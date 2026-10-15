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15. októbra 2026
Lídri Európskej únie hľadajú ďalšie miliardy pre Ukrajinu, Merz žiada zvýšenie pomoci
Kyjev varuje pred veľkým rozpočtovým výpadkom, v Bruseli sa opäť diskutuje aj o využití 200 miliárd eur zmrazených ruských aktív.
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15.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev varuje pred veľkým rozpočtovým výpadkom, v Bruseli sa opäť diskutuje aj o využití 200 miliárd eur zmrazených ruských aktív.
„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Ukrajine pomohli prekonať zimu a pomohli jej aj v budúcom roku,“ povedal Merz. „Budeme musieť opäť zvýšiť finančné prostriedky, aby sme Ukrajine skutočne dokázali pomáhať dlhodobo.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má do Bruselu pricestovať v piatok. Kyjev čelí ďalšej náročnej zime po zosilnení ruských útokov na energetickú infraštruktúru a zároveň rastúcemu napätiu vo vzťahoch s Washingtonom.
Ukrajina sa sťažuje aj na problémy s prístupom k satelitnému komunikačnému systému Starlink poskytovanému Spojenými štátmi.
Európski lídri dali najavo, že podporu Kyjevu nechcú oslabiť. „Stojíme bok po boku s Ukrajincami a musia urobiť všetko potrebné na ochranu svojich ľudí,“ vyhlásil holandský premiér Rob Jetten. „Musíme pridať a zabezpečiť, aby mohli túto nezmyselnú vojnu vyhrať.“
Viaceré krajiny zároveň podporujú právo Ukrajiny útočiť na ruské ropné rafinérie napriek tlaku Spojených štátov, aby s takýmito útokmi prestala.
Lotyšský premiér Andris Kulbergs povedal, že „čím skôr budú všetky ruské rafinérie a schopnosť Ruska predávať energiu rozmetané na kusy, tým lepšie“.
EÚ už schválila pre Ukrajinu úver vo výške 90 miliárd eur, ktorý mal pomôcť pokryť jej potreby do konca roka 2027.
Kyjev však upozorňuje, že po pokračujúcich ruských útokoch bude potrebovať ďalšie desiatky miliárd eur.
Európska komisia (EK) preto s ukrajinskou vládou pripravuje presnejší odhad potrieb na budúci rok.
Diskusia opäť otvorila otázku približne 200 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ. Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, ich priame použitie na financovanie Ukrajiny naďalej odmieta.
Merz zároveň odmietol prípadnú snahu Washingtonu zahrnúť časť týchto aktív do svojich rokovaní s Moskvou. „Sú to aktíva zmrazené v Európe a v Európe by mali zostať. Je to naša vec a my o tom rozhodneme,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Lídri Európskej únie hľadajú ďalšie miliardy pre Ukrajinu, Merz žiada zvýšenie pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) bude musieť nájsť ďalšie peniaze na financovanie Ukrajiny, ktorá varuje pred výrazným rozpočtovým výpadkom v budúcom roku, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz pred začiatkom dvojdňového samitu lídrov EÚ v Bruseli.
„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Ukrajine pomohli prekonať zimu a pomohli jej aj v budúcom roku,“ povedal Merz. „Budeme musieť opäť zvýšiť finančné prostriedky, aby sme Ukrajine skutočne dokázali pomáhať dlhodobo.“
Problémy so Starlinkom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má do Bruselu pricestovať v piatok. Kyjev čelí ďalšej náročnej zime po zosilnení ruských útokov na energetickú infraštruktúru a zároveň rastúcemu napätiu vo vzťahoch s Washingtonom.
Ukrajina sa sťažuje aj na problémy s prístupom k satelitnému komunikačnému systému Starlink poskytovanému Spojenými štátmi.
Rozmetať ruské rafinérie
Európski lídri dali najavo, že podporu Kyjevu nechcú oslabiť. „Stojíme bok po boku s Ukrajincami a musia urobiť všetko potrebné na ochranu svojich ľudí,“ vyhlásil holandský premiér Rob Jetten. „Musíme pridať a zabezpečiť, aby mohli túto nezmyselnú vojnu vyhrať.“
Viaceré krajiny zároveň podporujú právo Ukrajiny útočiť na ruské ropné rafinérie napriek tlaku Spojených štátov, aby s takýmito útokmi prestala.
Lotyšský premiér Andris Kulbergs povedal, že „čím skôr budú všetky ruské rafinérie a schopnosť Ruska predávať energiu rozmetané na kusy, tým lepšie“.
Ďalšie desiatky miliárd
EÚ už schválila pre Ukrajinu úver vo výške 90 miliárd eur, ktorý mal pomôcť pokryť jej potreby do konca roka 2027.
Kyjev však upozorňuje, že po pokračujúcich ruských útokoch bude potrebovať ďalšie desiatky miliárd eur.
Európska komisia (EK) preto s ukrajinskou vládou pripravuje presnejší odhad potrieb na budúci rok.
Zmrazené ruské aktíva
Diskusia opäť otvorila otázku približne 200 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ. Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, ich priame použitie na financovanie Ukrajiny naďalej odmieta.
Merz zároveň odmietol prípadnú snahu Washingtonu zahrnúť časť týchto aktív do svojich rokovaní s Moskvou. „Sú to aktíva zmrazené v Európe a v Európe by mali zostať. Je to naša vec a my o tom rozhodneme,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Lídri Európskej únie hľadajú ďalšie miliardy pre Ukrajinu, Merz žiada zvýšenie pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
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