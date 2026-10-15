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15. októbra 2026

Lídri Európskej únie hľadajú ďalšie miliardy pre Ukrajinu, Merz žiada zvýšenie pomoci


Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zmrazené ruské aktíva

Kyjev varuje pred veľkým rozpočtovým výpadkom, v Bruseli sa opäť diskutuje aj o využití 200 miliárd eur zmrazených ruských aktív.



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aptopix_belgium_europe_summit_89_99 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev varuje pred veľkým rozpočtovým výpadkom, v Bruseli sa opäť diskutuje aj o využití 200 miliárd eur zmrazených ruských aktív.


Európska únia (EÚ) bude musieť nájsť ďalšie peniaze na financovanie Ukrajiny, ktorá varuje pred výrazným rozpočtovým výpadkom v budúcom roku, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz pred začiatkom dvojdňového samitu lídrov EÚ v Bruseli.


„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Ukrajine pomohli prekonať zimu a pomohli jej aj v budúcom roku,“ povedal Merz. „Budeme musieť opäť zvýšiť finančné prostriedky, aby sme Ukrajine skutočne dokázali pomáhať dlhodobo.“

Problémy so Starlinkom


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má do Bruselu pricestovať v piatok. Kyjev čelí ďalšej náročnej zime po zosilnení ruských útokov na energetickú infraštruktúru a zároveň rastúcemu napätiu vo vzťahoch s Washingtonom.

Ukrajina sa sťažuje aj na problémy s prístupom k satelitnému komunikačnému systému Starlink poskytovanému Spojenými štátmi.

Rozmetať ruské rafinérie


Európski lídri dali najavo, že podporu Kyjevu nechcú oslabiť. „Stojíme bok po boku s Ukrajincami a musia urobiť všetko potrebné na ochranu svojich ľudí,“ vyhlásil holandský premiér Rob Jetten. „Musíme pridať a zabezpečiť, aby mohli túto nezmyselnú vojnu vyhrať.“

Viaceré krajiny zároveň podporujú právo Ukrajiny útočiť na ruské ropné rafinérie napriek tlaku Spojených štátov, aby s takýmito útokmi prestala.

Lotyšský premiér Andris Kulbergs povedal, že „čím skôr budú všetky ruské rafinérie a schopnosť Ruska predávať energiu rozmetané na kusy, tým lepšie“.

Ďalšie desiatky miliárd


EÚ už schválila pre Ukrajinu úver vo výške 90 miliárd eur, ktorý mal pomôcť pokryť jej potreby do konca roka 2027.

Kyjev však upozorňuje, že po pokračujúcich ruských útokoch bude potrebovať ďalšie desiatky miliárd eur.

Európska komisia (EK) preto s ukrajinskou vládou pripravuje presnejší odhad potrieb na budúci rok.

Zmrazené ruské aktíva


Diskusia opäť otvorila otázku približne 200 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ. Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, ich priame použitie na financovanie Ukrajiny naďalej odmieta.

Merz zároveň odmietol prípadnú snahu Washingtonu zahrnúť časť týchto aktív do svojich rokovaní s Moskvou. „Sú to aktíva zmrazené v Európe a v Európe by mali zostať. Je to naša vec a my o tom rozhodneme,“ vyhlásil.


Zdroj: SITA.sk - Lídri Európskej únie hľadajú ďalšie miliardy pre Ukrajinu, Merz žiada zvýšenie pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine zmrazené ruské aktíva
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