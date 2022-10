Odpojením tohto ušetríte veľmi veľa peňazí!

Je to dôležité nielen pre Vašu peňaženku, ale aj pre životné prostredie, a preto by ste ich mali pravidelne odpájať. Nabíjanie mobilného telefónu, používanie notebooku a hranie videohier zvyšuje využitie viac konektorov.

Energia, ktorú miniete pripojením týchto zariadení, je väčšia ,má veľký vplyv na klimatické zmeny. Preto by ste mali vždy vypnúť prepínač od zásuviek alebo vytiahnuť prístroj od zdroja, aby ste znížili dopad na životné prostredie a zároveň ušetrili nejaké peniaze. Pozrime sa na to, ktoré technologické zariadenie z Vás vysáva najväčšie množstvo peňazí, aj keď ho práve nepoužívate.

Ktoré spotrebiče spotrebujú veľa energie, aj keď sú vypnuté?

Medzi produkty, na ktoré by ste si mali dávať pozor, sú spotrebiče, ktoré má doma takmer každý a používame ich takmer denne. Jedným z nich je kávovar, ktorý spotrebuje 1 W, aj keď je sotva pripojený k zásuvke a tlačidlo je vypnuté. Vo chvíli, keď hráte video hry, spotrebujete asi 23 W. S pripojenými káblami používajú 1 W, takže ich odpojte v momente, ak ich nepoužívate. Nasledujúci nie je žiadnym prekvapením, ale mnoho ľudí to úplne ignoruje.

Počítač a nabíjačka mobilného telefónu

Hoci sa používanie notebookov zvýšilo, stále existujú ľudia, ktorí majú stolný počítač doma aj v kancelárii. Ak je tento spotrebič pripojený k predlžovacej šnúre na dlhšiu dobu, môže ho opotrebovať a spotrebovať vďaka tomu veľa energie, aj keď je vypnutý. Spotrebuje asi 80 W pri používaní a až 21 W pri nečinnosti, takže sa ho snažte vždy odpojiť, kedykoľvek ho nepotrebujete. Ušetrí Vám to naozaj dosť peňazí, ktoré sa sčítajú so všetkým ostatným.

Existujú ľudia, ktorí majú nepríjemný zvyk nechať nabíjačku mobilného telefónu pripojenú k predlžovacej šnúre niekoľko hodín alebo dní. Prestaňte to robiť. Priemerné náklady na nabíjačku sú 0,26 W, bez toho aby ste ju používali. Na druhej strane, ak je k nej pripojený mobilný telefón, ktorý je už plne nabitý, môže spotrebovať od 1 W do 5 W za hodinu. Ak máte v domácnosti niekoľko mobilných telefónov, náklady náhle vzrastú. Váš mesačný poplatok za elektrinu sa môže zvýšiť až o 10%. Rovnako by ste mali postupovať v prípade notebooku, televízie alebo mikrovlnnej rúry.