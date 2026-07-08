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08. júla 2026
Dalič po takmer dekáde končí pri kormidle chorvátskej reprezentácie. Kto ho nahradí?
Najúspešnejší chorvátsky futbalový tréner odstúpil po MS 2026, Chorváti v Severnej Amerike vypadli v šestnásťfinále s Portugalskom. Po takmer deviatich rokoch opúšťa Zlatko Dalič pozíciu ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Najúspešnejší chorvátsky futbalový tréner odstúpil po MS 2026, Chorváti v Severnej Amerike vypadli v šestnásťfinále s Portugalskom.
Po takmer deviatich rokoch opúšťa Zlatko Dalič pozíciu kormidelníka chorvátskej futbalovej reprezentácie. Aktuálne 59-ročný odborník priviedol Chorvátom k dvom medailám z majstrovstiev sveta - striebru v Rusku 2018 a bronz v Katare 2022.
Najúspešnejší chorvátsky futbalový tréner odstúpil po MS 2026, Chorváti v Severnej Amerike vypadli v šestnásťfinále s Portugalskom. Vo funkcii bol od októbra 2017 a jeho tím si zahral aj osemfinále MS 2020.
"Aj keď stále cítim ambíciu a túžbu dosahovať s Chorvátskom nové úspechy, cítim, že toto je správny moment na ukončenie tejto neuveriteľnej éry. Odchádzam s plným srdcom a hrdý na to, že som prispel k najväčším úspechom v histórii chorvátskeho futbalu," uviedol vo svojom Dalič.
"Meno Zlatka Daliča bude navždy zapísané zlatými písmenami v histórii chorvátskeho futbalu," vyhlásil predseda Chorvátskeho futbalového zväzu (HSN) Marijan Kustič.
Podľa dohadov by sa novým kormidelníkov Chorvátov mohol stať 57-ročný bývalý reprezentant Slaven Bilič, ktorý ich už v minulosti viedol v rokoch 2006 až 2012.
Dalič sa viackrát vyjadril, že svoje trénerské pôsobenie pri národnom tíme považuje za "najväčšie privilégium a potešenie, aké môže mať tréner".
Zdroj: SITA.sk - Dalič po takmer dekáde končí pri kormidle chorvátskej reprezentácie. Kto ho nahradí? © SITA Všetky práva vyhradené.
Po takmer deviatich rokoch opúšťa Zlatko Dalič pozíciu kormidelníka chorvátskej futbalovej reprezentácie. Aktuálne 59-ročný odborník priviedol Chorvátom k dvom medailám z majstrovstiev sveta - striebru v Rusku 2018 a bronz v Katare 2022.
Najúspešnejší chorvátsky futbalový tréner odstúpil po MS 2026, Chorváti v Severnej Amerike vypadli v šestnásťfinále s Portugalskom. Vo funkcii bol od októbra 2017 a jeho tím si zahral aj osemfinále MS 2020.
"Aj keď stále cítim ambíciu a túžbu dosahovať s Chorvátskom nové úspechy, cítim, že toto je správny moment na ukončenie tejto neuveriteľnej éry. Odchádzam s plným srdcom a hrdý na to, že som prispel k najväčším úspechom v histórii chorvátskeho futbalu," uviedol vo svojom Dalič.
"Meno Zlatka Daliča bude navždy zapísané zlatými písmenami v histórii chorvátskeho futbalu," vyhlásil predseda Chorvátskeho futbalového zväzu (HSN) Marijan Kustič.
Podľa dohadov by sa novým kormidelníkov Chorvátov mohol stať 57-ročný bývalý reprezentant Slaven Bilič, ktorý ich už v minulosti viedol v rokoch 2006 až 2012.
Dalič sa viackrát vyjadril, že svoje trénerské pôsobenie pri národnom tíme považuje za "najväčšie privilégium a potešenie, aké môže mať tréner".
Zdroj: SITA.sk - Dalič po takmer dekáde končí pri kormidle chorvátskej reprezentácie. Kto ho nahradí? © SITA Všetky práva vyhradené.
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