Umývačka bude ako nová. Trik, vďaka ktorému bude vaša umývačka žiariť čistotou

Pokiaľ nechcete míňať veľa peňazí za najrôznejšie prípravky, máme pre vás skvelý trik!

Vďaka metóde, ktorú vám dnes ukážeme, sa vaša umývačka riadu umyje takmer okamžite a hlavne sama! Ide o veľmi lacnú verziu čistiaceho prostriedku, ktorý si môže každý z vás pripraviť doma.

Budete na to potrebovať jedno balenie kypriaceho prášku a k tomu jedno balenie sódy. Oba balíčky nasypte priamo do umývačky, posypte celú plochu a snažte sa nasypať trochu aj do odtoku.

Akonáhle všetko splníte, zatvorte umývačku a zapnite program ECO! Nepridávajte žiadne tablety!

Akonáhle program skončí, vaša umývačka bude čistá ako nová!