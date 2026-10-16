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16. októbra 2026
Galéria Jána Koniarka začína s rekonštrukciou svojho sídla, unikátnej Koppelovej vily
Súčasťou prác bude aj skvalitnenie administratívneho zázemia, depozitárov a predovšetkým ateliérov pre verejnosť. Galéria Jána Koniarka v Trnave začína s ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Súčasťou prác bude aj skvalitnenie administratívneho zázemia, depozitárov a predovšetkým ateliérov pre verejnosť.
Galéria Jána Koniarka v Trnave začína s rekonštrukciou svojej hlavnej budovy, Koppelovej vily. Obnova bude zameraná na prízemie tejto národnej kultúrnej pamiatky, sanáciu vlhkosti celého objektu a umelecko-remeselnú obnovu juhovýchodnej fasády z Františkánskej ulice.
Súčasťou prác bude aj skvalitnenie administratívneho zázemia, depozitárov a predovšetkým ateliérov pre verejnosť. Tie umožnia rozvíjať tvorivé a vzdelávacie programy pre rôzne vekové skupiny. Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na obnovu budovy galérie 400 tisíc eur, práce potrvajú desať mesiacov.
"Naším cieľom je vytvoriť kvalitný galerijný priestor 21. storočia, ktorý bude lepšie slúžiť umeleckým dielam aj návštevníkom. Obnova nám umožní zlepšiť podmienky na uchovávanie zbierok a zároveň rozšíriť možnosti práce s verejnosťou. Teší nás, že pri príležitosti 50. výročia založenia galérie môžeme začať s takou zásadnou premenou jej sídla," uviedol riaditeľ Galérie Jána Koniarka Adrián Kobetič.
Dodal, že počas stavebných prác bude prevádzka galérie obmedzená. Výstavy a programy pre deti budú naďalej prebiehať v novšej prístavbe Koppelovej vily. Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Trnave Marek Zelina označil Koppelovu vilu za unikátnu stavbu v rámci Trnavy, pretože bola na prelome 19. a 20. storočia postavená v priekope bývalého mestského opevnenia. To sa časom ukázalo ako veľmi nešťastné riešenie, pretože časť objektu je teraz pod zemou, čo spôsobuje viaceré problémy.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pri príležitosti začiatku rekonštrukcie budovy galérie pripomenul, že investičnú injekciu dostali všetky kultúrne inštitúcie, ktoré má župa na území Trnavy, teraz prišla na rad galéria.
"Obnova je náš darček galérii k jubileu. Chceme, aby galéria mala kvalitnejšie priestory na uchovávanie a vystavovanie umeleckých diel, lepšie zázemie pre svojich zamestnancov, ale predovšetkým, aby tie priestory boli atraktívne pre budúce návštevníčky a návštevníkov. Dôležitou súčasťou budú aj ateliéry, vďaka ktorým sa bude môcť galéria ešte rozvíjať," skonštatoval Viskupič.
Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 ako Okresná galéria v Trnave, v roku 1978 bola pomenovaná po sochárovi Jánovi Koniarkovi. Pôvodne nemala vlastné sídlo, jej výstavná činnosť prebiehala vo výstavných priestoroch Západoslovenského múzea a v iných dočasných priestoroch.
Od roku 1992 sídli vo vile po židovskej rodine Koppelovcov prakticky v centre Trnavy. Okrem historickej Koppelovej vily s novou prístavbou prevádzkuje aj budovu bývalej synagógy židovskej komunity status quo ante, dnes Centra súčasného umenia.
Zdroj: SITA.sk - Galéria Jána Koniarka začína s rekonštrukciou svojho sídla, unikátnej Koppelovej vily © SITA Všetky práva vyhradené.
Galéria Jána Koniarka v Trnave začína s rekonštrukciou svojej hlavnej budovy, Koppelovej vily. Obnova bude zameraná na prízemie tejto národnej kultúrnej pamiatky, sanáciu vlhkosti celého objektu a umelecko-remeselnú obnovu juhovýchodnej fasády z Františkánskej ulice.
Súčasťou prác bude aj skvalitnenie administratívneho zázemia, depozitárov a predovšetkým ateliérov pre verejnosť. Tie umožnia rozvíjať tvorivé a vzdelávacie programy pre rôzne vekové skupiny. Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na obnovu budovy galérie 400 tisíc eur, práce potrvajú desať mesiacov.
Cieľom je vytvoriť kvalitný galerijný priestor
"Naším cieľom je vytvoriť kvalitný galerijný priestor 21. storočia, ktorý bude lepšie slúžiť umeleckým dielam aj návštevníkom. Obnova nám umožní zlepšiť podmienky na uchovávanie zbierok a zároveň rozšíriť možnosti práce s verejnosťou. Teší nás, že pri príležitosti 50. výročia založenia galérie môžeme začať s takou zásadnou premenou jej sídla," uviedol riaditeľ Galérie Jána Koniarka Adrián Kobetič.
Dodal, že počas stavebných prác bude prevádzka galérie obmedzená. Výstavy a programy pre deti budú naďalej prebiehať v novšej prístavbe Koppelovej vily. Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Trnave Marek Zelina označil Koppelovu vilu za unikátnu stavbu v rámci Trnavy, pretože bola na prelome 19. a 20. storočia postavená v priekope bývalého mestského opevnenia. To sa časom ukázalo ako veľmi nešťastné riešenie, pretože časť objektu je teraz pod zemou, čo spôsobuje viaceré problémy.
Investičná injekcia
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pri príležitosti začiatku rekonštrukcie budovy galérie pripomenul, že investičnú injekciu dostali všetky kultúrne inštitúcie, ktoré má župa na území Trnavy, teraz prišla na rad galéria.
"Obnova je náš darček galérii k jubileu. Chceme, aby galéria mala kvalitnejšie priestory na uchovávanie a vystavovanie umeleckých diel, lepšie zázemie pre svojich zamestnancov, ale predovšetkým, aby tie priestory boli atraktívne pre budúce návštevníčky a návštevníkov. Dôležitou súčasťou budú aj ateliéry, vďaka ktorým sa bude môcť galéria ešte rozvíjať," skonštatoval Viskupič.
Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 ako Okresná galéria v Trnave, v roku 1978 bola pomenovaná po sochárovi Jánovi Koniarkovi. Pôvodne nemala vlastné sídlo, jej výstavná činnosť prebiehala vo výstavných priestoroch Západoslovenského múzea a v iných dočasných priestoroch.
Od roku 1992 sídli vo vile po židovskej rodine Koppelovcov prakticky v centre Trnavy. Okrem historickej Koppelovej vily s novou prístavbou prevádzkuje aj budovu bývalej synagógy židovskej komunity status quo ante, dnes Centra súčasného umenia.
Zdroj: SITA.sk - Galéria Jána Koniarka začína s rekonštrukciou svojho sídla, unikátnej Koppelovej vily © SITA Všetky práva vyhradené.
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