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08. júla 2026
Futbalisti Žiliny vstupujú do pohárovej Európy v chorvátskom Splite, miestny Hajduk už raz vyradili
Tagy: Futbalová Európska liga
Žilinskí futbalisti sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Žilinskí futbalisti sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC Pafos.
Futbalových fanúšikov od polovice júna síce pútajú majstrovstvá sveta v Severnej Amerike, no v Európe už prišiel čas na úvodné kvalifikačné kolá klubových pohárových súťaží. A zo slovenských zástupcov bude už vo štvrtok v hre MŠK Žilina.
Na "šošonov" čaká prvé kvalifikačné kolo Európskej ligy 2026/2027, v ktorom si zmerajú sily s chorvátskym klubom Hajduk Split. V minulosti cez tohto súpera tím spod Dubňa prešiel v sezóne 2009/2010, v 3. predkole Európskej ligy Žilinčania doma remizovali 1:1 a vonku zvíťazili 1:0.
Futbalisti Žiliny nemali ideálnu prípravu na novú sezónu. Zo štyroch duelov trikrát remizovali a raz prehrali. V generálke proti českým Pardubiciam uhrali výsledok 2:2.
"Aj v predchádzajúcich zápasoch sme mali príležitosti, dnes sme ich konečne premenili, čo je pred Hajdukom veľmi dôležité," komentoval hlavný kouč Pavol Staňo po uvedenom súboji podľa oficiálneho webu MŠK.
Jeho zverenci sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC Pafos. V opačnom prípade si v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s poľským tímom GKS Katovice.
"Hajduk hrá v inom systéme, no Pardubice boli zrejme najkvalitnejším súperom v príprave. Hralo sa pod veľkým tlakom a ukázalo sa nám veľa vecí, na ktorých ešte môžeme pracovať. Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná, no verím v príkladný prístup, nasadenie hráčov a našu pripravenosť," doplnil Staňo.
Zdroj: SITA.sk - Futbalisti Žiliny vstupujú do pohárovej Európy v chorvátskom Splite, miestny Hajduk už raz vyradili © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalových fanúšikov od polovice júna síce pútajú majstrovstvá sveta v Severnej Amerike, no v Európe už prišiel čas na úvodné kvalifikačné kolá klubových pohárových súťaží. A zo slovenských zástupcov bude už vo štvrtok v hre MŠK Žilina.
Na "šošonov" čaká prvé kvalifikačné kolo Európskej ligy 2026/2027, v ktorom si zmerajú sily s chorvátskym klubom Hajduk Split. V minulosti cez tohto súpera tím spod Dubňa prešiel v sezóne 2009/2010, v 3. predkole Európskej ligy Žilinčania doma remizovali 1:1 a vonku zvíťazili 1:0.
Futbalisti Žiliny nemali ideálnu prípravu na novú sezónu. Zo štyroch duelov trikrát remizovali a raz prehrali. V generálke proti českým Pardubiciam uhrali výsledok 2:2.
"Aj v predchádzajúcich zápasoch sme mali príležitosti, dnes sme ich konečne premenili, čo je pred Hajdukom veľmi dôležité," komentoval hlavný kouč Pavol Staňo po uvedenom súboji podľa oficiálneho webu MŠK.
Jeho zverenci sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC Pafos. V opačnom prípade si v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s poľským tímom GKS Katovice.
"Hajduk hrá v inom systéme, no Pardubice boli zrejme najkvalitnejším súperom v príprave. Hralo sa pod veľkým tlakom a ukázalo sa nám veľa vecí, na ktorých ešte môžeme pracovať. Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná, no verím v príkladný prístup, nasadenie hráčov a našu pripravenosť," doplnil Staňo.
Zdroj: SITA.sk - Futbalisti Žiliny vstupujú do pohárovej Európy v chorvátskom Splite, miestny Hajduk už raz vyradili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Futbalová Európska liga
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