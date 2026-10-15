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15. októbra 2026

V ruskej rafinérii v Riazanskej oblasti vypukol požiar po dopade trosiek zostrelených ukrajinských dronov


Tagy: energetické prímerie ruská rafinéria Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok Vojna na Ukrajine

Pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam na životoch. Na ruskej ropnej rafinérii v Riazanskej oblasti vypukol vo štvrtok skoro ráno požiar po útoku ukrajinských ...



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gettyimages 2148608118 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam na životoch.


Na ruskej ropnej rafinérii v Riazanskej oblasti vypukol vo štvrtok skoro ráno požiar po útoku ukrajinských dronov, oznámili ruské úrady.

Masívny útok


Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Ukrajina sa pokúsila o „rozsiahly útok“ na rafinériu v Riazani, približne 180 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Podľa rezortu vznikol požiar po dopade trosiek zostrelených bezpilotných lietadiel na areál závodu.

Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov potvrdil, že rafinéria bola terčom „masívneho útoku“ a že po zásahu vypukol požiar. Dodal, že pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam.

Koniec zdržanlivosti


K útoku došlo potom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník The Financial Times naznačil obnovenie útokov na ruské rafinérie. Reagoval tak na pokračujúce ruské útoky proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre.

S tým je koniec,“ povedal Zelenskyj podľa denníka v súvislosti s doterajšou zdržanlivosťou Kyjeva pri útokoch na energetické objekty v Rusku v reakcii na tzv. energetické prímerie, ktoré cez víkend prekvapivo oznámil americký prezident Donald Trump.

Kyjev pozastavenie útokov podporil, zatiaľ čo Moskva sa k návrhu oficiálne nepripojila. Ukrajina zároveň tvrdí, že Rusko napriek údajnému prímeriu v posledných dňoch opakovane útočilo na jej elektrárne a ďalšiu kritickú infraštruktúru, čo spôsobilo výpadky dodávok elektriny v rôznych častiach krajiny.

Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - V ruskej rafinérii v Riazanskej oblasti vypukol požiar po dopade trosiek zostrelených ukrajinských dronov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetické prímerie ruská rafinéria Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok Vojna na Ukrajine
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