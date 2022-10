Hrozno je zdrojom antioxidantov, nachádzajú sa aj v šupke bobúľ

Hrozno je silným zdrojom antioxidantov. Nachádzajú sa aj v šupke bobúľ, preto je lepšie ho jesť celé. Pripomína to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti.





"Hrozno je zdrojom silných antioxidantov najmä kvercetínu, katechínu a resveratrolu, ktorý je prítomný v šupke hroznových bobúľ. Preto by sme mali konzumovať hrozno celé," radí úrad. Resveratrol má podľa odborníkov protizápalové účinky, posilňuje imunitu a zlepšuje stav akné. "Vysoký obsah vody a vláknina v hrozne si poradia s lenivými črevami a zápchou," doplnili.Okrem vitamínov A, B, C a E v sebe hrozno ukrýva minerálne látky ako draslík, horčík, vápnik, fosfor a železo. Obsahuje tiež sacharidy, z ktorých je najznámejší hroznový cukor. "Je dôležitý pre mozog a dodáva energiu. Draslík pôsobí na odstraňovanie škodlivín z tela, zlepšuje činnosť obličiek, zmierňuje zadržiavanie vody, podporuje správnu funkčnosť čriev a pôsobí na regulovanie vylučovania stresových hormónov," vysvetlil RÚVZ.V závislosti od odrody môže byť farba hroznovej šupky svetlozelená, ružová, červená alebo skoro čierna. "Mimoriadne zdravé sú tmavé odrody hrozna, najmä ich šupka a jadierka. Obsahujú viac antioxidantov ako biele hrozno," ozrejmil úrad s tým, že tmavé hrozno v porovnaní s bielym tiež obsahuje vyšší podiel sacharidov.Pri konzumácii hrozna by mali byť podľa RÚVZ opatrní diabetici, ktorým môže rozhádzať ich hladinu cukru. "Avšak vzhľadom na vysoký obsah cukru je hrozno zdravším variantom sladkej maškrty," dodali odborníci.