13. mája 2026

Rusko prvýkrát zaútočilo dronmi na Zakarpatskú oblasť a Užhorod neďaleko slovenských hraníc


Slovensko v reakcii na rozsiahle ruské útoky  uzavrelo až do odvolania všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Kyjev varuje, že po dronoch môžu nasledovať raketové útoky.



Rusko v stredu prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny vrátane jej hlavného mesta Užhorod, ktoré leží neďaleko slovenských a maďarských hraníc.


Podľa ukrajinských monitorovacích kanálov môže ísť o najväčší útok dronov Šáhid od začiatku vojny, pričom ich počet mohol presiahnuť tisíc.



Po dronoch rakety


Ukrajinská vojenská rozviedka zároveň varovala, že po rozsiahlej vlne dronových útokov môžu nasledovať útoky riadenými strelami, námornými raketami Kalibr aj balistickými raketami proti veľkým mestám a kritickej infraštruktúre.


Terčom útokov sa okrem Zakarpatskej oblasti stali aj Rivnenská, Dnepropetrovská, Odeská, Charkovská, Poltavská, Čerkaská a Chmeľnycká oblasť.


Úrady hlásili obete na životoch, zranených, výpadky elektriny a poškodenie civilnej infraštruktúry.



Súvislosť s Orbánom


Vojenský expert Oleksandr Musijenko uviedol, že útoky na Zakarpatsko môžu súvisieť s koncom éry maďarského premiéra Viktora Orbána.


Podľa neho sa Rusko predtým mohlo vyhýbať útokom na tento región pre možné dohody s Budapešťou.



Musijenko zároveň naznačil, že Moskva pri útokoch na západ Ukrajiny čoraz aktívnejšie využíva územie Bieloruska na koordináciu dronových operácií.


Ruské útoky vyvolali mimoriadne bezpečnostné opatrenia aj na Slovensku, ktoré po útokoch na Zakarpatskú oblasť a Užhorod uzavrelo všetky hraničné priechody s Ukrajinou.




Zdroj: SITA.sk - Rusko prvýkrát zaútočilo dronmi na Zakarpatskú oblasť a Užhorod neďaleko slovenských hraníc © SITA Všetky práva vyhradené.

Slovenská ekonomika pokračuje podľa NBS v pomalom raste, HDP sa zvýšil o 0,2 percenta
Hraničné priechody s Ukrajinou sú z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavreté

