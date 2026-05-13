Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Guardiola vyzýva hráčov, aby vlastným konaním predchádzali kontroverziám so systémom VAR
Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola vyzval svojich hráčov, aby hrali tak, ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Tréner Manchestru City tvrdí, že jeho tím musí hrať lepšie, aby boli rozhodnutia VAR zbytočné.
Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola vyzval svojich hráčov, aby hrali tak, nech sú rozhodnutia videoasistenta rozhodcu (VAR) zbytočné.
Španielsky kouč vyjadril frustráciu z predchádzajúcich verdiktov, ktoré podľa neho nepriaznivo ovplyvnili jeho tím, najmä pri prehrách vo finále FA Cupu v rokoch 2024 a 2025.
VAR sa dostal do popredia pozornosti aj po ostatnom kole Premier League, v ktorom zostupom ohrozený West Ham prišiel o vyrovnávajúci gól po dlhom prezeraní situácie proti lídrovi súťaže londýnskemu Arsenalu. Tento výsledok upevnil náskok "The Gunners" na čele tabuľky s päťbodovým náskokom pred Manchestrom City.
Guardiola však zdôraznil, že hráči majú moc ovplyvniť zápasy tak, aby VAR nemusel zasahovať. "Prehrali sme dve finále FA Cupu, pretože rozhodcovia a VAR nesplnili to, čo mali. Keď sa to stane, musíme urobiť viac my, nie rozhodcovia alebo VAR," povedal.
Tréner, ktorý pôsobil aj v FC Barcelone a Bayerne Mníchov, dodal: "Nikdy som nič nebral ako samozrejmosť. Naučil som sa, že musíte robiť veci lepšie, pretože VAR je ako hod mincou."
Manchester City podľa neho mohol kopať penalty vo finále FA Cupu v jari 2024 proti Manchestru United po faule na Erlinga Haalanda. Vlani v zápase proti Crystal Palace rozhodca nezareagoval na možné vylúčenie brankára súpera, čo mohlo ovplyvniť výsledok.
Napriek týmto udalostiam Guardiola poukázal na dôležitosť sústredenia sa na aktuálne zápasy, konkrétne na stretnutie s Crystal Palace v Premier League, ktoré by mohlo znížiť manko na Arsenal. "Musíme sa sústrediť na seba, zlepšovať sa. Stratou koncentrácie sa dostávame do nebezpečnej pozície," uzavrel Španiel.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola vyzýva hráčov, aby vlastným konaním predchádzali kontroverziám so systémom VAR © SITA Všetky práva vyhradené.
