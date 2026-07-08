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 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Futbalisti Žiliny vstupujú do pohárovej Európy v chorvátskom Splite, miestny Hajduk už raz vyradili


Tagy: Futbalová Európska liga

Žilinskí futbalisti sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC ...



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pavol stano scaled 1 676x395 8.7.2026 (SITA.sk) - Žilinskí futbalisti sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC Pafos.


Futbalových fanúšikov od polovice júna síce pútajú majstrovstvá sveta v Severnej Amerike, no v Európe už prišiel čas na úvodné kvalifikačné kolá klubových pohárových súťaží. A zo slovenských zástupcov bude už vo štvrtok v hre MŠK Žilina.

Na "šošonov" čaká prvé kvalifikačné kolo Európskej ligy 2026/2027, v ktorom si zmerajú sily s chorvátskym klubom Hajduk Split. V minulosti cez tohto súpera tím spod Dubňa prešiel v sezóne 2009/2010, v 3. predkole Európskej ligy Žilinčania doma remizovali 1:1 a vonku zvíťazili 1:0.

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Futbalisti Žiliny nemali ideálnu prípravu na novú sezónu. Zo štyroch duelov trikrát remizovali a raz prehrali. V generálke proti českým Pardubiciam uhrali výsledok 2:2.

"Aj v predchádzajúcich zápasoch sme mali príležitosti, dnes sme ich konečne premenili, čo je pred Hajdukom veľmi dôležité," komentoval hlavný kouč Pavol Staňo po uvedenom súboji podľa oficiálneho webu MŠK.

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Jeho zverenci sa predstavia už vo štvrtok 9. júla v Splite, domácu odvetu absolvujú o týždeň neskôr. Ak slovenský tím postúpi ďalej, čakajú ho dve stretnutia proti cyperskému FC Pafos. V opačnom prípade si v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s poľským tímom GKS Katovice.

"Hajduk hrá v inom systéme, no Pardubice boli zrejme najkvalitnejším súperom v príprave. Hralo sa pod veľkým tlakom a ukázalo sa nám veľa vecí, na ktorých ešte môžeme pracovať. Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná, no verím v príkladný prístup, nasadenie hráčov a našu pripravenosť," doplnil Staňo.


Zdroj: SITA.sk - Futbalisti Žiliny vstupujú do pohárovej Európy v chorvátskom Splite, miestny Hajduk už raz vyradili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbalová Európska liga
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