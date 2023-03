Hegerova nová strana je ako z dažďa pod odkvap a celé je to plán Matoviča, povedal Sulík (video)

Z dažďa pod odkvap

Heger mohol mať funkčnú vládu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nevydalo Fica spravodlivosti

7.3.2023 - Ak bude nový subjekt Eduarda Hegera po voľbách v parlamente, určite bude pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) jedným z partnerov, uviedol na tlačovej besede predseda strany Richard Sulík . SaS plánuje ísť do volieb sama. Vznikom Hegerovho subjektu sa podľa Sulíka veľa nezmení.„Nemyslím si, že v tej spolupráci dôjde k nejakým veľkým zmenám," povedal. Sulík však pripustil, že zachytil informácie, že to všetko je plán predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča a ide vlastne o OĽaNO 2. „Tým pádom je to ako z dažďa pod odkvap," vyjadril sa.Rozhodnutie Hegera i ministrov, ktorí sú súčasťou nového politické subjektu, zotrvať na ich postoch, si podľa Sulíka vyhodnotia samotní voliči. Termín predčasných volieb je podľa neho uzavretý. Pár mesiacov pred voľbami je ale podľa neho dôležité, aby si voličstvo dôkladne pozrelo programy strán, čo ktorá z nich ponúka, akých má kandidátov i povesť, a rozhodovali sa na základe toho.„Keby sa Eduard Heger odhodlal k tomuto kroku pred pol rokom, mohol mať funkčnú vládu so štyrmi výkonnými ministrami za SaS," konštatoval predseda SaS.Tí podľa neho robili svoju prácu a mali aj výsledky. Heger sa toho podľa Sulíka vzdal len preto, aby o niekoľko mesiacov neskôr ohlásil vznik svojej strany. Sulík je toho názoru, že ak by to urobil o niekoľko mesiacov skôr, všetko mohlo byť lepšie.Podľa podpredsedu strany SaS Branislava Gröhlinga je potrebné nezabudnúť na to, že Heger bol celý čas súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré s fašistami písalo vládne zákony a nevydalo Roberta Fica spravodlivosti. Pripomenul tiež, že Heger tvoril tandem s Matovičom, či už pri urážaní novinárov alebo iných ľudí. „Ja som úprimne zvedavý, ako bude ponúkať tú novú alternatívu v rámci slovenskej politiky," dodal.