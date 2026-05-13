Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Servác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

13. mája 2026

Guardiola vyzýva hráčov, aby vlastným konaním predchádzali kontroverziám so systémom VAR


Tagy: Futbal - Premier League 2025/2026

Tréner Manchestru City tvrdí, že jeho tím musí hrať lepšie, aby boli rozhodnutia VAR zbytočné. Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola vyzval svojich hráčov, aby hrali tak, ...



Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Tréner Manchestru City tvrdí, že jeho tím musí hrať lepšie, aby boli rozhodnutia VAR zbytočné.


Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola vyzval svojich hráčov, aby hrali tak, nech sú rozhodnutia videoasistenta rozhodcu (VAR) zbytočné.

Španielsky kouč vyjadril frustráciu z predchádzajúcich verdiktov, ktoré podľa neho nepriaznivo ovplyvnili jeho tím, najmä pri prehrách vo finále FA Cupu v rokoch 2024 a 2025.

VAR sa dostal do popredia pozornosti aj po ostatnom kole Premier League, v ktorom zostupom ohrozený West Ham prišiel o vyrovnávajúci gól po dlhom prezeraní situácie proti lídrovi súťaže londýnskemu Arsenalu. Tento výsledok upevnil náskok "The Gunners" na čele tabuľky s päťbodovým náskokom pred Manchestrom City.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Guardiola však zdôraznil, že hráči majú moc ovplyvniť zápasy tak, aby VAR nemusel zasahovať. "Prehrali sme dve finále FA Cupu, pretože rozhodcovia a VAR nesplnili to, čo mali. Keď sa to stane, musíme urobiť viac my, nie rozhodcovia alebo VAR," povedal.

Tréner, ktorý pôsobil aj v FC Barcelone a Bayerne Mníchov, dodal: "Nikdy som nič nebral ako samozrejmosť. Naučil som sa, že musíte robiť veci lepšie, pretože VAR je ako hod mincou."

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Manchester City podľa neho mohol kopať penalty vo finále FA Cupu v jari 2024 proti Manchestru United po faule na Erlinga Haalanda. Vlani v zápase proti Crystal Palace rozhodca nezareagoval na možné vylúčenie brankára súpera, čo mohlo ovplyvniť výsledok.

Napriek týmto udalostiam Guardiola poukázal na dôležitosť sústredenia sa na aktuálne zápasy, konkrétne na stretnutie s Crystal Palace v Premier League, ktoré by mohlo znížiť manko na Arsenal. "Musíme sa sústrediť na seba, zlepšovať sa. Stratou koncentrácie sa dostávame do nebezpečnej pozície," uzavrel Španiel.


Zdroj: SITA.sk - Guardiola vyzýva hráčov, aby vlastným konaním predchádzali kontroverziám so systémom VAR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbal - Premier League 2025/2026
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 