Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Hraničné priechody s Ukrajinou sú z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavreté
Finančná správa verejnosti odporúča sledovať aktuálne informácie a rešpektovať pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. Všetky hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Finančná správa verejnosti odporúča sledovať aktuálne informácie a rešpektovať pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
Všetky hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej hranici sú od stredajšieho popoludnia dočasne uzavreté. Informovala o tom Finančná správa Slovenskej republiky (FS SR).
„Z bezpečnostných dôvodov sú dnes od približne 15:00 až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou,“ uviedol hovorca FS SR Daniel Kováč.
Finančná správa verejnosti odporúča sledovať aktuálne informácie a rešpektovať pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. „O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať,“ dodal Kováč.
Zdroj: SITA.sk - Hraničné priechody s Ukrajinou sú z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavreté © SITA Všetky práva vyhradené.
