amerických technológií. V súvislosti so satelitnou internetovou službou Starlink vyzvala na obnovenie jej prevádzky a označila za hlboko problematické, že Európa je odkázaná na súkromný komunikačný systém. „Je to ďalší príklad toho, ako technologickí giganti získali príliš veľa moci a príliš veľa vplyvu,“ uviedla.
Podľa dánskej premiérky musí Európa pokračovať v podpore Ukrajiny aj z dôvodu vlastnej bezpečnosti. „Ak dovolíme, aby Ukrajina padla, som presvedčená, že tým otvoríme dvere Rusom, aby sa presunuli do iných častí Európy, a preto musíme Ukrajinu naďalej považovať za našu obrannú líniu pre Európu,“ zdôraznila.
Írsky premiér odmietol tvrdenia, že Európa zostala pri podpore Ukrajiny osamotená. Poukázal na spoluprácu s Kanadou a Spojeným kráľovstvom a zároveň vyzval na zachovanie dialógu so Spojenými štátmi napriek súčasným nezhodám. Pripomenul, že transatlantické spory sa v minulosti podarilo prekonať vzájomnou spoluprácou.
Za dôležitý krok považuje aj pokrok v prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie. „Najzákladnejšia vec, ktorú môžeme v Európe teraz urobiť, je opätovne sa zaviazať k otvoreniu všetkých klastrov v súvislosti so žiadosťou Ukrajiny. To by vyslalo silný signál ukrajinskému ľudu, že Európa skutočne napreduje na ceste k pristúpeniu,“ vyhlásil.
Odlišný postoj zaujal bulharský premiér Rumen Radev, ktorý americko-ruskú dohodu o nafte privítal. „Viete, aký je teraz náš problém v Európe? Vysoké ceny pohonných hmôt. Oceníme akýkoľvek krok k zníženiu cien pohonných hmôt a zaručeniu našej konkurencieschopnosti,“ povedal.
Radev sa zároveň postavil proti ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie. Odmietol však aj ruské útoky na ukrajinské elektrárne, pričom upozornil na dôsledky poškodzovania energetickej infraštruktúry pre ceny energií v Európe. „Nepodporujem útoky na žiadne rafinérie. Nepodporujem útoky na žiadne elektrárne, ako napríklad ruské útoky na elektrárne na Ukrajine, pretože sa nám to vymstí,“ uviedol.
Bulharský premiér namiesto ďalšej eskalácie vyzval na intenzívnejšie diplomatické úsilie. „Mali by sme viesť viac dialógu a snažiť sa o viac dialógu a mieru,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Frederiksenová kritizovala dohodu USA s Ruskom o nafte, bulharský premiér ju však podporil © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruská nafta samit EÚ
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